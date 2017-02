Mladá Boleslav - Hokejisté třetí Sparty vyhráli v 49. kole extraligy v Mladé Boleslavi 4:2 a po čtvrté výhře v řadě se drží o tři body za druhým Třincem. Shodně dvěma góly zařídili sedmou výhru Pražanů ve vzájemných duelech za sebou útočníci Michal Řepík a Jan Buchtele. Bruslařský klub vyšel naprázdno poprvé po osmi zápasech, neprodloužil sérii čtyř výher a klesl z osmé na devátou pozici.

Do první velké šance se dostal po Hlinkově přihrávce hostující Vrána, ale Maxwella zblízka nepřekonal. Sparta odolala při Řepíkově vyloučení, kdy si Mladoboleslavští vytvořili velký tlak. Pražané svou přesilovku po špatném střídání Bruslařského klubu také nevyužili a naopak mohli v oslabení inkasovat, ale Novotný si s Klepišovým pokusem poradil.

Mladoboleslavští pak měli další šance především díky dvěma přesilovým hrám. Při Emingerově vyloučení pálil nebezpečně Kurka, při Nedomlelově pobytu na trestné lavici trefil Klepiš od modré čáry tyč a z dorážky minul odkrytou branku Musil.

Ve 22. minutě se radovala v přesilovce z vedení Sparta. Při Hykově vyloučení se trefil z levého kruhu Řepík. Za 114 vteřin v další početní výhodě při Orsavově trestu zvýšila, když se střelou od modré čáry prosadil Buchtele. Za dalších 125 sekund se radovali domácí, když po Klepišově ideální přihrávce překonal zblízka Novotného osamocený Orsava.

Vyrovnal mohl v 32. minutě obránce Kurka, ale Novotný zasáhl betonem. Maxwell si zase poradil s Kudrnovým zakončením. V další šanci v rychlém sledu na druhé straně nedotáhl blafák Orsava, pak nepropálili Novotného Kurka ani Lenc. Maxwell kryl Hlinkův pokus a poradil si i s dalším závarem před brankou. S pokusem o vyrovnání neuspěl Pospíšil.

Mladoboleslavský brankář ještě udržel svůj tým na kontakt ve 44. minutě, kdy si poradil s Pechovou šancí, ale za tři minuty už potřetí kapituloval. Zpoza pravého kruhu zamířil přesně Buchtele a v šestém utkání po návratu z Jekatěrinburgu si polepšil na tři branky.

Naději domácím vykřesal v 53. minutě Vampola, který ze vzduchu tečoval Pospíšilovu přihrávku. Vyrovnat mohl Hyka, ale netrefil odkrytou branku. I přes Emingerovo vyloučení na dvě plus dvě minuty za faul vysokou holí nedokázali Středočeši ani naposedmé proti Spartě dosáhnout na bod, protože 190 vteřin trvající početní výhodu nevyužili a naopak do prázdné branky skóroval Řepík.

Hlasy trenérů po utkání:

Boris Žabka (Mladá Boleslav): "Věděli jsme, že Sparta je produktivní v přesilovkách. Chtěli jsme se jich vyvarovat a mít dobrý vstup do utkání. Proti Spartě jsme v sezoně ještě nebodovali, chtěli jsme být konečně úspěšní a udělat pro to maximum. Měli jsme dobrý vstup do utkání, vytvořili jsme si nějaké šance a přesilovky, ale bohužel jsme dneska nebyli produktivní. Sparta naopak ve druhé třetině byla a dostali jsme dva rychlé góly. Myslím, že jsme ve hře pět na pět byli lepší, ale nedokázali jsme proměnit šance."

Jiří Veber (Sparta): "Očekávali jsme těžký zápas, což se potvrdilo hlavně v první třetině. Dostali jsme v ní Mladou Boleslav do hry i našimi vyloučeními. Oni nás tam přestříleli hodně, ale bylo to tím, že hráli tři přesilovky. My jsme je ubránili. Ve druhé třetině to bylo hodně otevřené a šance byly na obou stranách. Pro nás bylo dobré, že jsme využili dvě přesilovky, dostali jsme se do vedení a pohlídali jsme si to až do konce zápasu. Na konci při čtyřminutovém trestu jsme se ale strachovali o výsledek."

BK Mladá Boleslav - HC Sparta Praha 2:4 (0:0, 1:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 26. Orsava (Klepiš, Žejdl), 53. Vampola (Pospíšil) - 22. Řepík (J. Hlinka), 24. Buchtele (Pech, Gernát), 47. Buchtele (Smejkal, Kalina), 59. Řepík. Rozhodčí: Hribik, T. Horák - Frodl, Zavřel. Vyloučení: 5:7. Využití: 0:2. V oslabení: 0:1. Diváci: 3669.