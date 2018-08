Jablonec - Fotbalisté Sparty vyhráli ve šlágru 2. ligového kola v Jablonci dvěma góly po pauze 2:1. Pražané tak zvládli první zápas po odvolání trenéra Pavla Hapala, kterého po čtvrteční prohře 0:2 v úvodním utkání 2. předkola Evropské ligy na půdě Spartaku Subotica na letenské lavičce dočasně nahradil sportovní ředitel Zdeněk Ščasný.

V 53. minutě otevřel skóre Guélor Kanga, v 69. minutě přidal pojistku střídající Vukadin Vukadinovič a v závěr už jen snížil David Lischka. Sparta porazila Severočechy v nejvyšší soutěži popáté z posledních šesti duelů. Letenští zvítězili 2:0 i v druhém utkání ligové sezony a v neúplné tabulce jsou druzí. Jablonec i podruhé prohrál a je dvanáctý.

Ščasný, který se vrátil na sparťanskou lavičku po necelých dvou letech od svého konce předloni v září, udělal oproti zápasu na půdě Subotice jednu změnu v základní sestavě. Frýdek se místo Kulhánka posunul do zálohy a na levém kraji obrany nastoupil Costa.

Jablonec začal náporem a během prvních deseti minut měl tři slušné šance. Nejprve ve třetí minutě protáhl brankáře Nitu Jovovič, v páté minutě po pěkné akci z úhlu minul vzdálenější tyč Masopust a stejný hráč za chvíli v další dobré pozici mířil opět vedle.

Sparta se postupně vymanila z tlaku a srovnala hru. V dobré pozici se ocitl Kanga, ale přestřelil. V 37. minutě měli největší šanci úvodního dějství domácí. Masopust si obhodil obránce a postupoval sám na branku, ani ve třetí šanci však neskóroval, neboť ho vychytal Nita. Těsně před pauzou na druhé straně minul Chipciu.

Osm minut po změně stran šli Letenští do vedení. Stanciua nejprve vychytal Hrubý, Frýdek z dorážky trefil obránce, ale odražený balon už těsně zpoza vápna poslal povedenou ranou k tyči Kanga. Gabonský záložník otevřel skóre i v prvním kole při výhře 2:0 nad Opavou.

V 64. minutě se domácí marně dožadovali penalty po pádu Jovoviče ve vápně. Hostujícímu kouči pak vyšlo střídání. Vukadinovič byl na trávníku tři minuty, než v 69. minutě doklepl do sítě míč, vyražený brankářem Nitou po Plavšičově střele. Srbský záložník dal první soutěžní gól za Spartu.

Hosty pak dvakrát podržel Nita, který si poradil s Břečkovou tečí i následnou Ikaunieksovou šancí. V 88. minutě se už po centru z rohu prosadil hlavou Lischka, ale srovnat už domácí nedokázali.

Hlasy po utkání:

Petr Rada (trenér Jablonce): "Zklamání, prohráli jsme, ale myslím, že jsme si vypracovali dost gólových šancí, hlavně v prvním poločase. Bohužel jsme je neproměnili stejně jako v Ostravě, takže to je teď pro nás asi největší problém. V minulé sezoně nás to drželo, teď branky nevstřelíme. Věděli jsme, že Sparta má nějaké problémy, změna trenéra. Ale já hráče upozorňoval, že Sparta je pořád Sparta. Věděli jsme, že Sparta má v nohách zápas. První poločas jsme byli aktivnější a z toho vyplynuly tři šance, které jsme špatně vyřešili ve finálce. Do druhé půle jsme šli s tím, že budeme znovu aktivní. Ale pak jsme dostali po zbytečné ztrátě gól a druhá branka byla prakticky stejné. Zase jsme úplně jednoduchý míč ztratili. Soupeře vedl 2:0 a my jsme už jen snížili po standardce. Už bylo moc pozdě. Dnes jsme vyhořeli na produktivitě. Věděli jsme, že máme těžký los, ale je nepříjemné mít po dvou zápasech nula bodů. Čekali jsme, že odstartujeme jinak. Neřekl bych, že to drhne fotbalově, ale drhne nám to v zakončení."

Zdeněk Ščasný (trenér Sparty): "Byly to mnohem větší nervy, než když jsem zápas sledoval z tribuny. Snažil jsem se co nejvíc mluvit s hráči, měl jsem je jako mužstvo, po skupinách, protože myslím, že naším největším problémem bylo naše postavení na hřišti v posledním zápase. Mluvil jsem s nimi také o nasazení, disciplíně. Po výkonu v Subotici, kdy jsme byli všichni správně rozcupovaní, nebylo vůbec jednoduché ty kluky na to připravit. Jsem si vědom situace, v jaké jsme. Navíc Jablonec je nesmírně silné mužstvo, na domácím hřišti obzvlášť. Takže o to víc si toho vítězství cením a myslím, že nám může strašně pomoci. Ne že by to bylo dnes optimální, ale je to vydřené vítězství a s tím jsme strašně spokojeni. Pro psychiku hráčů je to strašně důležité. Rád bych, aby to byl zlom, ale pro nás bude hlavní zlom, když ve čtvrtek porazíme Suboticu a postoupíme. Teď nedokážu říct, jestli budu na lavičce do čtvrtka, do příštího týdne nebo do reprezentační pauzy. Ale každopádně chceme přivést dobrého trenéra."