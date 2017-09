Praha - Hokejisté Sparty porazili v generálce na extraligu v pražském derby Slavii 2:1 v prodloužení. Sparta vedla od 44. minuty po trefě Petra Vrány, necelých pět minut před koncem třetí třetiny sice vyrovnal Zdeněk Kubica, ale v čase 62:37 rozhodl o výhře favorita Dominik Uher.

Atmosféru derby si hráči před 5872 diváků v Tipsport Aréně užili. "Naši fanoušci udělali skvělou kulisu, před kterou se hraje parádně. Jsem moc rád, že jsem pražské derby mohl zažít," řekl novinářům Uher, který skóroval v přečíslení po přihrávce Lukáše Pecha.

Spartu v průběhu zápasu trápila produktivita, s herním projevem byl ale čtyřiadvacetiletý útočník spokojen. "Předvedli jsme dobrý výkon, akorát koncovka byla špatná. Důležité je, že jsme vyhráli, to se cení. Musíme se naučit, jak zvládat takové těsné zápasy, kdy nám to tam nepadá," uvedl.

Slavia byla Spartě vyrovnaným soupeřem. "Dobře bruslili a vytvořili si dostatek gólových šancí," ocenil hru hostů Uher, který nastoupil v NHL za Pittsburgh a má za sebou i debut v české reprezentaci.

Domácí dlouho nemohli vyzrát na spolehlivého Dominika Frodla. "Když gólman chytne takový zápas, je v hlavě strašně nahoře, věří si a myslí si, že nemůže dostat gól. Takových utkání přijde pár za sezonu a tohle bylo jedno z nich," řekl Frodl.

Vzájemná utkání by si rád dopřával častěji. "Celému hokejovému národu chybí. Byly to čtyři zápasy v sezoně, vyprodané stadiony, parádní atmosféra. Uděláme všechno pro to, abychom se vrátili do extraligy a znovu hráli derby," uvedla jednadvacetiletá opora Slavie.

Sparta vstoupí do extraligy v pátek v Pardubicích a Slavia do druhé nejvyšší soutěže o den později doma proti Havířovu. Sparta si v jedenáctém přípravném duelu připsala pátou výhru. Slavia utrpěla rovněž v jedenáctém testu čtvrtou porážku.

HC Sparta Praha - HC Slavia Praha 2:1 P (0:0, 0:0, 1:1 - 1:0)

Branky: 44. P. Vrána, 63. Uher - 56. Kubica.