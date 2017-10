Praha - Hokejisté Sparty dokázali naplno bodovat i ve třetím domácím utkání v řadě, když v utkání 13. kola extraligy porazili Chomutov 3:2. Pražané tak navázali na předchozí úspěchy proti Litvínovu a Mladé Boleslavi a podařila se jim náprava předchozí série tří utkání bez bodového zisku. Piráti nepotvrdili pozici nejlepšího týmu soutěže venku, přestože v utkání dvakrát vedli. V čase 52:21 rozhodl Jiří Smejkal.

Střelecký účet otevřel v páté minutě bývalý sparťan a současný kapitán Chomutova Vondrka. Hostující bek Mrázek mu na útočnou modrou čáru poslal přesný pas, Vondrka si najel hlouběji do pásma a tvrdou střelu ke vzdálenější tyči překonal brankáře Honzíka.

Sparta srovnala už za 34 vteřin: Vrána si najel mezi dva chomutovské hráče, položil si brankáře Laca a kolem jeho betonu přihrál před odkrytou branku, kde se puku nejrychleji ze všech hráčů zmocnil Uher.

Piráti mohli strhnout vedení zpět na svou stranu ve 14. minutě, kdy obránce Rašner orazítkoval tyč. Ani z následného závaru před Honzíkem Chomutov nic nevytěžil, skóre tak po první části zůstalo vyrovnané 1:1.

Spartě ovšem znovu nevyšel začátek třetiny. Huml poslal z vlastního obranného pásma přihrávku vzduchem Vondrkovi, jenž se dostal do samostatného úniku a zakončil ho gólovou ranou k tyči. Pražané se na soupeře znovu dotáhli v 32. minutě, kdy Kudrna zatáhl puk podél hrazení do útočného pásma a přihrál Reichenbergovi, jenž překonal Laca.

Za necelou minutu mohlo být pro domácí opět zle, jelikož Chlouba se řítil sám na Honzíka, položil si ho na led, ale puk už nedokázal zvednout. Vítězný gól Sparty vstřelil v 53. minutě Smejkal, který od mantinelu obdržel Vránovu přihrávku a z vrcholu pravého kruhu pro vhazování prostřelil mezi betony slovenského gólmana.

Chomutov už nedokázal odpovědět. I proto, že v samém závěru se skvělým zákrokem lapačkou vyznamenal Honzík. Piráti tak až v sedmém venkovním duelu sezony přenechali domácímu týmu všechny tři body.

Hlasy trenérů po utkání:

Jaroslav Nedvěd (Sparta): "Vítězství se nám nerodí úplně jednoduše, že by to šlo samo, o to je ale cennější. Dneska parádní výkon a parádní hokej. Myslím si, že si diváci přišli na své, šance byly na obou stranách. Nakonec se to štěstím a důrazem před brankou přiklonilo na naší stranu. Jsme rádi, že jsme udělali sérii, která by nám mohla přinést klid na hokejky. Byl to zlepšený výkon, hlavně v defenzivě. Góly nám nepadají lehce, takže jsme trochu chtěli zatáhnout obranu, což se nám od druhé třetiny dařilo a soupeře jsme do brejků moc nepouštěli. Myslím si, že jsme zaslouženě vyhráli. Výborný výkon podal brankář David Honzík. Všem hráčům děkuji za zodpovědný výkon."

Jan Šťastný (Chomutov): "Myslím si, že jsme od začátku viděli výborné utkání. Bylo vidět, že obě mužstva chtějí vyhrát a tomu byla samozřejmě podřízena i hra. Hráli jsme přesně tak, jak jsme chtěli. Chtěli jsme Spartu zatlačit, vytvořit si šance, hrát ze zodpovědné obrany, vystrkovat drápky a pokusit se o brejkové situace, což jsme vyplnili. Bohužel je škoda, že jsme nedali třetí branku, protože věřím, že kdybychom ji dali, minimálně bod bychom si odsud odvezli. Končíme první čtvrtinu s 21 body a nemáme hráčům co vytknout. Podali výborný výkon. Spartě gratulujeme k vítězství."

HC Sparta Praha - Piráti Chomutov 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 6. Uher (P. Vrána), 32. Reichenberg (A. Kudrna), 53. Smejkal (P. Vrána, Říčka) - 5. Vondrka (J. Mrázek, Tomica), 24. Vondrka (Huml, Tomica). Rozhodčí: Hradil, Kika - Brejcha, D. Jelínek. Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 6582.

Sparta: Honzík - T. Pavelka, Tomáš Dvořák, Zámorský, Kalina, J. Mikuš, Piskáček - Smejkal, Pech, Saponari - Forman, J. Hlinka, Klimek - Říčka, P. Vrána, Uher - A. Kudrna, Reichenberg, Kumstát. Trenéři: Kalous a J. Nedvěd.

Chomutov: Laco - Flemming, J. Mrázek, Valach, Rašner, Slovák, Dlapa, Grman - Vondrka, Huml, Tomica - V. Tomeček, V. Růžička ml., Sklenář - Skokan, Chlouba, Poletín - Koblasa, Lauko, Chrpa. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.