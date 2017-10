Praha - Hokejisté pražské Sparty zdolali ve 12. kole extraligy Mladou Boleslav 3:2 a vyhráli už osmý vzájemný zápas za sebou. Středočeši sice v pražské O2 areně dvakrát vyrovnali, ale ve 48. minutě rozhodl obránce Juraj Mikuš. Sparta po předchozí sérii tří zápasů bez bodu podruhé za sebou uspěla. Bruslařský klub prohrál podruhé z posledních pěti zápasů.

Zápasu předcházel ceremoniál, při kterém byl oceněn dnes se s kariérou loučící čárový rozhodčí Jaromír Bláha, jenž za 23 sezon rozhodoval 702 extraligových utkání.

V úvodím dějství byli aktivnější hosté. Ve druhé minutě v přečíslení dvou na jednoho přihrál Valský Pacovskému, který ale netrefil ideálně puk. V sedmé minutě ukryl Honzík v lapačce nepříjemně tečovaný puk po Holíkově přihrávce. Sparta se následně ubránila při Říčkově trestu, při kterém si hosté velkou šanci nevypracovali. Lencovi v dobré pozici uskočil puk.

V 11. minutě sparťanský gólman kryl únik Valského. Na druhé straně si Maxwell poradil s Kudrnovou šancí. Střelecké pokusy z dálky oba brankáři spolehlivě kryli. V 18. minutě se dostal do úniku Pacovský, ale Kalina mu stihl včasným atakem ztížit zakončení.

V úvodu druhé třetiny zahrozili Lenc, ale pak putoval na trestnou lavici Knot a Sparta svou první přesilovou hru v zápase využila. Přes stínícího Kumstáta překonal Maxwella od modré čáry Pavelka. Další možnost Pražanů měl Pech, ale zblízka minul branku.

Hosté se dočkali ve 33. minutě vyrovnaní. Valský nabil mezi kruhy Knotkovi, který střelou přes obránce překonal Honzíka. Vzápětí mohl otočit stav sparťan hostující v Mladé Boleslavi Procházka, po Urbanově přihrávce ale v přečíslení trefil jen Honzíkův levý beton.

Za domácí ve třetí třetině nejdříve zahrozil Reichenberg a ve 43. minutě už Sparta získala podruhé v utkání vedení. Kudrna se prodral po pravé straně podél mantinelu, natlačil se před branku a forhendem zasunul puk za Maxwella. Hosté za 83 vteřin odpověděli. Kotvanovo nahození propadlo Honzíkovi mezi betony a Valský doklepl puk za brankovou čáru.

Přesně za minutu se vrátili Pražané do vedení. Do útočného pásma si po Pechově akci najel Mikuš a z pravého kruhu trefil přesně protější horní roh Maxwellovy branky. Za čtyři minuty mohl zvýšit Říčka, který se probil do šance a z úhlu trefil horní tyč. Těšný náskok ale domácí i tak uhájili až do konce.

Hlasy trenérů po utkání:

Jaroslav Nedvěd (Sparta): "Neměli jsme dobrou první třetinu a byli jsme rádi, že jsme ji přežili za bezbrankového stavu, protože Boleslav v ní byla lepší. Pak jsme si v kabině něco řekli a malinko něco změnili. Hlavně se hráči nastartovali a postavili se k tomu jako profíci a dobrá parta. Zatáhli za jeden provaz. I po takovém začátku, který se nám nepodařil a byly tam snad tři samostatné nájezdy, tak jsme nesklopili hlavy a šli jsme tam jako bojovníci. Druhá třetina se odbojovala a ve třetí už jsme byli herně lepší. I když jsme i v ní nechali soupeře vyrovnat, tak jsme ten zápas tak trošku kontrolovali."



Patrik Augusta (Mladá Boleslav): "Prohráli jsme si utkání jednoznačně třetí třetinou. Myslím si, že dvě třetiny jsme byli pět na pět lepší, vytvořili jsme si šance, které jsme nedali. Třetí třetinu jsme odehráli velice špatně a Spartě jsme to nabídli."

HC Sparta Praha - BK Mladá Boleslav 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 24. T. Pavelka (Saponari), 45. A. Kudrna (T. Pavelka), 48. J. Mikuš (Pech, Saponari) - 33. T. Knotek (Valský, Lenc), 47. Valský (Kotvan, T. Knotek). Rozhodčí: Hodek, Pešina - Bláha, Špůr. Vyloučení: 1:2. Využití: 1:0. Diváci: 6438.

Sparta: Honzík - T. Pavelka, Tomáš Dvořák, Zámorský, Nedomlel, Kalina, J. Mikuš - Smejkal, Pech, Saponari - Forman, J. Hlinka, Klimek - Říčka, P. Vrána, Uher - A. Kudrna, Reichenberg, Kumstát. Trenéři: Kalous a J. Nedvěd.

Mladá Boleslav: Maxwell - Eminger, Jan Hanzlík, Němeček, J. Říha, Hrdinka, Stříteský, Knot - P. Musil, P. Holík, Lenc - Valský, T. Knotek, Pacovský - Klepiš, Žejdl, Orsava - L. Pabiška, T. Urban, M. Procházka. Trenéři: Augusta, Ujčík a Žabka.