Praha - Hokejisté Sparty porazili ve 28. kole extraligy Jihlavu 6:5 v prodloužení. Pražané vedli během druhé třetiny už 4:1, přesto odevzdali nováčkovi mezi elitou bod a sami zachraňovali zápas trefou Roberta Říčky 97 vteřin před koncem základní hrací doby. V čase 60:23 pak rozhodl útočník Richard Jarůšek.

Utkání mělo hodně svižný úvod. Hned během prvního střídání se Dukla dostala do přečíslení dvou na jednoho, koncovku vzal na sebe Dostálek, ale Aittokallio jeho pokus zastavil. Vzápětí měl na druhé straně před sebou odkrytou branku Pech a přestože sudí po jeho pokusu rozpažil, kontrola u videa potvrdila, že se sparťanský střelec radoval právem. Gólman Volden sice zasáhl, jenže kotouč přesto skončil za brankovou čárou.

Na konci deváté minutě orazítkoval Pech brankovou konstrukci, Volden pak sebral radost Reichenbergovi, jehož parádní individuální akci chybělo pouze gólové razítko. Ve 12. minutě už ale domácí jásali znovu: bek Dvořák ideálním prudkým nahozením po ledě našel Kudrnovu hůl a na tuto teč neměl Volden šanci zareagovat. Duklu ale po chvilce vrátil do hry Rys, když nachytal Aittokallia zdánlivě symbolickým pokusem na bližší tyč.

Po povedeném nástupu Pražanů do druhého dějství se přesto zdálo, že budou mít vývoj utkání pevně pod svou kontrolou. Pech dal ve 24. minutě svůj druhý dnešní gól, Kalinovu ránu zastavila horní tyč a zanedlouho překonal Voldena po Stříteského chybě z mezikruží i Vrána. Přes stav 4:1 byl ale opak pravdou. Ze všeho nejvíc proto, že Sparta jako kdyby v ten okamžik naprosto vypnula.

Už o 39 vteřin později snížil pohotově tečující Dostálek. Sparta se pak sice ubránila při Švrčkově trestu, ale uběhlo jen pár sekund a gól slavil po další teči Žálčík, čímž poslal Aittokallia na střídačku. Náhradník Honzík držel nulu jen dvě a čtvrt minuty, než ho po ladné jízdě v útočném pásmu a ničím nerušeném obkroužení branky překonal De la Rose.

Na začátku třetí dvacetiminutovky nevyužili domácí přesilovku. Ve 46. minutě zazvonil Jiránek na horní tyč, budíček pro domácí však nepřinesl ani tento akusticky výrazný moment. Hned v další jihlavské útočné vlně napřáhl kousek nad kruhy De la Rose a stejně jako Pech se prosadil podruhé, když vymetl pravý horní růžek.

Pražané pak měli obrovskou porci štěstí, když Kalina stihl zastavit puk, který za Honzíkovými zády klouzal pomalu do branky, ale Forman při závaru fauloval a Jihlava hrála 63 vteřin pět na tři. Neúspěšně, domácí odolali. Sami pak jen ztěžka hledali cestu za vyrovnáním. V čase 57:38 už zůstala domácí branka prázdná a Říčka při power play vyrovnal. Následné prodloužení ukončil velmi rychle povedenou ranou Jarůšek.

Hlasy trenérů po utkání:

Jaroslav Nedvěd (Sparta): "Do utkání jsme vstoupili dobře a v prvních 30 minutách šlo o jednostrannou záležitost. Pak přišel nějaký výpadek v hlavách hráčů, kteří přestali dělat jednoduché věci, které nás k tomu příznivému stavu dovedly. Jihlava začala více bruslit a hrát vabank, protože neměla za stavu 1:4 co ztratit, dostávala nás touto jednoduchostí pod tlak. A my jsme si prostě nenechali říct. Snažili jsme se hráčům něco poradit, ale naše křeč trvala asi 15 minut a inkasovali jsme při ní tři góly. Pak jsme byli pod dekou i ve třetí třetině, dostali jsme další branku a už to s námi nevypadalo dobře. Oceňuji, že jsme nesložili zbraně a dokázali zápas ještě překlopit ve dvoubodový zisk."

František Zeman (Jihlava): "Utkání se mi nehodnotí moc lehce, protože si myslím, že jsme do něj vstoupili hodně vlažně. Když to přeženu, tak jsme prohrávali už v Průhonicích. A odpovídala tomu i první třetina. Do druhé třetiny jsme zrovna tak nevstoupili dobře, ale musím smeknout před hráči, že to za stavu 1:4 nesložili, dokázali se do utkání vrátit a otočit stav na 5:4. Bohužel jsme pak opět lacino kasírovali, proto si ze Sparty odvážíme pouze bod."

HC Sparta Praha - HC Dukla Jihlava 6:5 v prodl. (2:1, 2:3, 1:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 1. Pech (Kudrna, J. Mikuš), 12. Kudrna (T. Dvořák, Pech), 24. Pech (T. Dvořák), 27. P. Vrána (Říčka), 59. Říčka (P. Vrána, Jarůšek), 61. Jarůšek - 16. Rys (Ulrych), 27. Dostálek (Skořepa), 34. Žálčík (D. Kajínek, Seman), 36. De la Rose (A. Zeman, Šidlík), 47. De la Rose (Čachotský). Rozhodčí: Hodek, R. Svoboda - Blümel, Pešek. Vyloučení: 4:2. Bez využití. Diváci: 8041.

Sestavy:

Sparta: Aittokallio (34. Honzík) - Z. Michálek, T. Pavelka, Kalina, J. Mikuš, Švrček, T. Dvořák - Jarůšek, P. Vrána, Říčka - Kudrna, Pech, Smejkal - Forman, J. Hlinka, Kumstát - Uher, Černoch, Reichenberg, od 21. navíc Rousek. Trenéři: F. Výborný a J. Nedvěd.

Jihlava: Volden - De la Rose, Suchánek, Stříteský, Šidlík, D. Kajínek, Ulrych, J. Zdráhal - Dostálek, Skořepa, Jiránek - Čachotský, A. Zeman, L. Květoň - Žálčík, Seman, Anděl - Rys, Diviš, Váňa. Trenéři: Vlk a F. Zeman.