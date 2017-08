Praha - Fotbalová Sparta dotáhla příchod jedenácté letní posily. Z Interu Milán získala na roční hostování francouzského záložníka Jonathana Biabianyho. Podle informací médií je součástí dohody opce na přestup za čtyři miliony eur (asi 104,5 milionu korun), která automaticky vejde v platnost v případě postupu Sparty do Ligy mistrů.

Sparta usilovala o příchod Biabianyho už v červnu. O hráče hodně stál nový kouč Andrea Stramaccioni, který zná francouzského křídelníka z doby, kdy působil v juniorce Interu. Jednání se ale táhla a Biabiany tak přichází až nyní.

"Jednání začala v červnu, kdy mi volal trenér, ale potřeboval jsem si to ještě nějaký čas rozmyslet. Chtěl jsem se zachovat seriózně ke svému týmu a musel jsem myslet i na rodinu, protože mám těhotnou manželku," vysvětlil Biabiany na webu Sparty. "Doufám, že mě spoluhráči co nejdřív uvedou do herního systému a do hry samotné. Máme spolu jediný cíl a já doufám, že ho společně dosáhneme," dodal.

Devětadvacetiletý krajní záložník se Spartou trénuje od středy a připraven by měl být už na dnešní duel 2. ligového kola s Mladou Boleslaví.

"Je tu kabina plná skvělých hráčů s nasazením a herními kvalitami a také dobrá parta. Za trenérem Stramaccionim jsem samozřejmě přišel rád, ale i do Sparty samotné, kterou znám jako velký tým. Je to pro mě velká výzva. Trenéra znám jako velmi pracovitého, nadšeného kouče s velkým nasazením, což je dobře pro tým a pro naši společnou práci," prohlásil Biabiany.

Rodák z Paříže se v 16 letech přesunul do Interu Milán a od té doby působil v Itálii. Prošel Chievem, Modenou, Parmou, Sampdorií a v roce 2015 se vrátil do Interu poté, co musel na devět měsíců přerušit kariéru kvůli problémům se srdcem, odhaleným při zdravotní prohlídce před plánovaným přestupem do AC Milán. V italské lize má odehráno 188 duelů, v nichž nastřílel 22 branek.

V minulé sezoně Biabiany nedostával v Interu prostor, v lize odehrál jen dvě minuty v derby s AC Milán. Zahrál si však v Evropské lize, když Inter doma porazil 2:1 právě Spartu.

"Spartu si pamatuju jako těžkého soupeře, běhavý, dobře organizovaný tým, hrající s velkým nasazením. Jelikož do nové sezony posílila zahraničními hráči, věřím, že k nasazení přidá ještě větší herní kvalitu a bude úspěšná," dodal Biabiany.