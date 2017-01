Brno - Hokejisté Sparty Praha porazili v Brně v 35. kole extraligy domácí Kometu 5:2 a napravili dvě předcházející domácí prohry, v nichž vyšli bodově naprázdno. Premiérový gól v dresu Sparty si připsal útočník Michal Řepík, který přidal i dvě asistence. Tři body nasbíral i Miroslav Forman. Kometa dnešní prohrou ukončila svou úspěšnou domácí sérii, v níž v předcházejících šesti zápasech bodovala a pět z nich vyhrála.

"Potřebovali jsme po minisérii domácích proher bodovat. Je skvělé, že se nám to podařilo zrovna tady. Z naší strany byly první dvě třetiny velmi dobré. Pracovali jsme zodpovědně a trpělivě," uvedl po utkání asistent trenéra Sparty Zdeněk Moták.

Kometa nezvládla úvod utkání, vlastními chybami nabídla soupeři po pěti minutách dvoubrankový náskok. Už ve 2. minutě vystihl Pech na útočné modré čáře chybnou rozehrávku protivníka. Jeho nájezd stačil brankář Jekel jen vyrazit před Řepíka, který pohotově poslal kotouč do odkryté části branky. V 5. minutě se podepsal na inkasovaném gólu Jekel, jenž si srazil přihrávku Ihnacaka z rohu kluziště za vlastní záda.

"Prohrávat v páté minutě 0:2 v tak vyexponovaném zápase není příjemné. Trochu jsme si to zapříčinili špatným pohybem. Sparta byla všude o krok dříve. Hrálo jí do karet i skóre, které se vyvíjelo v její prospěch. Proto jsme dnes prohráli," řekl po utkání trenér Brna Kamil Pokorný.

Ze šoku se Brňané obtížně vzpamatovávali. Proti agresívně hrající Spartě se dlouho nedokázali prosadit. Jen s obtížemi procházeli přes střední pásmo a v zakončení jim chyběla razance i přesnost.

Až v 15. minutě se podařilo od půlící čáry uniknout Martinu Eratovi, který ale tísněn zadáky soupeře nedotáhl sólový nájezd do konce. Pöpperle ale stačil puk vyrazit pouze před Hynka Zohornu, na jehož střelu pod horní tyčku brankář Sparty nedosáhl.

I když Kometa vstoupila do druhé třetiny se snahou otočit výsledek, doplatila na zbytečná zaváhání. Protivníkovi nabídla zcela laciné první tři přesilovky, dvě za zdržování hry po vyhození kotouče za hrazení a jednu za příliš mnoho hráčů na ledě. Rozjetá Sparta využila početní výhodu pět na tři a Netíka zvýšil na 3:1. Navíc následně přidal čtvrtý gól Cingel a pro Jekela zápas skončil, nahradil jej Čiliak.

"Odehráli jsme dnes velmi dobrý zápas. Jedním z rozhodujících momentů byl úvod utkání, v němž jsme získali dvoubrankové vedení. Po dvou domácích prohrách nám dnešní vítězství nad silnou Kometou v jejím prostředí hodně pomohlo," poznamenal útočník Sparty Tomáš Netík.

Brňané se pokusili v závěrečné třetině ještě o zvrat. Získali výraznou převahu a ve 47. minutě proklouzla střela Ondřeje Němce od modré čáry za záda brankáře Pöpperleho. Jednička Sparty však své zaváhání vzápětí odčinil, když vytěsnil akrobatickým zákrokem střelu Kvapila.

Definitivní pojistku na vítězství Sparty dal v 55. minutě pátým gólem Uher. Kometa tak podruhé v sezoně vyšla doma bodově naprázdno, před Spartou ji o všechny body připravily Pardubice.

"Prvních deset minut jsme byli vlažní, nedohrávali jsme souboje, nedobruslovali jsme soupeře a inkasovali jsme góly. Sparta zaslouženě vyhrála. My se musíme z dnešní prohry poučit pro další zápasy," ohlédl se za prohrou útočník Komety Martin Erat.

Hlasy trenérů po utkání:

Kamil Pokorný (Brno): "Měli jsme špatný úvod zápasu, nezačali jsme vůbec dobře. Prohrávat v páté minutě 0:2 v tak vyexponovaném zápase není příjemné. Trochu jsme si to zapříčinili špatným pohybem. Sparta byla všude o krok dříve. Ve druhé třetině jsme prvních sedm minut hráli velice slušně a měli šance na vyrovnání, což by nám pomohlo. Potom přišla dvě vyloučení technického rázu. Sparta využila přesilovku, následně jsme dostali čtvrtý gól. To už byl velký problém. Hráči nic nezabalili, ve třetí třetině snížili na 2:4. Kdyby možná Kvapil proměnil vyloženou šanci, tak jsme ještě mohli udělat nějaký bod. Sparta byla dnes všude o krok dříve. Hrálo jí do karet i skóre, které se vyvíjelo v její prospěch. Proto jsme dnes prohráli."

Zdeněk Moták (Sparta): "Potřebovali jsme po minisérii domácích proher bodovat. Je skvělé, že se nám to podařilo zrovna tady. Z naší strany byly první dvě třetiny velmi dobré. Pracovali jsme zodpovědně, trpělivě. Vedli jsme po dvou třetinách 4:1. Malou trýzeň jsme si způsobili inkasovaným gólem ve třetí třetině. Potom měl Tomáš Pöpperle famózní zákrok, kdy chytl střelu do prázdné branky. Po gólu na 5:2 jsme si vítězství pohlídali."

HC Kometa Brno - HC Sparta Praha 2:5 (1:2, 0:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 15. H. Zohorna, 47. O. Němec - 2. Řepík (Pech), 5. Ihnacak (Forman), 28. Netík (Forman, Řepík), 33. Cingel (Řepík), 55. Uher (Forman). Rozhodčí: Hodek, Mrkva - Polonyi, Zika.Vyloučení: 4:3. Využití: 0:1. Diváci: 7700 (vyprodáno).

Sestavy:

Brno: Jekel (33. Čiliak) - O. Němec, Trška, Kováčik, Gulaši, Štencel, Malec, F. Král - M. Erat, H. Zohorna, M. Kvapil - Haščák, V. Němec, Zaťovič - Vincour, L. Čermák, R. Erat - Dymáček F. Dvořák, Dočekal - Od 21. min. navíc M. Novák. Trenéři: L. Zábranský st., Pešout, Pokorný a Haken.

Sparta Praha: Pöpperle - Piskáček, Mikuš, Gernát, Švrček, Eminger, Nedomlel - Klimek, P. Vrána, J. Hlinka - Netík, Ihnacak, Forman - Řepík, Pech, Kumstát - A. Kudrna, Cingel, Uher. Trenéři: Kalous, Moták a Veber.