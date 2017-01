Praha - Hokejisty Sparty čeká v úterý úvodní semifinálový duel Ligy mistrů na ledě švédského Växjö Lakers. Pražané věří, že ani samotný boj o finále ještě nebude konečnou na jejich pouti soutěží, kterou dlouhodobě berou velmi vážně a úspěch v ní pro ně patří k hlavních cílům sezony. Odveta v Praze přijde na řadu za týden.

"Máme před sebou těžký dvojzápas. Těžký, ale nikoliv nezvladatelný," uvedl hlavní kouč Jiří Kalous. "Tak, jak tomu bylo ve Spartě v minulých letech, i v tomto ročníku dáváme Lize mistrů v první polovině sezony minimálně stejnou váhu jako extralize. Proto jsem rád, že se nám podařilo dosáhnout takového úspěchu a ve srovnání nejlepších evropských týmů postoupit až do semifinále," prohlásil Kalous.

Rád je přitom za celý český hokej. "Je to důkaz, že naše liga má stále v evropském měřítku vysokou úroveň. Navíc Sparta jako taková je velice prestižní značka u nás i za hranicemi. A důrazně říkám, že bych si přál a věřím, že ani semifinále pro nás nemusí být konečnou stanicí," řekl Kalous, jehož tým během této sezony LM neprohrál v žádném z pěti venkovních utkání.

Sparťané si díky skvělým výsledkům v arénách soupeřů zajistili postup z prvního kola proti Kärpätu Oulu i z osmifinále proti HV 71, jehož po domácí porážce 2:4 zaskočili vítězstvím 5:0 v odvetě na severu Evropy. Ve čtvrtfinále si pak díky remíze 1:1 v Bernu vytvořili do pražské odvety velmi slibnou pozici, kterou zužitkovali výsledkem 4:1.

Kalous věří, že dobrý výsledek by mohl nalákat i fanoušky. "Stále je potřeba vidět, že se tento projekt teprve rozbíhá. Fanoušků postupně přibývá a věřím, že tomu tak bude i nadále. Soutěž má budoucnost; těžko se asi dostane na úroveň své fotbalové sestry, ale přiblížit se jí může," domnívá se Kalous.

Druhý celek současného pořadí švédské nejvyšší soutěže bude silným protivníkem, ale sparťané ukázali, že i s takovými se umí popasovat.

"Jde o jeden ze špičkových týmů Evropy. Ve švédské lize patří k favoritům a my tam budeme muset hrát hodně zodpovědně. Dobře bránit, nepouštět domácí do brejků, využít nějakou přesilovku a zužitkovat naopak naše brejky," nastínil recept k úspěchu útočník Petr Vrána, jenž minulou sezonu odehrál v Brynäs, má tak s Växjö nedávné zkušenosti.

Nabitého programu se neobává. "Nebude to nic jednoduchého, ale v podstatě všichni jsme to v nějaké části své kariéry zažili. Prostě se na to musíme připravit a zvládnout to," uvedl Vrána.

Duel ve Växjö začne ve 20 hodin. Druhý finalista vzejde ze série mezi Frölundou a Fribourgem, čtvrtfinálovým přemožitelem Vítkovic. Doma se jako první představí švédský celek, úvodní buly padne o hodinu dříve.