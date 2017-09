Praha - Nejproduktivnější hráč minulé extraligové sezony Lukáš Pech ze Sparty až v sedmém utkání nové sezony naplno projevil své ofenzivní schopnosti a podílel se třemi body na vysoké výhře nad hokejisty Liberce 7:1. Čtyřiatřicetiletý centr měl v prvních šesti duelech na kontě jedinou asistenci. Pech byl šťastný, že se konečně začalo dařit v ofenzívě nejen jemu, ale i celému týmu.

Pech ve 13. minutě v přesilové hře otevřel skóre z levého kruhu. "Jsem samozřejmě rád, že to tam padlo a dostali jsme se do vedení. Měl jsem několik šancí i v předešlých utkáních a bohužel to tam nepadlo. Byl jsem ale rád, že jsem se do nich vůbec dostával a věřil, že se to protrhne. Jsem rád, že to tam dneska konečně propadlo a ten gól pomohl k nastartování zápasu," řekl Pech novinářům.

Netušil, co jeho střelecké i bodové probuzení způsobilo. "To kdybych věděl, tak bych to praktikoval každý zápas. Nejdřív jsme sehráli výborně přesilovku. Bek mi tam uvolnil místo na střelu, Petr Kumstát stál výborně před brankářem, přejel mu tam a on neviděl, jak jsem to švihl a zapadlo to tam," popisoval Pech.

Asistoval pak rovněž u branky Jiří Smejkala na 2:0. "Výborně jsme to tam nahodili a jeli jsme za tím. Byla to taková přímočará akce, na beka, střela a teč. Výborný gól. Myslím si, že první třetině rozhodla, tam jsme na ně vlítli a zaplaťpánbůh nám to tam napadalo," pochvaloval si Pech, že Sparta dokázal v první dvacetiminutovce získal dokonce tříbrankový náskok. Ve 43. minutě pak ještě v přesilové hře asistoval i u gólu Miroslava Formana na 7:0.

Pecha potěšilo, že Sparta navázala na výkony z předešlých zápasů, v nichž vyhrála v Hradci Králové 3:2 a podlehla na ledě mistrovské Komety Brno 1:2. "I v Brně jsme hráli výborný hokej. Jen jsme chtěli, abychom hráli dobře do obrany. Věříme, že góly v útoku tam budou padat. Moc jsme jich zatím nedávali, ale dneska nám to tam napadalo," uvedl.

Liberec podle jeho slov nehrál špatně. "Možná byl malinko nedůsledný, ale my jsme odehráli fantastické utkání a za toho stavu už se hraje trochu lehčeji. Furt jsme nechtěli povolit, snažili jsme se hrát dál aktivně a nepouštět Liberec do šancí. Když je měl, tak Sami (Aittokallio) chytal fantasticky," doplnil Pech.

Sparta se představila v sedmém utkání sezony teprve podruhé doma a navázala na výhru nad Jihlavou 4:3 z 10. září. "Loni to bylo taky tak podobně a byla tady v O2 areně nějaká akce. Je to samozřejmě náročné, soupeři se na vás chtějí vytáhnout, ale myslím si, že jsme odehráli slušná utkání. Samozřejmě je příjemné hrát zase doma a chceme tady vyhrávat, což se zaplaťpánbůh podařilo," dodal Pech.