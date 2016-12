Praha - Záložník Tiémoko Konaté se v zimní přípravě zapojí do přípravy prvního týmu Sparty. Šestadvacetiletý fotbalista, který má na Letné ještě na dva roky smlouvu, byl z áčka vyřazen v srpnu, kdy si chtěl vymoci přestup do Steauy Bukurešť.

"Realizační tým rozhodl, že se Konaté, který má ve Spartě platnou smlouvu, zapojí do zimní přípravy áčka," řekl deníku Blesk tiskový mluvčí Sparty Ondřej Kasík.

Konaté přišel do klubu v září 2012. Přes juniorku se probojoval do hlavního týmu a v české lize má bilanci 60 zápasů a šest branek. Dvojnásobný reprezentant Pobřeží slonoviny byl přeřazen do juniorky poté, co se nedostavil na trénink a chtěl si vymoci přestup do Steauy.

Rumunský celek, který letos vyřadil Spartu v předkole Ligy mistrů, za Konatého nabízel podle médií milion eur (asi 27 milionů korun).