Pardubice - Hokejisté Sparty zvítězili ve 27. kole extraligy na ledě Pardubic 4:1. Pražané uspěli na ledě Dynama pošesté za sebou, když vyrovnaný duel rozhodli třemi góly v posledních 11 minutách. Dva body za gól a asistenci si připsal kapitán vítězů Jaroslav Hlinka. Sparta poskočila na sedmou příčku.

Žádní jiní soupeři se v extralize nestřetli vícekrát než Pardubice se Spartou, tradiční kluby dnes sehrály 250. vzájemný zápas. Sváteční duel měl ten správný říz, ale dlouho mu scházela branka. V první třetině nejvíce zaujala férová rvačka bez rukavic mezi Cardwellem a Uherem, kterou si hráči domluvili na trestné lavici po předchozí rozmíšce.

Ve vyrovnaném průběhu první části měla více šancí Sparta, po gólu volal hlavně průnik Jarůška, kterému nevyšla poslední klička. Aittokallio na druhé straně se vyznamenal při bekhendové střele Ščotky. Dynamo bylo na dosah první branky na startu druhé části, kdy hrálo více než minutu v pěti proti třem, ale ani jednou nevystřelilo. A to ještě po návratu z trestné lavice promarnil únik Smejkal.

V ostře vedeném boji se na první branku čekalo až do 32. minuty, kdy se v přesilovce z mezikruží trefil Forman. Druhý gól měl na hokejce při svém dalším úniku Jarůšek, ale opět nevyzrál na Kacetla. Dynamo se k šancím prokousávalo těžko a pomohla mu až chyba obránců Sparty, po které však Poulíček pálil zblízka jen do betonu Aittokallia.

Sparta poměrně bez obtíží držela těsný náskok až do 45. minuty, kdy zpoza branky vyjel Rolinek a kotouč dokázal propasírovat do branky. Od té chvíle se střídaly šance na obou stranách a úspěšní byli tentokrát hosté, když z kruhu přesně vypálil Kudrna. Dynamo mohlo rychle srovnat, jenže osamocený Trončinský trefil jen beton Aittokallia a Sparta trestala. Přečíslení v 55. minutě gólově zakončil Jarůšek a nasměroval Spartu ke třem bodům. Razítko na výsledek dal minutu před koncem Hlinka.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloš Holaň (Pardubice): "Věděli jsme, že nebude jednoduché navázat na předchozí výsledky, nicméně ta první třetiny byla z obou stran opatrnější. Klíčová byla naše přesilovka pět na tři na začátku druhé třetiny, kterou jsme sehráli absolutně tragicky, ačkoliv jsme si řekli, co budeme hrát. Byla to škoda, protože jsme měli dostatek času na to, abychom doma bodovali. Bohužel jsme inkasovali první gól, který nás srazil do kolen. Neměli jsme takovou šťávu - možná se začíná projevovat únava - přesto jsme dokázali vyrovnat. A v tu chvíli jsem věřil, že to mužstvo nakopne, ale udělali jsme individuální chyby, po kterých Sparta zaslouženě vyhrála."

Jaroslav Nedvěd (Sparta): "Dneska jsme šli do zápasu hodně opatrně, protože jsme věděli, že soupeři se v poslední době daří, takže jsme nechtěli začít přehnaně aktivně a nechat se přetlačit z brejků. Výborně zachytal brankář a celý tým plnil to, co měl. Obránci dobře hlídali předbrankový prostor a soupeři moc šancí nenabídli, útočníci dávali góly. Kdyby to tak bylo každý zápas, tak jsme v tabulce výše. Doufám, že tohle bude pro nás zlomový moment a v dalších zápasech na to navážeme, protože z týmu je cítit energie. Vypadá to, že jdeme správným směrem."

HC Dynamo Pardubice - HC Sparta Praha 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)

Branky a nahrávky: 45. Rolinek (P. Sýkora) - 32. Forman (Z. Michálek, J. Hlinka), 50. A. Kudrna (Smejkal), 55. Jarůšek (P. Vrána, Říčka), 59. J. Hlinka (Kumstát). Rozhodčí: Hejduk, Šír - Barvíř, Pešek. Vyloučení: 5:5, navíc Cardwell - Uher oba 10 min. Využití: 0:1. Diváci: 8560.

Pardubice: Kacetl - Trončinský, Ščotka, Wishart, Cardwell, Mojžíš, Holland, M. Voženílek - P. Sýkora, Marosz, Rolinek - Perret, Bojko, S. Treille - J. Sýkora, Dušek, M. Beran - M. Kaut, Poulíček, Vondráček. Trenéři: Holaň, Marek a Janecký.

Sparta: Aittokallio - Z. Michálek, T. Pavelka, Kalina, J. Mikuš, T. Dvořák, Švrček - Jarůšek, P. Vrána, Říčka - A. Kudrna, Pech, Smejkal - Forman, J. Hlinka, Kumstát - Uher, Černoch, Reichenberg - od 21. navíc Rousek. Trenéři: F. Výborný a J. Nedvěd.