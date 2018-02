Marbella (Španělsko)/Dubaj - Fotbalisté Sparty vyhráli v přípravě na jarní část ligy i páté utkání. Na soustředění v Marbelle si poradili 3:0 s čínským celkem Che-pej Chua-sia Fortune. O výhře letenského celku rozhodli Ondřej Zahustel, Tal Ben Chaim a David Lafata. Slavia naopak v přípravném utkání v Dubaji podlehla Šachtaru Doněck 2:3.

V sestavě Sparty se už objevil i ofenzivní záložník Guélor Kanga, jehož příchod z Crvené zvezdy Bělehrad byl oznámen v pátek. Brankář Florin Nita a obránce Mihailo Ristič, kteří rovněž přestoupili na Letnou v průběhu týdne, zatím nebyli ani mezi náhradníky.

Kanga se uvedl asistencí, když se v 50. minutě dostal ke zblokovanému centru a přihrál Zahustelovi, který otevřel skóre. O devět minut později přidal druhý gól Ben Chaim a připsal si už šestý zásah v zimní přípravě. Konečnou podobu výsledku dal v 81. minutě Lafata.

Ve sparťanské záloze si spolu poprvé zahrály dvě nové posily Kanga a Rumun Nicolae Stanciu. "Máme vlastně nový střed zálohy a tohle byl důležitý test. Všichni víme, že způsob hry střední řady je naší největší výzvou pro druhou část sezony," uvedl pro klubový web italský trenér Sparty Andrea Stramaccioni.

"Chci po Stanciuovi, aby hrál nahoře a pohyboval se někde mezi zálohou a útokem. Můžeme si samozřejmě vést lépe, ale z celkového pohledu hodnotím tento zápas pozitivně," dodal Stramaccioni po utkání se čtvrtým týmem minulé sezony čínské ligy, který vede slavný chilský trenér Manuel Pellegrini.

Sparta zakončí soustředění středečním zápasem proti Spartaku Moskva.

Slavisté proti Šachtaru Doněck, osmifinalistovi Ligy mistrů, sice vedli poté, co se z vlastní poloviny hřiště trefil Miroslav Stoch, ale ukrajinský gigant poté Pražany přehrával a skóre otočil. Poradil si i poté, co na 2:2 srovnal Milan Škoda.

"Prohráli jsme o gól, na druhou stranu jsme byli produktivní. Z nějakých tří čtyř šancí jsme dali dva góly. U hráčů se zvedla bojovnost i odhodlání, i v taktických věcech jsme se posunuli dál," řekl pro klubový web nový slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Český mistr šel do vedení, když si v 17. minutě Stoch všiml, že soupeřův gólman stojí daleko před brankou a parádní střelou z 55 metrů ho přeloboval.

"Je to fantastický pocit, je to poprvé, co se mi tohle v kariéře povedlo. Častokrát jsem o tom snil, nebo jsem si promítal v hlavě, jaké to může být dát takový gól z vlastní půlky. Dnes se mi to podařilo, tak jsem za to rád. Ve většině zápasů se snažím všímat, jak vysoko stojí brankář a tenhle stál extrémně vysoko," uvedl slovenský záložník Stoch.

"Myslím, že teď obletí polovinu Evropy. Viděl jsem spoustu gólů z dálky, ale tohle bylo možná nejdál. Možná i dál než Beckham. Krásná rána, krásné rozhodnutí, krásný gól, krásná trajektorie. Myslím, že překvapil nás všechny, kam to kope," dodal Trpišovský.

Šachtar se však z tvrdé rány rychle vzpamatoval a ještě do poločasu stihl dvakrát skórovat. Nejprve po Taisonově individuální akci dorazil míč do sítě Ismaily, následně Fredův centr na zadní tyč zúročil hlavou Ferreyra.

V 52. minutě se Slavii povedlo vyrovnat, když Van Buren z brankové čáry poslal z otočky střílený centr před branku a Škoda se prosadil hlavou. Krátce nato ale Šachtar opět zakombinoval a Ferreyra sám před brankářem nezaváhal.

Slavia v Dubaji ze čtyř zápasů vyhrála jen jednou. Celkově v zimní přípravě má bilanci tří porážek, dvou vítězství a jedné remízy. V generálce na jarní část ligy Pražané za týden změří síly s Ostravou.

Přípravné fotbalové utkání v Marbelle (Španělsko): Sparta Praha - Che-pej Chua-sia Fortune 3:0 (0:0)

Branky: 50. Zahustel, 59. Ben Chaim, 81. Lafata.

Sestava Sparty: Bičík (62. Vorel) - Zahustel (62. Čivič), Štetina, Hovorka (62. Kulhánek), M. Frýdek - V. Kadlec (62. Plavšič), Mavuba (62. M. Kadlec), Stanciu (73. Mustedanagič), Kanga (62. Sáček), Ben Chaim (62. Vatajelu) - Šural (62. Lafata). Trenér: Stramaccioni

Přípravné fotbalové utkání v Dubaji: Slavia Praha - Šachtar Doněck 2:3 (1:2)

Branky: 17. Stoch, 52. Škoda - 39. a 59. Ferreyra, 30. Ismaily.

Sestava Slavie: Kolář - Frydrych (79. Hušbauer), Ngadeu (58. Kúdela), Pokorný (79. Jugas), Sobol (79. Sýkora) - Van Buren (56. Bořil), Hromada (46. Souček), Bucha, Stoch (79. Zmrhal) - Tecl (79. Mingazov), Škoda (79. Necid). Trenér: Trpišovský.

Přípravné fotbalové utkání v Turecku: Brno - Dunajská Streda 1:2 (1:2)

Branky: 27. Pilík - 23. Pačinda, 38. Herc

Sestava Brna: I. poločas: Melichárek - Sukup, Gáč, Kijanskas, Vraštil - Polák - Ashiru, Pilík, Kratochvíl, Lutonský - Bazeljuk; II. poločas: Melichárek - Kryštůfek, Pavlík, Kijanskas, Lutonský - Sedlák - Acosta, Krejčí, Pilík, Juhar - Zikl. Trenér: Pivarník.

Přípravné fotbalové utkání v Larnace: Slovan Liberec - Ufa 3:2 (1:1)

Branky: 26. Potočný, 56. Bartl, 75. Coufal z pen. - 43. Fatai, 71. Sylvester Igboun.

Sestava Liberce: Nguyen - Coufal, Kačaraba, Köstl, Hybš - Knejzlík, Folprecht, Breite (46. Bosančič), Wiesner - Bartl, Potočný (46. Pulkrab). Trenér: Holoubek.

Přípravné fotbalové utkání v Limassolu (Kypr): FK Teplice - Partizan Bělehrad 0:2 (0:0)

Branky: 55. Ivanovič, 80. Tawamba.

Sestava Teplic: Diviš (46. Grigar) - Vondrášek, Čmovš (46. Jeřábek), Král, Krob - Ljevakovič - Hyčka, Žitný, Hora (63. Trubač), Rezek (80. Šup) - Červenka (63. Vošahlík). Trenér: Šmejkal.

Přípravné fotbalové utkání v Turecku: Vysočina Jihlava - Dynamo Moskva 1:1 (0:0)

Branky: 89. Ikaunieks - 80. Markov.

Sestava Jihlavy: Rakovan - Nový, Buchta, Štěpánek, Schumacher - Fulnek, Ljovin, Urblík, Popovič - Dvořák, Ikaunieks. Trenér: Svědík.