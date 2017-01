Praha - Bez záložníka Tomáše Rosického, ale s omilostněným Tiémokem Konatém dnes zahájili fotbalisté Sparty přípravu na jarní část první ligy. Záložník z Pobřeží slonoviny se do prvního týmu vrátil poté, co byl v srpnu vyřazen z kádru, protože si chtěl vymoci přestup do Steauy Bukurešť. Rosický zatím po zranění trénuje individuálně.

"Timi (Konaté) udělal velkou chybu. Takovou, o které jsme si mysleli, že mu ji nedokážeme odpustit," řekl na dnešní tiskové konferenci trenér a sportovní ředitel klubu Tomáš Požár. "Situace se ale vyvíjela, takže všichni a především Timi měli dost času na přemýšlení. Uvědomili jsme si, že všichni chybujeme a zasloužíme si druhou šanci," dodal.

"Sice ztratil naši důvěru, ale chceme mu vytvořit podmínky, aby si ji získal znovu. Proto prosím i fanoušky, aby mu dali druhou šanci. Timi si ji ale samozřejmě musí také zasloužit svým přístupem. A já věřím, že bude pracovat a bude pro nás přínosem," uvedl Požár.

Podle kapitána Davida Lafaty kabina Konatého návrat přijala. "Přivítali jsme ho jako kohokoliv jiného. Respektujeme rozhodnutí vedení klubu, my jsme tady od toho, abychom hráli," prohlásil Lafata. "A jestli tam se mnou bude Petr nebo Pavel, to je mi úplně jedno," přidal.

Kromě Rosického je mimo také Martin Frýdek, který se zotavuje po operaci kolena. Chybí rovněž Costa, jenž se připravuje s reprezentací Zimbabwe na mistrovství Afriky. Z hostování se naopak vrátili Matěj Hybš, David Březina a brankář Viktor Budinský, k dispozici jsou i čerstvé posily Néstor Albiach a Bogdan Vatajelu.

"Tomáš (Rosický) přes svátky trénoval individuálně a bude tak pokračovat i nadále," uvedl Požár s tím, že o přesném datu návratu bývalého reprezentačního kapitána zatím nebylo rozhodnuto. "Nerad bych spekuloval, ale bavili jsme o přelomu ledna a února. To bychom měli vědět víc," řekl.

První přípravný zápas měla Sparta odehrát v sobotu proti Vltavínu, duel byl však kvůli špatnému počasí zrušen. Letenští tak k prvnímu utkání nastoupí až ve čtvrtek proti Freiburgu v rámci soustředění v Málaze, kam odletí v neděli. Po návratu je v Praze čekají zápasy s Teplicemi a Ružomberkem.

Poté tým opět zamíří do Španělska, kde se postupně utká se Štýrským Hradcem, Ferencvárosem a Zenitem Petrohrad. Generálkou na jaro bude duel se Žilinou. První soutěžní zápas čeká Spartu už 16. února, kdy se představí v druhém kole Evropské ligy v Rostově. Domácí soutěž rozehraje letenský celek o pár dní později proti Bohemians 1905.

Chtěla mě Plzeň i Slavia, ale Sparta byla prioritou, řekl Néstor

Měl nabídky z Plzně i ze Slavie, španělský útočník Néstor Albiach se ale nakonec rozhodl přestoupit z Dukly do Sparty. Čtyřiadvacetiletý fotbalista, který podepsal smlouvu na dva a půl roku, bere letenský celek jako nejlepší krok opět se posunout v kariéře.

"Chtěla mě Slavia i Plzeň, ale Sparta pro mě byla vždycky prioritou," řekl novinářům Néstor, který působil v Dukle od ledna 2013 a celkem za klub z Julisky odehrál v české nejvyšší soutěži 69 zápasů a dal 14 branek. Na podzim nastoupil ke 14 utkáním a nastřílel pět gólů.

Do Sparty nešel do neznámého prostředí, protože na Letné působí obránce Vjačeslav Karavajev, se kterým se potkal v Dukle. "Před třemi týdny, než jsem podepsal smlouvu, jsem s ním mluvil. Řekl mi, že Sparta je nejlepší klub tady," prohlásil Néstor.

Ve Spartě čeká rodáka z Xirivelly konkurence v podobě Davida Lafaty nebo Václava Kadlece, přesto má Néstor jasné přání. "Vím, že Sparta má dobré útočníky. Lafata, Kadlec, Juliš... Ale doufám, že budu hodně hrát a nastoupím i v Evropské lize. A také bych chtěl vyhrát titul. Pořád máme šanci," dodal.