Praha - Ačkoli ze tří českých klubů slaví postup ve fotbalové Evropské lize pouze Sparta, těžit z podzimu mohou v budoucnu i Plzeň a Liberec. Zatímco Sparta vsadila i vinou velké marodky hlavně na účelný fotbal, Plzeň a Liberec doplatily na snahu hrát se soupeři otevřené partie; to jim ale může pomoci zlepšovat herní projev i v těžkých zápasech české ligy.

Sparta prošla do vyřazovací části podruhé za sebou a velkou zásluhu na tom má trenér David Holoubek, který v září vystřídal Zdeňka Ščasného. Zavedl defenzivní styl, jenž je v ostrém kontrastu s předchozím postupem. K němu totiž Pražané došli jako pátý nejčastěji střílející tým, zatímco nyní jsou ve stejné statistice poslední.

Šestatřicetiletého Holoubka k tomu přiměla i rozsáhlá marodka, kvůli které Sparta skoro celý podzim měla k dispozici jen deset hráčů ze základu prvního týmu. "Přišel sem v těžké době, kdy měl omezené možnosti, a dokázal dobře vyhodnotit, na co v tu danou chvíli máme a co můžeme hrát," řekl záložník Bořek Dočkal. "Asi mu trochu pomohlo i to, že neměl kam sáhnout, že nemohl nic vymýšlet," dodal český reprezentant.

Obranná hra Spartě sedla, a i když byla téměř nejhorším týmem v soutěži co do držení míče a měla dokonce nejméně střel ze všech účastníků, tak do jarního play off prošla z prvního místa. A to díky obraně a také velké produktivitě v útoku. Na osm gólů stačilo hráčům 19 střel na branku.

Holoubek však přiznává, že v budoucnu nechce spoléhat je na pevnou defenzivu. "Jsme docela slušně organizovaní v defenzivě. Od toho jsme se odpíchli. Teď to chce nadstavbu, útočnou činnost, kreativitu," řekl v rozhovoru pro iDnes.cz.

Plzeň měla zcela opačný přístup. Trenér Roman Pivarník i přes problémy v organizaci defenzivy vsadil vše na snahu hrát i na evropské scéně náročný dominantní fotbal, což sebou přineslo chyby znamenající vyřazení. To ale hlavně vinou toho, že v klíčových zápasech neměla Viktoria ideální složení obrany. Projevilo se to zejména při rozhodujícím domácím zápase s postupující Astrou Giurgiu, kdy soupeř využil absence kapitána Romana Hubníka.

Západočeši byli v téměř všech zápasech vyrovnaným soupeřem a až na duel v Římě se nedostávali pod výrazný tlak. Tentokrát však postrádali efektivitu ve finální fázi, na což při chybách v defenzivě dopláceli. Především závěrečný zápas s Austrií pak ukázal, že Viktoria měla na postup, jen se musí podobné výkony naučit podávat pravidelně.

"Věřím, že to přinese výsledky později. Nikdy jsem z náročného fotbalu nechtěl uhnout. I když jsem se svými týmy hrál o záchranu, vždy jsem se chtěl prosazovat fotbalovostí. Chceme být dominantní a soupeře přehrát. Přes zimu se to budeme snažit zúročit a posunout ještě dál," řekl Pivarník.

Také Liberec se snažil hrát aktivní fotbal a měl jasně nejvíce střeleckých pokusů ze tří českých účastníků, ale postrádal kvalitu. To se projevilo zejména ve chvíli, kdy vinou zranění a nezdarů v české lize následoval propad herního sebevědomí.

Severočeši doplatili i na to, že se v létě nepovedlo dobře doplnit tým, hlavně pak v útoku po odchodu Marka Bakoše. Přišel sice Milan Baroš, ale ten stejně jako další posila Martin Latka zápolil se zdravotními potížemi, a když se přidala i zranění klíčových stoperů, rozsypala se vedle útoku i defenziva. To se projevilo zejména v zápasech s Fiorentinou. Týmu navíc nepřidaly spekulace kolem budoucnosti trenéra Jindřicha Trpišovského, o něhož měla zájem Sparta.

I přes všechny problémy se však Liberec nezatáhl do defenzivy, ale snažil se hrát fotbal, díky čemuž byl až do poslední kola ve hře o postup.

Dál jde však pouze Sparta, která sice svou hrou neohromila, ale bezezbytku využila svých aktuálních možností a předností i úpadku formy favorizovaných soupeřů. Tyto zkušenosti se teď může pokusit přenést i do klíčových zápasů v české lize, ve kterých se jí v poslední době právě toto využívat nedaří.