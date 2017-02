Zlín - Hokejisté Sparty vyhráli ve 47. kole ve Zlíně 5:0 a uspěli na ledě Beranů počtvrté za sebou. Pražané tak ukončili třízápasové čekání na plný bodový zisk. Brankář Tomáš Pöpperle udržel počtvrté v sezoně čisté konto. Jedenáctý Zlín doma neuspěl poprvé po šesti vítězstvích za sebou a na desítku pro play off ztrácí stále dva body.

Zlín mohl otevřít skóre v šesté minutě, ale Bukarts při Cingelově vyloučení sám před Pöpperlem neuspěl. Berani měli v nadále mírně víc ze hry a obrovskou šanci měl Šťastný, ale místo do prázdné brány zamířil pouze do tyče. Těsně před první pauzou nejprve domácí nedokázali dotlačit kotouč za brankovou čáru a Sparta zase neproměnila brejkovou situaci.

Rychlý hokej pokračoval i v prostředním dějství, ale šance dlouho chyběly. Až ve 28. minutě předvedl sólo zlínský mladík Chytil, ale defenziva Spartu mu jej nedovolila dotáhnout. Další šanci měl Šťastný, ale znovu v zakončení neuspěl.

Poté si vzali slovo sparťané. Pech ještě v úniku neuspěl, Řepík už ale nabídku Vrány do prázdné brány využil. Vyrovnat mohli dobře hrající Zlínští při přesilovce, jenomže Šťastný ani napotřetí zblízka prázdnou bránu netrefil. Radovala se naopak Sparta a 39 vteřin před koncem druhé třetiny zvýšil Buchtele.

Závěrečné dějství ovládli Pražané. Třetí trefu Sparty přidal pohotovou dorážkou po Cingelově ráně Uher, pak se ještě trefili Kumstát a Forman, který si vychutnal Kašíka blafákem do bekhendu. Ještě větší debakl mohl Zlínu uštědřit Vrána, zblízka ale nemířil přesně.

Hlasy trenérů po utkání:

Robert Svoboda (Zlín): "Pro nás to je asi krutý výsledek. Vstup do utkání se nám vydařil, půlku zápasu jsme hráli to, co jsme chtěli. Bohužel jsme nedali gól a bez toho to nejde. Trefa na 0:2 byla zlomová, Sparta je silný mančaft, kterému už jsme ve třetí třetině nemohli konkurovat."

Jiří Veber (Sparta Praha): "Měli jsme v první třetině velké štěstí, jelikož soupeř snad třikrát mohl dát gól do prázdné branky. Naštěstí jsme dali ke konci druhé třetiny dva góly a zbytek utkání už jsme dohráli přesně tak, jak jsme měli. Každopádně hokej se musel divákům líbit, soupeři jsme nabídli dost šancí."

PSG Zlín - HC Sparta Praha 0:5 (0:0, 0:2, 0:3)

Branky a nahrávky: 33. Řepík (P. Vrána, Kalina), 40. Buchtele (Smejkal), 44. Uher (Cingel, Švrček), 50. Kumstát (Pech), 52. Forman (Kumstát, Pech). Rozhodčí: Čech, Šír - Gebauer, Lederer. Vyloučení: 2:3. Využití: 0:1. Diváci: 5204.

Zlín: Kašík - Marušák, Řezníček, Matějíček, Blaťák, Žižka, O. Horák - D. Šťastný, P. Holík, Říčka - Bukarts, Popelka, O. Veselý - Okál, Chytil, Kubiš - J. Ondráček, Ostřížek, Honejsek. Trenéři: R. Svoboda, M. Hamrlík a R. Hrazdira.

Sparta: Pöpperle - Gernát, J. Mikuš, Švrček, Kalina, Eminger, Piskáček, od 21. navíc Nedomlel - Řepík, P. Vrána, J. Hlinka - Smejkal, Klimek, Buchtele - Forman, Pech, Kumstát - A. Kudrna, Cingel, Uher. Trenéři: Kalous, Moták a Veber.