Praha - Fotbalisté Sparty překvapivě prohráli v osmifinále domácího poháru MOL Cupu s Ostravou 2:4 po penaltovém rozstřelu. Do čtvrtfinále postoupila Slavia Praha po výhře 3:1 v Jihlavě, když skóre otočila třemi góly za sedm minut druhé půle. Dál jdou i Mladá Boleslav a obhájce trofeje Zlín, který zvládl penaltový rozstřel. V základní hrací době i po prodloužení zápas skončil 1:1.

"Po zápase s Plzní jsem říkal, že cílem je pohár a kvalifikovat se do Ligy mistrů. Teď jsme další velký cíl nezvládli. Neschováváme se, víme, že to tak je. Nejsem šťastný. Jsme čtyři body za druhým místem v lize, nesmíme se vzdát a musíme se pokusit kvalifikovat do Ligy mistrů," řekl na tiskové konferenci italský trenér Sparty Andrea Stramaccioni.

Ten udělal oproti víkendovému vítěznému utkání v Jablonci několik změn. V základní sestavě nově nastoupili Karavajev, Mavuba, Mareček, Ben Chaim a Lafata, naopak Rosický stejně jako zraněný Václav Kadlec nebyl ani na lavičce. Jen na střídačce zůstal ostravský lídr Baroš.

Sparťané, kteří jsou v lize až pátí, vstoupili do utkání poněkud laxně. V páté minutě novic v ostravském dresu Morgan posunul na Poznara a domácí zachránil brankář Dúbravka. Baník dělal bojovnou hrou favoritovi problémy a v 37. minutě se dostal do vedení. Pazdera si po autu narazil se spoluhráčem, poslal centr do vápna a nepokrytý Hrubý hlavou otevřel skóre.

"Sparta má v lize své problémy, my taky, ale snažili jsme se nepřenést si tlak z ligy do poháru. Chtěli jsme si zápas užít, vstoupit do něj aktivně. Domácím jsme neumožnili rozehru a centry a podařilo se nám vstřelit vedoucí gól," uvedl ostravský trenér Radim Kučera.

"Odehráli jsme nejhorší první poločas, co jsem tady. Tři až pět hráčů hrálo pod svými možnostmi. Nedělali jsme nic, co děláme obvykle. Byl jsem velmi naštvaný a jako trenérovi se mi stalo vůbec poprvé, že jsem už v prvním poločase uvažoval o dvou střídáních," řekl Stramaccioni.

Hned po pauze mohl zvýšit ostravské vedení Poznar, jehož střelu s obtížemi vytáhl Dúbravka, a následně těsně přestřelil Hrubý. Až poté se Sparta probudila. Štetinovu tutovou šanci v 57. minutě však vychytal Šustr, který si vzápětí poradil i s Marečkovým volejem a Kadlecovou hlavičkou.

Na druhé straně střídající Stáňa v 74. minutě jen trefil střed branky a o tři minuty později už domácí svou převahu korunovali vyrovnáním. Na rohový kop si naskočil střídající Janko a hlavou zaznamenal svůj první soutěžní gól v dresu Sparty.

V 89. minutě mohl otočit stav Lafata, ale jeho hlavičku vyrazil Šustr a tak došlo na půlhodinové prodloužení. V jeho úvodu domácí promarnili další velkou možnost a v 93. minutě přišel trest, když po centru hlavou skóroval Azackij a dal první soutěžní gól za Baník. Ve 107. minutě bylo znovu srovnáno. Do míče se ve vápně položil Šural a nůžkami překonal Šustra.

V hektickém závěru Baník neproměnil tři nadějné brejkové šance a rozhodnout musely penalty. Ve třetí sérii přestřelil Néstor, poté ho napodobil spoluhráč Karavajev a Baník mohl slavit.

"Na nepříznivý vývoj jsme nereagovali špatně. Je škoda, že jsme neobrátili na 2:1, těch šancí tam bylo několik. Penalty jsou loterie a nechci konkrétním hráčům zazlívat jejich neproměnění," uvedl Stramaccioni.

"Dneska si po delší době užíváme chvíle spokojenosti, v lize jsme naposledy vyhráli v prvním kole. Je to povzbuzující do další činnosti a vlije nám to krev do žil," dodal Kučera.

Oba týmy se znovu utkají v neděli na Letné v rámci ligy.

Slavia třemi góly za 7 minut otočila duel v Jihlavě a postoupila

"Pro nás to je hodně důležité vítězství. Máme v MOL Cupu ty nejvyšší ambice. Očekávaní bylo veliké i vzhledem k domácí ligové prohře s Libercem. Potřebovali jsme vyhrát, což jsme zvládli, ačkoliv šli domácí brzy do vedení," hodnotil trenér Slavie Jaroslav Šilhavý.

"Výsledek pro nás není přívětivý. Vyřazení je škoda, ovšem výkon jsme podali slušný. V první půli jsme dokázali vstřelit branku a po jedné ze standardních situací a následném závaru jsme neměli daleko ke vstřelení druhé. Měli jsme být důraznější a soupeře potrestat," doplnil pro klubový web jihlavský trenér Ivan Kopecký.

Slavia udělala oproti poslednímu ligovému utkání hned osm změn v sestavě. A na souhře to bylo znát. Hosté se proti obraně Jihlavy těžko prosazovali a dlouho byla jedinou vážnější šancí Dannyho střela do středu branky.

Ve 21. minutě šla do vedení Jihlava. Nový dostal přihrávku na střed hřiště a střelou zpoza vápna překonal brankáře Kováře. Slavia se snažila o rychlé vyrovnání, ale chyběla jí přesnost. Když už se Necid dočkal gólu, neplatil kvůli ofsajdu.

"Začátek nám trochu utekl, domácí nás zaskočili. Chtěli jsme úvod utkání zvládnout a jít do vedení. To se ale povedlo Jihlavě, navíc tam měla ještě dvě situace, kdy jsme to museli zachraňovat a trochu jsme si koledovali," připustil Šilhavý.

Vyrovnání přišlo až v 52. minutě. Střídající Van Buren vysunul Frydrycha, který si všiml, že je gólman vyběhnutý, poslal míč na bránu a Rakovan už nestihl zacouvat do branky. Slavii to nastartovalo k rychlému obratu.

"No on to byl spíše nepovedený centr. Byl bych blázen, kdybych řekl, že jsem to takhle chtěl. Chtěl jsem to nastřelit před bránu, míč mi trošku sjel po nártu a zapadl se štěstím na zadní tyč. Hodně nám ten gól do zápasu pomohl," přiznal Frydrych.

Van Buren, který hru Slavie hodně rozhýbal, už za pět minut našel ve vápně Necida a ten z otočky poslal hosty do vedení. A za další dvě minuty zužitkoval Zmrhalovu přihrávku norský bek Flo a dorazil Jihlavu. Ta po třech inkasovaných gólech za sedm minut neměla sílu na odpověď.

"Slavii hodně pomohl šťastný gól Frydrycha. Následně během šesti minut rozhodla utkání, což mne samozřejmě mrzí. V kritickém momentě po vyrovnávacím gólu jsme měli hrát takticky trochu jinak. Některé situace bychom měli jinak řešit a nepodléhat panice," dodal Kopecký.

Mladá Boleslav vyřadila třetiligové Domažlice

"Chválím domácí, že bojovali i za stavu, který pro ně nebyl příznivý, a dvakrát srovnali skóre. My jsme si situaci zbytečně zkomplikovali, když jsme ze spousty šancí nedali góly. Ale nakonec se prokázala naše kvalita a zaslouženě jsme postoupili," uvedl v tiskové zprávě mladoboleslavský kouč Dušan Uhrin mladší.

Boleslavští byli v úvodu aktivnější, ale zpočátku si nevěděli rady s domácím brankářem Šimanem, který zlikvidoval střely Mareše a Přikryla nebo hlavičku Magery. Ve 12. minutě už se favorit prosadil. Šiman vyrazil střelu Mebrahtua, ale na Chramostovu dorážku už nestačil. Chvíli nato nevyužil velkou šanci Matějovský, jenž nechal znovu vyniknout gólmana Domažlic.

Domácí přidali a ve 36. minutě vyrovnali. Došlý se v pokutovém území zbavil Takácse a tvrdou ranou propálil Agajeva. Ázerbájdžánský reprezentační brankář za tři minuty Boleslav výrazně podržel, když zneškodnil Došlého penaltu. V poslední minutě prvního poločasu Středočechům vrátil vedení gólem po úniku znovu Chramosta.

Pět minut po pauze mohl z rohu přidat pojistku Mebrahtu, ale autor hattricku v nedělním ligovém utkání ve Zlíně po Magerově přiťuknutí zblízka minul. Trest pro Boleslav přišel v 68. minutě, když Braun dalekonosným pokusem do horního růžku nedal Agajevovi šanci.

Hosté se oklepali i z druhého vyrovnání Domažlic a dvěma slepenými góly rozhodli o svém vítězství a postupu. Nejprve v 75. minutě přesně střílel kapitán Matějovský a o minutu později ho napodobil Mareš dorážkou vlastní rány.

"Věřili jsme, že kvalita je na naší straně. Domažlice potvrdily, že jsou kvalitní tým s vysokými ambicemi. Ale hlavně naše nemohoucnost v koncovce způsobila, že dlouho nebylo rozhodnuto. V některých situacích jsem nemohl uvěřit tomu, co je všechno možné zahodit," uvedl Matějovský.

Obhájce Zlín zdolal Vlašim na penalty

"Hru jsme moc nezvládli, ale postoupili jsme a to je nejdůležitější," uvedl na klubovém webu trenér Zlína Bohumil Páník. "Domácí mají šikovné hráče, kteří prošli vrcholovými středisky Slavie a Sparty. Chtějí se vytáhnout, byli rychlí, běhaví a technicky zdatní. Byli nepříjemným soupeřem," dodal.

Zlínští ve Vlašimi většinu prvního poločasu kontrolovali hru a častěji drželi míč, ale velké gólové šance si nevytvářeli. Až ve 33. minutě otevřel skóre Železník, který s trochou štěstí propálil brankáře Beníka.

Druhý poločas začali aktivněji domácí. Mara však zamířil těsně vedle a vyrovnat nedokázal ani Vyhnal, který sice obešel zlínského gólmana Dostála, ale poté ho zradilo zpracování. Po hodině hry už ale Vlašim vyrovnala. Kadlec utekl obraně a nacentroval na Fotra, který hlavou překonal Dostála.

V první části prodloužení Vodháněl prokličkoval zlínskou obranou, ale těsně minul branku. Na druhé straně pálil nepřesně Janíček. Zlín málem rozhodl v předposlední minutě druhé poloviny prodloužení. Džafič nacentroval na střídajícího Diopa a ten ranou z první napálil břevno. "Byl to obrovsky těžký zápas. V lize můžete výbuch napravit hned v dalším kole. V poháru nemáte šanci na opravu, je to velký tlak na psychiku hráčů," prohlásil Páník.

Při pokutových kopech měli pevnější nervy "Ševci". Matejov, Mehanovič, Diop, Traoré i Džafič své pokusy proměnili, na domácí straně neuspěl Hadaščok. Účastník letošní skupinové fáze Evropské ligy si tak spravil chuť po nedělním domácím debaklu 1:5 s Mladou Boleslaví.

"Penalty jsme zvládli, Standa jednu chytil," uvedl Páník. "Na penalty šli hráči, kteří si věřili. Džafič chtěl střídat a nakonec kopl rozhodující," přidal.

Zápasy osmifinále MOL Cupu:

--------

Jiskra Domažlice - FK Mladá Boleslav 2:4 (1:2)

Branky: 36. Došlý, 68. Braun - 12. a 45. Chramosta, 75. Matějovský, 76. Mareš. Rozhodčí: Ardeleanu - Kotalík, Pečenka. ŽK: Stronati, Magera (oba M. Boleslav). Diváci: 1265.

Sestava M. Boleslavi: Agajev - Takács, Magera, Stronati, Fleišman - Hubínek, Mareš - Přikryl (87. Fabián), Matějovský (83. Rada), Chramosta (69. Mingazov) - Mebrahtu. Trenér: Uhrin ml.

--------

Sellier & Bellot Vlašim - Fastav Zlín 1:1 (0:1), na penalty 3:5

Branky: 62. Fotr - 33. Železník. Penaltu proměnili: Jeslínek, Tusjak, Fotr - Matejov, Mehanovič, Diop, Traoré, Džafič. Penaltu neproměnil: Hadaščok (Vlašim). Rozhodčí: Lerch - Černý, Koval. ŽK: Podio (Zlín). Diváci: 804.

Sestava Zlína: Dostál - Bartošák, Hnaníček, Janíček, Matejov - Džafič, Podio (60. Traoré), Hronek (46. Jiráček), Kopečný - Železník (80. Diop), Mehanovič. Trenér: Páník.

--------

Sparta Praha - Baník Ostrava 2:2 (1:1, 0:1), na pen. 2:4

Branky: 77. Janko, 107. Šural - 37. Hrubý, 93. Azackij. Penalty proměnili: Šural, Janko - Pazdera, Hrubý, J. Šašinka, O. Šašinka. Neproměnili: Néstor, Karavajev. Rozhodčí: Pechanec - Myška, Flimmel. ŽK: Mavuba, Mareček, Janko, Sáček - Morgan, Šindelář, Stáňa, Šustr, Pokorný, Azackij, O. Šašinka, J. Šašinka. Diváci: 4213.

Sparta: Dúbravka - Karavajev, Štetina, Hovorka, M. Kadlec - Mareček, Mavuba (67. Janko) - Ben Chaim (45. Néstor), Lafata, Vatajelu (46. Sáček) - Šural. Trenér: Stramaccioni.

Ostrava: Šustr - Pazdera, Pokorný, Azackij, Morgan - Šindelář - Sus (71. Stáňa), De Azevedo (114. O. Šašinka), Hrubý, Granečný - Poznar (84. J. Šašinka). Trenér: Kučera.

--------

Vysočina Jihlava - Slavia Praha 1:3 (1:0)

Branky: 21. Nový - 52. Frydrych, 57. Necid, 59. Flo. Rozhodčí: Houdek - Kubr, Vlasjuk. ŽK: Zaviška - Bílek. Diváci: 2348.

Jihlava: Rakovan - Tlustý (65. Urblík), Kryštůfek, Krejčí, Keresteš - Záviška, Vaculík, Nový, Novotný (76. Dvořák) - Rabušic (68. Klíma), Ikaunieks. Trenér: Kopecký.

Slavia: Kovář - Frydrych, Jugas, Bílek, Flo - Hromada, Rotaň - Stoch (46. Van Buren), Danny (77. Altintop), Zmrhal - Necid (90.+2 Škoda). Trenér: Šilhavý.