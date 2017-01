Praha - Hokejisté pražské Sparty porazili ve 42. kole extraligy Liberec 4:3 po samostatných nájezdech a ve čtvrté repríze loňského finále si připsali třetí výhru. V rozstřelu rozhodl jediný úspěšný střelec Petr Vrána. Náskok vedoucího Liberce, který našel přemožitele po pěti výhrách v řadě, se před druhým Třincem snížil na devět bodů.

Sparta vedla 2:0 po trefách exlibereckého Michala Řepíka a kanadského útočníka Andreho Deveauxe, který je v týmu na zkoušce. Bílí Tygři díky gólům Vladimíra Svačiny, Jaroslava Vlacha a Petra Jelínka sice otočili stav, ale v 58. minutě vynutil nastavení Petr Kumstát.

Sparta nastoupila po zařazení Deveauxe s pozměněným složením prvních tří útoků. Do první velké šance se dostal v páté minutě při hře čtyř proti čtyřem Radivojevič. Dostal se do úniku, neprostřelil Pöpperleho a až po pádu libereckého kapitána a jeho srážce s brankářem skončil puk za brankovou čárou. Sudí po poradě s videorozhodčím gól neuznali.

Vzápětí už při plném počtu hráčů na ledě udeřila Sparta. Po Hlinkově přihrávce překonal Willa střelou z mezikruží k levé tyči Řepík. Bílí Tygři se pak ubránili při Jelínkově trestu a Sparta zase při Řepíkově vyloučení. V 19. minutě měla Sparta velkou šanci po přečíslení v době, kdy zůstal v útočném pásmu ležet otřesený Vlach, ale Gernát ztroskotal na Willovi.

V druhém dějství nejdříve otestoval Willa Mikuš a v 25. minutě už Pražané zvýšili. Hlinka uvolnil před brankou Deveauxe, který ozdobil svou premiéru gólem. Snížit mohl vzápětí Stránský, který za sparťanskou obranou zpracoval puk rukou a Pöpperle jeho střelu vyrazil. Na druhé straně si Will poradil s Řepíkovým zakončením z pravého kruhu.

V polovině utkání se dočkal Liberec. Bližňák objel branku a naservíroval puk Svačinovi, který jej doklepl z brankoviště do odkryté branky. O minutu a půl později se při hře čtyř proti čtyřem dostal opět Svačina do samostatného úniku, ale na sparťanského gólmana nevyzrál.

Sparta se pak ubránila 26 vteřin v oslabení tři proti pěti a v době, kdy hrála ve čtyřech, mohla zvýšit. Cingel oklamal rychlým obratem dva soupeře, udělal kličku i Willovi, ale trefil jen levou tyč prázdné branky. Čtyři vteřiny před koncem druhé třetiny bylo vyrovnáno. Lakatoš získal za brankou puk v souboji s Nedomlelem, Bližňák nabil před brankoviště volnému Vlachovi a Pöpperle byl bez šance.

Ve 44. minutě při Bulířově trestu si Deveaux před brankoviště šikovně přehodil puk na forhend, ale Will stihl puk vyrazit. Po skončení přesilovky na druhé straně Pöpperle vyrazil Pyrochtův pokus i Bulířovu dorážku. Will zase zabránil ve skórování Hlinkovi.

Sparta odolala při Ihnacakově vyloučení, ale v 50. minutě Liberec dovršil obrat. Jelínek po krásném sólu napoprvé o kotouč přišel, ale ten se k němu opět odrazil a nejproduktivnější hráč Bílých Tygrů střelou z úhlu z otočky překonal Pöpperleho.

Přesně dvě minuty před koncem si domácí vynutili prodloužení díky tečované Kumstátově střele. Hned vzápětí ho mohl po Ordošově akci odvrátit Svačina, ale sparťanský gólman byl proti.

Prodloužení plné šancí nerozhodla ani liberecká přesilovka při Gernátově vyloučení a ani pokus o napodobení slavného blafáku Petera Forsberga při úniku navrátilce z trestné lavice. V nájezdech se trefil jako jediný ve druhé sérii Vrána.

Hlasy trenérů po utkání:

Zdeněk Moták (Sparta): "Bylo to vysoce kvalitní utkání. Obě mužstva dobře bruslila i dobře střílela, byly tam šance na obou stranách. My jsme po vedení 2:0 začali trošičku ztrácet v osobních soubojích. Byli jsme málo důrazní a z toho rezultoval pro nás nepříjemný stav 2:3. Díkybohu se nám utkání podařilo dovést do remízového stavu. I v prodloužení, kdy jsme hráli oslabení tři proti čtyřem, jsme měli dostatek štěstí k tomu, abychom potom mohli to utkání dovést v nájezdech do vítězného konce. Jsme šťastní, že se nám to dneska podařilo."

Filip Pešán (Liberec): "Zápas byl velmi kvalitní, emotivní a plný neproměněných i proměněných šancí. Byl i plný soubojů, takže v něm bylo všechno, co k hokeji patří. Diváci se bavili. Jsem rád, že se nám podařilo utkání ze stavu 0:2 otočit. V závěru jsme neudrželi těsné vedení tím, že jsme nedostali kotouč z pásma ven tak, jak jsme potřebovali. Soupeř prokázal svoji sílu a my jsme byli v nájezdech nikoliv míň šťastní, ale rozhodně míň zruční."

HC Sparta Praha - Bílí Tygři Liberec 4:3 po sam. nájezdech (1:0, 1:2, 1:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 6. Řepík (J. Hlinka, Eminger), 26. Deveaux (J. Hlinka, P. Vrána), 58. Kumstát (J. Mikuš), rozhodující sam. nájezd P. Vrána - 30. Svačina (Bližňák, Ordoš), 40. J. Vlach (Bližňák, Lakatoš), 50. P. Jelínek. Rozhodčí: Hribik, Souček - Komárek, Ondráček. Vyloučení: 8:6, navíc P. Jelínek (Liberec) 10 min. Bez využití. Diváci: 8566.

Sparta: Pöpperle - Eminger, J. Mikuš, Švrček, Kalina, Gernát, Nedomlel - Řepík, P. Vrána, J. Hlinka - Deveaux, Klimek, Forman - Ihnacak, Pech, Kumstát - A. Kudrna, Cingel, Uher. Trenéři: Kalous, Moták a Veber.

Liberec: Will - R. Šimek, Ševc, Jánošík, Vitásek, Pyrochta, Derner, Plutnar - Svačina, P. Jelínek, Ordoš - Valský, Bulíř, Radivojevič - J. Stránský, Bližňák, Bartovič - Lakatoš, Vantuch, J. Vlach. Trenéři: Pešán a Mlejnek.