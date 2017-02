Göteborg - Jeden z životních zápasů čeká v úterý hokejisty Sparty, kteří se v Göteborgu utkají s Frölundou o celkové vítězství v Lize mistrů. Domácí Indians budou favority. V roli obhájce prvenství už vědí, jak triumf v postupně vzkvétajícím projektu chutná a i ve třetím ročníku obnovené soutěže si zahrají ve finále.

Pražané na své pouti postoupili ze druhé příčky v tříčlenné základní skupině, kde narazili na švédský Färjestad a polskou Cracovii Krakov. Na úvod play off těsně přetlačili finský Kärpät Oulu, následně vyřadili švédské HV 71, švýcarský Bern a v semifinále dokázali v obou utkáních porazit současného lídra švédské nejvyšší soutěže Växjö.

Frölunda nechala za sebou v těsném pořadí základní skupiny německý Wolfsburg a Pardubice. Od překvapivého zaváhání v Minsku, kde podlehla 2:3, vyhrála ve vyřazovacích bojích velmi přesvědčivě dalších sedm utkání. Na jejím štítě zůstaly postupně Eisbären Berlín, domácí konkurent Linköping a švýcarský Fribourg-Gottéron.

"Klukům určitě může dodat takové to zdravé sebevědomí, že jsme uspěli proti silným týmům. Je to věc, která nás může posunout dopředu," řekl trenér Jiří Kalous. Uvidíme, s čím na nás Frölunda přijde, jestli budou pokračovat v té aktivní hře, nebo více taktizovat. Dopředu těžko odhadovat. Ale já věřím tomu, že pokud kluci dodrží, co chceme hrát, tak šance vždycky je," prohlásil Kalous.

Frölunda v poslední době poněkud ztratila ze svého lesku, když prohrála pět ze sedmi utkání švédské nejvyšší soutěže. Předtím přitom připadlo devět porážek na 34 odehraných utkání, z nichž dvě přišly hned na startu sezony. Kalous, který poslední zápasy sledoval, však přesto neviděl ve hře finálového soka příliš slabin.

"Je na nich vidět, že jde o hodně bruslivý tým. Ne náhodou se dlouhodobě pohybují na špici švédské ligy. Bude to těžké, ale myslím, že by to mohl být dobrý hokej," podotkl Kalous.

Nečekanou komplikací bylo odstoupení jednoho z klíčových forvardů Petra Vrány z nedělního extraligového duelu proti Chomutovu. "Doufám, že to bude dobré. Potáhli ho tam za nohu, takže cítil tříslo. Jel na kontrolní rezonanci, ale absolvoval hned i nějakou fyzioterapii a už se cítil lépe. Nechtěli jsme to pokoušet kvůli úterku, ale i s ohledem na další průběh extraligy, aby z toho nebylo dlouhodobější zranění," vysvětlil Kalous.

Oba celky se na evropské soutěžní scéně již utkaly - v duelu o bronz Evropské hokejové ligy v ročníku 1996/97 porazila Frölunda Spartu 4:3. Jediným pamětníkem z obou stran je současný sparťanský kapitán a Vránův spoluhráč z úderné útočné formace Jaroslav Hlinka.

Finalisté musí vzít zavděk arénou Frölundaborg, kde Indians hrají své zápasy, když je vytížena hlavní hala Scandinavium. Aréna s kapacitou přes 12 tisíc diváků se již připravuje na Švédské hokejové hry, kde se představí od čtvrtka do neděle i česká reprezentace.

Bude se hrát před vyprodaným hledištěm pro 6044 diváků. Z Prahy vyrazilo podpořit svůj tým autobusem přes 200 fanoušků. "Nezaobíráme se tím, kde se hraje. Jedeme na další zápas a ten chceme vyhrát," odmítl útočník Lukáš Pech jakékoliv nářky na to, že švédská strana nevyhověla nabídce Sparty, aby se duel odehrál v pražské O2 areně.

Sparta dnes absolvovala lehčí trénink a odpoledne ji čeká letecký přesun na sever Evropy. Finálový duel Ligy mistrů začne v úterý v 19:05 v přímém přenosu Sport1.

Finále Ligy mistrů je pro každého výzvou, řekl útočník Pech

Velkou výzvu představuje podle útočníka Sparty Lukáše Pecha finále hokejové Ligy mistrů, které jeho tým sehraje v úterý v Göteborgu proti domácí Frölundě. Třiatřicetiletý forvard zároveň míní, že si to hráči nesmí až tak připouštět, aby jim pocity zodpovědnosti a důležitosti zápasu příliš nesvazovaly ruce.

"Je to samozřejmě jeden z vrcholů kariéry. Ještě nejsem tak starý a věřím, že ještě něco dokážu, ale je to nová soutěž, která začíná. A pro nás je nesmírně prestižní. Jsou tam výborná mužstva, výborní hráči, věhlasná jména, každý se chce ukázat. A mladší kluci bojují i třeba o další angažmá. Je to pro každého výzva," řekl Pech novinářům.

Je však podle něho zbytečné si všechny okolnosti a tlak moc připouštět. "Připravujete se na každý zápas stejně. Je to ale samozřejmě důležité utkání, finále, tedy něco, co pro každého hodně znamená. Rozhodně budeme chtít uspět a udělat úspěch nejen pro Spartu, ale i pro celý český hokej," prohlásil Pech.

Pro Spartu bude důležité i to, jak se vypořádá s kumulující se únavou. Svěřenci kouče Jiřího Kalouse mají nabitý program a v úterý je čeká třetí zápas v pěti dnech. "Pokud chceme uspět, musíme si hrábnout na dno a vytáhnout ze sebe všechno, co v nás je. Pak máme nějaké volno, takže rozhodně nikdo nic nevypustí. Dáme do toho všichni všechno a budeme se bít za jméno Sparty," řekl Pech.

Sám tolik zápasů během jedné sezony patrně nezažil. "Když vezmu, že jsme hráli v létě i všechny přípravné zápasy, je toho hodně. Je to našlapané. Ale když to vezmu z jiné stránky - mám hodně dětí, takže jsem i rád, že si na chvilku odpočinu od dětí a pořádně se vyspím," smál se otec čtyř dětí.

Frölundu detailně nezná, ale čeká klasický švédský styl. "Tedy to, že hrají v pěti dopředu i dozadu, jsou kompaktní a hrají silový přímočarý hokej. Určitě nás čeká těžký zápas. Vždyť byli dvakrát ve finále a loni to vyhráli, to něco znamená. Jde o špičkový tým Evropy, my chceme být o ten stupínek lepší," uvedl Pech.

Výraznou pomocí by mohl být první vstřelený gól. "Když ho dáme, budeme samozřejmě rádi. Ale nechci vůbec spekulovat o tom, jaký bude průběh. Chceme hlavně uspět, odevzdat maximum a vyhrát. Kdyby se to podařilo, bylo by to super, ale je to daleko," poznamenal Pech.

Venku se Spartě v Lize mistrů dařilo, ale nesmí se tím uspokojit. "Že jsme hráli předtím venku výborně, to automaticky neznamená, že tak budeme hrát i teď. Na to nemá moc cenu koukat," zdůraznil Pech. Čeká, že finále bude jiné i kvůli tomu, že rozhodne jediný duel. "Když jste prohrávali první zápas o gól, neodvolával se gólman, protože jste věděli, že hrajete ještě jeden zápas a ten gól navíc by třeba mohl rozhodnout," připomněl.

Pech bude hrát i o individuální pocty, neboť je v hlasování fanoušků jedním ze tří finalistů na NordicBet MVP Trophy pro nejužitečnějšího hráče. Jedním z jeho soupeřů je útočník Joel Lundqvist z Frölundy. "Upřímně řečeno to vůbec nesleduju. Nechávám to běžet, priorita je jinde. Když přijde nějaká individuální cena, tak to samozřejmě potěší, ale když ne, sezona běží dál a nic se neděje," řekl Pech.

Tažení Ligou mistrů bere jako povzbuzení i do extraligové sezony. "Je dobře, že jsme došli takhle daleko. Máme v nohách odehrané nějaké zápasy navíc, ale já to beru jako zpestření extraligového koloběhu, kde hrajete pořád se stejnými soupeři. Tady jich je více, jsou tu různé další země a jiné styly hokeje," uvedl Pech.