Praha - Fotbalisté Sparty prohráli v úvodním utkání druhého kola Evropské ligy v Rostově 0:4. Vítězství domácích zařídili svými góly Miha Mevlja, Dmitrij Poloz, Christian Noboa a Sardar Azmún. Letenský celek hrál od 31. minuty bez vyloučeného Tiémoka Konatého, jenž musel ze hřiště po druhé žluté kartě, a v oslabení třikrát inkasoval.

Rostov, který se do ruské zimy vrátil ze soustředění v Turecku jen dva dny před zápasem, měl od začátku navrch. Dvakrát zahrozil Bucharov a z rohu po jeho druhé šanci otevřel skóre hlavou Mevlja. Sparta se ke slovu dostala po půlhodině, kdy Néstorova střela málem zaskočila gólmana Medveděva.

Když už to vypadalo, že letenský celek vyrovnal hru, šlápl Konaté na kotník Kalačovovi a po zbytečné druhé žluté kartě byl vyloučen. Rostov se opět dostal do tlaku a do přestávky přesilovku dvakrát využil. Ve 38. minutě se po centru Kalačova hlavou prosadil Poloz a vzápětí potrestal obrovské zmatky sparťanské obrany Noboa.

Ve druhém poločase tempo výrazně upadlo a domácí se proti rozložené Spartě bavili fotbalem. V 68. minutě přidal čtvrtou branku po povedené akci střídající Azmún, který se prosadil po minutě na hřišti, a hosty dělila jediná branka od vyrovnání nejvyšší pohárové prohry v klubové historii.

Jeden rekord ale Sparta přeci jen vyrovnala, když stejně jako v roce 1981 s Neuchatelem Xamax prohrála 0:4 a zaznamenala tak nejvyšší venkovní porážku v Poháru UEFA nebo Evropské lize. Tehdy Pražané debakl odčinili v odvetě vítězstvím 3:2. Pouze o čest budou hrát i příští týden s Rostovem doma na Letné.

Hlasy po utkání

Tomáš Požár (trenér Sparty): "Pokazilo se vše, co mohlo. Vstoupili jsme do utkání tak, jak jsme nechtěli. Byli jsme hluboko, prohrávali jsme souboje, byli jsme u míčů pozdě. Soupeř nás dostal pod tlak a ze standardní situace jsme inkasovali. Pak přišla červená karta, která to hodně ovlivnila. To je další smutný příběh. Tím se nám hra rozpadla jak domeček z karet a neměli jsme sílu na to zareagovat. Soupeř nás nepřekvapil způsobem hry ani sestavou, připravovali jsme se na to, ale nebylo nám to nic platné. Věděli jsme, kde je Rostov silný, ale to se nám nepovedlo eliminovat. Vzhledem k výsledku bude těžké hrát v odvetě o postup, ale doma si budeme chtít napravit reputaci."

Zdroj: ČT Sport.

Úvodní utkání 2. kola fotbalové Evropské ligy:

FK Rostov - Sparta Praha 4:0 (3:0)

Branky: 15. Mevlja, 38. Poloz, 40. Noboa, 68. Azmún. Rozhodčí: Nijhuis - Van de Ven, Schaap (všichni Niz.). ŽK: Konaté, Dočkal (oba Sparta). ČK: 31. Konaté. Diváci: 6100.

Sestavy:

FK Rostov: Medveděv - Mevlja, Navas, Granat - Kalačov, Noboa, Gatčan, Jerochin (82. Prepelita), Kudrjašov - Bucharov (67. Azmún), Poloz (74. Devič). Trenér: Daniljanc.

Sparta: Koubek - Karavajev, Mazuch, M. Kadlec, Costa - Néstor (77. Hybš), Vácha (80. Holek), Sáček, Dočkal (87. Lafata), Konaté - Juliš. Trenér: Požár.

FK Krasnodar - Fenerbahce Istanbul 1:0 (1:0)

Branka: 4. Claesson.

Astra Giurgiu - Genk 2:2 (1:1)

Branky: 43. Budescu, 90. Seto - 25. Castagne, 83. Trossard.

Ludogorec Razgrad - FC Kodaň 1:2 (0:1)

Branky: 81. Keserü - 2. vlastní Anicet Abel, 53. Toutouh. ČK: 90.+6 Greguš (Kodaň).

Celta Vigo - Šachtar Doněck 0:1 (0:1)

Branka: 27. Blanco Leschuk.

Olympiakos Pireus - Osmanlispor 0:0

ČK: 74. Bruno Viana (Olympiakos).

Gent - Tottenham 1:0 (0:0)

Branka: 59. Perbet.

Mönchengladbach - Fiorentina 0:1 (0:1)

Branka: 44. Bernardeschi.

AZ Alkmaar - Olympique Lyon 1:4 (0:2)

Branky: 68. Džahanbachš z pen. - 45.+2 a 57. Lacazette, 26. Tousart, 90.+5 Ferri.