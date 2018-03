Karviná - Fotbalisté Sparty v premiéře pod novým trenérem Pavlem Hapalem ve 20. ligovém kole remizovali v Karviné 1:1. Vítězný debut nástupce odvolaného italského kouče Andrey Stramaccioniho překazil tři minuty před koncem Tomáš Wágner, který svým osmým gólem v ligové sezoně prodloužil karvinskou sérii bez porážky na pět kol. Pražané vedli brankou Guélora Kangy, ale v závěru byli potrestáni za pasivnější výkon. Potřetí za sebou jen remizovali 1:1 a jejich ztráta na druhé místo může opět narůst.

Hapal sáhl ke čtyřem změnám v základní sestavě, do které s kapitánskou páskou vrátil především svým italským předchůdcem přehlíženého útočníka Davida Lafatu.

Před vyprodaným stadionem se po úvodní čtvrthodině začali osmělovat hosté. Ošemetnou ránu Stanciua z přímého kopu Le Giang zvedl na roh, ale ve 24. minutě hosté vystihli karvinský odkop ve středu hřiště, Kanga si míč rychle navedl na střelu a jeho přízemní projektil šel z dvaceti metrů přesně k tyči. Gabonský záložník dal svůj druhý gól v letenském dresu.

Právě z větší síly ve středu pole vycházela územní převaha Pražanů v první půli. Jedna z jarních štik ligy ale vedení Sparty mohla rychle smazat: Budínský z rohu ve 26. minutě poslal ideální centr na malé vápno, jenže Kalabiška hlavičkou o zem těsně přestřelil.

Karviná se v ofenzivě tentokrát příliš neprosazovala. Přestože ve druhé půli se přes svou pravou stranu dostala do několika průniků, vše ztroskotalo na špatném řešení finální fáze. Ani Sparta však ve druhé půli v útoku nevymyslela nic, čím by ohrozila Le Gianga v domácí brance. Hosté se postupně více stahovali do hloubi vlastní poloviny a malá aktivita se jim vymstila.

Boj uprostřed hrací plochy směřoval bez větších šancí na obou stranách k první jarní karvinské prohře, když v 87. minutě zničehonic obdržel krásnou přihrávku za obranu domácí kanonýr Wágner a po kličce brankáři do prázdné branky vyrovnal. Sparta tak venku v lize počtvrté za sebou nevyhrála.

Hlasy po utkání:

Josef Mucha (trenér Karviné): "První poločas jsme prohospodařili. Chtěli jsme hrát úplně jinak, ale nevycházelo nám to. Byli jsme bojácní, nedostupovali jsme hráče, měli jsme špatný pohyb. Málo hráčů se zapojovalo do protiútoku a byli jsme nepřesní. Sparta nás přehrávala v kombinaci. Ve druhé půli už jsme byli rychlejší a přesnější, s tím jsme byli daleko více spokojeni. Za druhý poločas jsme si bod zasloužili a jsme s ním spokojeni. Čekali jsme, že Sparta by od 70. minuty mohla mít problémy, bylo to i v minulých zápasech proti Slovácku nebo Brnu, a spoléhali jsme na to, že bychom se tam mohli prosadit."

Pavel Hapal (trenér Sparty): "Odehráli jsme velice slušný první poločas. Jeden gól jsme dali, škoda, že jsme nevyužili ještě jednu šanci. Těch šancí ale bylo poskrovnu z obou stran. Do defenzivy jsme pracovali slušně, udělali jsme jednu chybu za zápas a inkasovali jsme. Karviná tohle dokáže trestat. Je to ztráta, když dostanete gól tři minuty před koncem. Na druhou stranu máme před sebou derby a budeme se snažit to zvládnout. Co se týče nasazení a bojovnosti, to bylo v pořádku, chyběla mi trochu větší kvalita a přehled ve finále."

MFK Karviná - Sparta Praha 1:1 (0:1)

Branky: 87. Wágner - 24. Kanga. Rozhodčí: Franěk - Arnošt, Dresler. ŽK: Budínský, Panák - M. Frýdek. Diváci: 4833 (vyprodáno).

Karviná: Le Giang - Čolič, Dreksa, Hošek, Eismann - Panák, Janečka (70. Weber) - Voltr (65. Šisler), Budínský, Kalabiška (54. Lingr) - Wágner. Trenér: Mucha.

Sparta: Nita - Zahustel, Hovorka, Costa, M. Frýdek - Kulhánek - V. Kadlec, Kanga, Stanciu (89. Ristič), Ben Chaim (74. Vatajelu) - Lafata (64. Juliš). Trenér: Hapal.