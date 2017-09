Praha - Hokejisté Sparty zdolali ve druhém kole extraligy Jihlavu 4:3 a i podruhé v sezoně naplno bodovali. Pražané prohrávali 1:2, ale dokázali zásluhou branek Petra Kumstáta, Petra Kaliny a Miroslava Formana otočit duel na 4:2. Nováček poté zápas ještě zdramatizoval, vyrovnat se ale již Jihlavě nepodařilo. Sparta tak navázala na páteční výhru v Pardubicích 3:2, Dukla po domácím vítězství nad Mladou Boleslaví 4:3 v prodloužení vyšla naprázdno.

Sparta se dočkala z první velké šance zápasu vedení. Ve čtvrté minutě našel Hlinka z rohu mezi kruhy Reichenberga a norský útočník ve svém druhém utkání v české extralize vstřelil premiérovou branku. Dukla se pak ubránila při Protasenjově vyloučení i při Hlinkově trestu, při kterém trefil Zámorský od modré čáry levou tyč.

Ve 13. minutě se radovala Jihlava z vyrovnání. Šidlíkova střela se odrazila od zadního mantinelu přímo k Andělovi, který u pravé tyče snadno trefil odrytý prostor a také ve druhém vystoupení v nejvyšší soutěži dal gól.

Dukla na přelomu první a druhé třetiny přečkala i třetí oslabení a pak samá také ohrožovala Aittokallia. Na druhé straně zkoušeli štěstí Kudrna, Reichenberg a Zámorský. Prosadila se ale Jihlava. Ve 30. minutě nejdříve Hlinka zamířil do horní tyče a v pokračující akci po Hlinkově střele úspěšně dorážel Žálčík.

Sparta se následně ubránila při Mikušově vyloučení a ve 34. minutě neuspěl při snaze vyrovnat proti Škarkovi zblízka Vrána. Při pobytu Zámorského na trestné lavici mohl zvýšit Protasenja. Škarek si potom poradil s pokusy Kudrny a Zámorského. Pražané vyrovnali 50 sekund před druhou pauzou, kdy se prosadil po Klimkově akci v brankovišti Kumstát.

V úvodu závěrečné části byla sice mírně střelecky aktivnější Jihlava, ale ve 48. minutě se dostala do vedení Sparta. Kalina napřáhl za levým kruhem a na bližší tyč překonal Škarka. Za šest minut zvýšil Forman, který se dostal za obranu a vyzrál na sedmnáctiletého jihlavského gólmana. Ten v minulé sezoně debutoval v extralize v dresu Sparty.

Za 132 sekund ale Dukla vývoj zdramatizovala, když se šikovně uvolnil Jiránek a z levého kruhu prostřelil Aittokallia na lapačku. Těsný náskok ale favorit při Pechově vyloučení i při závěrečné power play Jihlavy udržel.

Jaroslav Nedvěd (Sparta): "Věděli jsme, že přijede houževnatý soupeř, který hrál velmi aktivně první zápas. To se potvrdilo. Chtěli jsme hrát z dobré obrany, abychom jim nenabídli nějaké brejkové situace, protože mají dobré bruslaře. Myslím si, že se nám to celkem dařilo. Oni nás sice druhým gólem na chvíli trošku rozhodili, ale jako rozhodující gól vidím tu ubojovanou dorážku od Petra Kumstáta (na 2:2) na konci druhé třetiny. Šli jsme do kabiny klidnější, řekli jsme si, že potřebujeme dostat víc puků do předbrankového prostoru. To se nám povedlo, odskočili jsme o dva góly a už jsme to ubránili."

Petr Vlk (Jihlava): "Jsme samozřejmě zklamaní, že jsme si neodvezli ani bod. Za to, co tady kluci předvedli a jak se ukázali, si ho zasloužili. Zlomová situace asi byla druhá inkasovaná branka na konci druhé třetiny, kterou jsme si tam nechali dorazit. Ve třetí části byl soupeř malinko aktivnější ve střelbě, spadlo mu to tam. My jsme se netlačili tolik do zakončení, to asi rozhodlo. Jestli tam byla nějaká šance na srovnání, o tom můžeme polemizovat. Doufám, že kluci budou hrát nadále dobře a ještě se budeme zlepšovat."

2. kolo hokejové extraligy:

HC Sparta Praha - HC Dukla Jihlava 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 4. Reichenberg (J. Hlinka, Tomáš Dvořák), 40. Kumstát (Klimek), 48. Kalina (T. Pavelka, Rousek), 54. Forman (Klimek, Aittokallio) - 13. Anděl (Šidlík, Ulrych), 30. Žálčík (M. Hlinka), 56. Jiránek (De la Rose). Rozhodčí: Bejček, Pražák - Komárek, Ondráček. Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 6418.

Sparta Praha: Aittokallio - Zámorský, Tomáš Dvořák, T. Pavelka, Kalina, Nedomlel, J. Mikuš - Reichenberg, P. Vrána, J. Hlinka - Forman, Klimek, Říčka - A. Kudrna, Pech, Kumstát - Saponari, Černoch, Uher - od 41. navíc Rousek. Trenéři: Kalous a J. Nedvěd.

Jihlava: Škarek - De la Rose, Suchánek, Šidlík, Bryhnisveen, J. Zdráhal, Kajínek, Ulrych - Macík, Skořepa, Jiránek - Čachotský, F. Seman, Rys - Žálčík, M. Hlinka, Anděl - Protasenja, R. Hubáček, Váňa. Trenéři: Vlk a F. Zeman.