Hradec Králové - Hokejisté Sparty vyhráli v 7. kole extraligy na ledě Hradce Králové těsně 3:2. Východočeši přišli o sérii tří výher, Pražané naopak zabrali po dvou vystoupeních bez bodového zisku. Na ledě Mountfieldu uspěla Sparty potřetí za sebou, pokaždé se tak stalo jednobrankovým rozdílem. V polovině třetí třetiny rozhodl o její výhře útočník Jiří Černoch.

V úvodní části byl hlavním mužem na ledě zkušený královéhradecký útočník Kukumberg. Slovenský hráč s mnoha reprezentačními zkušenostmi se totiž přimíchal k oběma brankám, které během ní padly. Nejprve velmi výrazně chyboval ve vlastním pásmu, když pokazil rozehrávku. K puku se v 11. minutě dostal sparťan Říčka, jenž potvrdil, že má velmi dobrou střelu zápěstím - gólman Sedláček neměl na jeho ránu šanci reagovat.

Sedláček se postavil do brány, i když připraven do hry už byl také uzdravený Slovák Rybár, jenž byl před sezonou po výkonech v minulém ročníku pasován na jasnou týmovou jedničku. Sparta vedla, ale náskok do konce první přestávky neudržela. V 15. minutě totiž napravil svou chybu Kukumberg, jemuž připravil výbornou pozici kapitán Bednář.

Během druhého dějství pokračoval velmi dobrý a rušný hokej. Mountfield se dostal do vedení ve 33. minutě. A znovu měl na vstřelené brance svůj podíl Kukumberg, který nahrál spoluhráči Vopelkovi zpoza brány. Mladý útočník měl už potom jednoduchou práci. Hradec byl na koni, ale ještě během prostřední části dostal ránu, kterou nečekal. Jen deset vteřin před sirénou uklidil do sítě puk zadák Zámorský, když využil přesilovku hostů.

Ve třetí třetině se hrálo o to, kdo dá vítěznou branku. Při vyrovnaném průběhu bylo jasné, že jeden gól výsledek pravděpodobně. Úspěšnější byli hosté. V 54. minutě našel Uher před bránou Černocha, ten nezazmatkoval, udělal kličku Sedláčkovi a skóroval.

Nakonec to byla vítězná trefa, protože domácí už nevyrovnali. Jejich plány narušilo i vyloučení lídra Bednáře, jenž šel na trestnou lavici za zbytečné podražení. Sparta i proto ukončila úspěšnou minisérii mužstva kouče Sýkory. Východočeši sice vstoupili do sezony třemi porážkami, ale další tři duely zvládli vítězně.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Sýkora (Hradec Králové): "Sparta šla cílevědoměji za vítězstvím, byla dynamičtější a lepší na puku. Vybojovala na nás spoustu puků. Ale největším problémem bylo, že jsme udělali hrubé chyby, po kterých padly všechny góly soupeře. Asi nejdůležitější branka byla, když Sparta vyrovnala na 2:2. Udělali jsme chybu při její přesilovce deset vteřin před koncem druhé třetiny. Celkově si ale myslím, že si Sparta vítězství zasloužila."

Jaroslav Nedvěd (Sparta): "Od minulé neděle jsme měli týden, abychom si řekli, co chceme zlepšit. Měli jsme čas pracovat na věcech, které chceme změnit. Do Hradce jsme přijeli s jasným cílem bodovat, což se nám podařilo. Chci poděkovat všem klukům za obrovské nasazení a perfektní výkon, co se týče aktivity, nasazení a osobní statečnosti v závěru. Porvali se o to jako jeden muž, byl to super výkon."

Mountfield Hradec Králové - HC Sparta Praha 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 15. Kukumberg (Jaroslav Bednář, Červený), 33. Vopelka (Kukumberg, Jarůšek) - 11. Říčka, 40. Zámorský (J. Hlinka), 51. Černoch (Uher, A. Kudrna). Rozhodčí: Hribik, Kika - Kajínek, Kis. Vyloučení: 6:5. Využití: 0:1. Diváci: 5724.

Hradec Králové: J. Sedláček - Cibulskis, Gregorc, F. Pavlík, Graňák, Pláněk, Vydarený, Rosandič - Jaroslav Bednář, Džerinš, Červený - Jarůšek, Koukal, Zigo - Köhler, Kukumberg, Vopelka - J. Dvořák, Cingel, Šimánek. Trenéři: V. Sýkora, Hynek a T. Martinec.

Sparta: Aittokallio - T. Pavelka, Tomáš Dvořák, Nedomlel, Zámorský, J. Mikuš, Kalina - Říčka, Reichenberg, Forman - J. Hlinka, P. Vrána, Klimek - Kumstát, Pech, Smejkal - Uher, Černoch, A. Kudrna. Trenéři: Kalous a J. Nedvěd.