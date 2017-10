Olomouc - Hokejisté pražské Sparty vyhráli v 9. kole extraligy po dokonalém obratu na ledě Olomouce 3:2 v prodloužení a radovali se ve vzájemných duelech ze čtvrtého úspěchu za sebou. Hanáci vedli díky brankám Jana Knotka a Marka Laše až do 48. minutě 2:0, ale prodloužení vynutili obránci Tomáš Pavelka s Jurajem Mikušem. V čase 63:13 rozhodl útočník Dominik Uher.

Olomouc se dostala vedení v deváté minutě. Laš chytře využil chyby v rozehrávce Sparty, nahodil puk na branku a Knotek jej tečoval za Honzíka. Sparta mohla srovnat také po chybě Olomouce. Říčka ale sám před Konrádem uspěl a dorážka nevyšla ani Klimkovi.

Domácí zatlačili Spartu při signalizovaném vyloučení Nedomlela, Vlach pálil po Ondruškově dělovce a Honzík se štěstím vyrazil. Pár vteřin před pauzou ještě mohl zvýšit Jakub Galvas, ale sparťanský gólman zasáhl lapačkou.

Druhou část začala aktivněji Olomouc. Kanaďan Sundher se probil před branku, ale také ztroskotal na Honzíkovi. Na druhé straně vytáhl Konrád ramenem střelu Kumstáta. Ve 25. minutě trefil Sundher bekhendem z dorážky tyčku sparťanské branky. Sparta odpověděla šancí Kudrny, který nezamířil přesně.

Ve 28. minutě domácí zvýšili na 2:0. Role si u gólu prohodili Laš s Knotkem. Centr první formace uvolnil Laše, který našel místo nad Honzíkovou lapačkou. Třetí branka visela ve vzduchu při Uhrově vyloučení a hosty držel opět gólman. Ve 35. minutě chytil i obrovskou šanci Knotka, který dorážel puk do odkryté branky. Sparta málem snížila 21 sekund před sirénou, ale sudí zapískal těsně před tím, než se puk dostal za brankovou čáru.

Ve závěrečné části Sparta ubránila oslabení a po chybě Hanáků byl ve velké příležitosti Reichenberg. V následné přesilovce chytil Konrád se štěstím ránu Pavelky. Olomoucký gólman se vyznamenal i v další početní převaze Pražanů, kdy betonem zastavil Říčkovu dělovku.

Ve 48. minutě už Sparta snížila, když přesilovku využil Pavelka dorážkou Hlinkovy střely. O minutu později se dostali hosté do přečíslení tří na jednoho a Mikuš vyrovnal. Hned v úvodu prodloužení ujel Forman, ale neměl přesnou mušku. O bodu navíc pro Spartu ale rozhodl po Černochově přihrávce Uher.

Hlasy trenérů po utkání:

Zdeněk Moták (Olomouc): "V prvních dvou třetinách jsme navázali na zápas v Třinci, byli jsme hokejovější, dobře jsme bruslili, ale nedali jsme více než dvě branky. To nás asi stálo zápas. Pustili jsme Spartu na rozdíl gólu a byli jsme pod obrovským tlakem, načež vyrovnávací branka přišla. Pak jsme se ještě zvedli, ale na vítězství už to nestačilo. V prodloužení jsme udělali dvě chyby a z jedné padl rozhodující gól. Jsme rádi, že bodujeme. I za tento bod jsme vděční, i když zase mohlo být gólů a bodů určitě více."

Jaroslav Nedvěd (Sparta): "Začátek se nám nepovedl, byli jsme po výhře nad Libercem asi moc dobře naladění, chtěli jsme na ni navázat, ale to se nám pětatřicet minut nedařilo. Nevím, zda to může být i cestou, ale Olomouc hrála velmi dobře, vzadu nás do ničeho nepouštěla, měli jsme snad osm střel na branku. Až v závěru druhé části jsme trochu měli tlak. Gól, který nebyl uznán, nás nakopnul, protože v nás vyvolal emoce. Pochopili jsme, že to jde do branky dostat. Chtěli jsme dát aspoň jeden, abychom vyrovnali, protože jsme si ten neuznaný gól počítali v hlavách. Trošku jsme zjednodušili hru, podařilo se nám srovnat. V prodloužení je to vabank, povedla se nám pěkná akce. To už je většinou o štěstí a my ho měli."

HC Olomouc - HC Sparta Praha 2:3 v prodl. (1:0, 1:0, 0:2 - 0:1)

Branky a nahrávky: 9. J. Knotek (Laš), 28. Laš (J. Knotek, Sundher) - 48. T. Pavelka (J. Hlinka, Pech), 49. J. Mikuš (Kumstát, Pech), 64. Uher (Černoch, T. Pavelka). Rozhodčí: Hejduk, Kubičík - Lederer, V. Hanzlík. Vyloučení: 4:4, navíc Uher, P. Vrána (oba Sparta) 10 min. Využití: 0:1. Diváků: 4915.

Sestavy:

Olomouc: Konrád - Škůrek, Vyrůbalík, Houdek, Ondrušek, J. Galvas, L. Galvas - Sundher, J. Knotek, Laš - Eberle, Roman Vlach, Burian - Skladaný, Herman, Holec - Ostřížek, B. Mráz, Strapáč. Trenéři: Venera, Tomajko a Moták.

Sparta Praha: Honzík - Tomáš Dvořák, T. Pavelka, Zámorský, Nedomlel, Kalina, J. Mikuš - Forman, Reichenberg, Říčka - Klimek, P. Vrána, J. Hlinka - Smejkal, Pech, Kumstát - A. Kudrna, Černoch, Uher. Trenéři: Kalous a J. Nedvěd.