Pardubice - Hokejisté pražské Sparty vyhráli v úvodním kole extraligy na ledě Pardubic 3:2 a porazili Dynamo už podesáté za sebou. Krátce po polovině utkání se zdálo, že půjde o jasnou záležitost, protože hosté vedli o tři branky. Pardubice ale zápas nezabalily a ve třetí třetině dokázaly snížit. Branka na 2:3 ale přišla necelou půl minutu před koncem třetí třetiny, na vyrovnání už domácí síly neměli.

Pardubice jako by chtěly hned na startu sezony dát co nejrychleji zapomenout na mizérii z minulého ročníku a proti Spartě začaly náporem, šance Petra Sýkory však gólem neskončila. Pražané úvod přečkali, vyrovnali hru a v 10. minutě se navíc zásluhou Kumstátovy střely pod horní tyč dostali do vedení.

Nadšené tempo z úvodu postupně trochu upadlo, ale šancí neubývalo. V závěru první třetiny Rolinek střelou zpoza branky málem překvapil sparťanskou brankářskou posilu Aittokallia. Po pauze byla o poznání nebezpečnější Sparta a dvakrát byl blízko ke gólu Klimek. Druhý gól však Pražané slavili trochu překvapivě až po ne zrovna prudkém nahození Říčky, které Kacetl neviděl přes beka.

Dynamo se před naplněnou arénou tlačilo dopředu, ale nedařilo se mu ani při přesilovce. Hra ve čtyřech naopak svědčila hostům, kteří dvakrát ujeli do protiútoku. Forman si na pardubického brankáře nepřišel, zato Černochova rána pod horní tyč znamenala tříbrankové vedení Sparty. Solidní náskok hlídal i jistý Aittokallio, který v klidu lapil šanci osamocenému Treillemu.

Pardubice stupňovaly svou snahu a na začátku třetí části si vypracovaly dvě gólové možnosti. Bojko ani Perret však z palebných pozic netrefili branku. Kouzlo finského gólmana zlomil až v 52. minutě Holland, který se trefil švihem z mezikruží. Pardubice mohly stíhací jízdu prodloužit při přesilovce, ale Aittokallio střely ze všech stran kryl.

Gól naděje vstřelili domácí až 27,5 vteřiny před koncem třetí třetiny, kdy se z hranice brankoviště trefil Tomášek. Pro Pardubice už to však bylo pozdě, Sparta si tříbodovou výhru nenechala vzít.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloš Holaň (Pardubice): "Do zápasu jsme vstoupili velmi dobře, párkrát jsme zavřeli Spartu v jejím obranném pásmu, ale dnes nás trápila koncovka. První gól jsme dostali po individuální chybě, nepokryli jsme hráče ve střeleckém prostoru. Ve druhé třetině nás zničil nějaký výpadek, kdy jsme inkasovali ve vlastní přesilovce a pak ještě potřetí, těžko se nám to pak otáčelo. Do třetí třetiny jsme proházeli pětky, stáhli hru na tři formace. Efekt to mělo, třetinu jsme vyhráli 2:0, bohužel celkově to bylo 2:3. Za první a třetí třetinu musím hráče pochválit."

Jaroslav Nedvěd (Sparta Praha): "Přijeli jsme s cílem odvézt si body, což se nám povedlo, takže jsme spokojení. Zápas jsme dohrávali na čtyři obránce, i proto děkuji celému týmu, bylo to odmakané od prvního do posledního hráče."

HC Dynamo Pardubice - HC Sparta Praha 2:3 (0:1, 0:2, 2:0)

51. Holland (Vondráček, Dušek), 60. Tomášek (Cardwell, S. Treille) - 10. Kumstát (A. Kudrna), 28. Říčka (Tomáš Dvořák, Klimek), 32. Černoch (Uher, Nedomlel). Rozhodčí: Kubičík, Hribik - Blümel, Rampír. Vyloučení: 2:4, navíc Bojko (Pardubice) 10 min. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 8068.

Pardubice: Kacetl - Wishart, Cardwell, Trončinský, Holland, Čáslava, Ščotka - Vondráček, Tomášek, S. Treille - P. Sýkora, Dušek, Rolinek - J. Sýkora, Poulíček, Quenneville - M. Kaut, Bojko, Perret - M. Beran. Trenéři: Holaň, Marek a Janecký.

Sparta Praha: Aittokallio - Tomáš Dvořák, Zámorský, T. Pavelka, Kalina, Nedomlel, Piskáček - Reichenberg, P. Vrána, J. Hlinka - A. Kudrna, Pech, Kumstát - Forman, Klimek, Říčka - Saponari, Černoch, Uher. Trenéři: Kalous a J. Nedvěd.