Karviná - Dnešní remíza 1:1 v Karviné fotbalistům Sparty definitivně dala jistotu startu v Evropské lize. Letenští po gólu Michala Kadlece vedli, ale o čtvrtou výhru v řadě pod koučem Petrem Radou je svým prvním ligovým gólem osm minut před koncem připravil střídající Libor Holík. Karviná před vyprodaným stadionem potřetí za sebou neprohrála.

Karviná do svého domácího vrcholu jara vstoupila v okleštěné sestavě bez zraněných opor Šislera, Košťála či vykartovaného Eismanna, ale nebýt výborného zákroku hostujícího gólmana Bičíka, technický pokus Budínského mohl už v 17. sekundě skončit gólem.

Hosté však zvolna přebírali taktovku a hlavně ze stran domácím dělali problémy. Konaté v sedmé minutě snadno přes Kalabišku vnikl do vápna, ale Laštůvka byl pozorný. Silně omlazená záloha Karviné se pak na čas dostala pod tlak Pražanů. Znovu aktivní Rumun Vatajelu si z levé strany seběhl na Váchův pas, ale Laštůvka jeho povedený volej vytáhl nad břevno.

Nováček se však z útlumu a optické převahy soupeře po půlhodině znovu vymanil. Pět minut před poločasem byl dokonce blízko vedoucímu gólu, ale míč za Bičíkem po obrovské skrumáži v malém vápně a několika dorážkách neskončil.

Hra se ve druhém poločase znovu srovnala i zklidnila. Dramatických momentů značně ubylo, ale Sparta dokázala znenadání udeřit ze signálu po rohovém kopu. Dvacet minut před koncem načechral Vácha balon na Lafatu, který centr prodloužil na zadní tyč, kde ho doklepl za Laštůvku Kadlec.

Z podobné situace mohl navýšit vedení Pražanů střídající Zahustel, ale hlavou tentokrát přestřelil. Hosty to vzápětí pořádně zabolelo. Panák napravo uvolnil Janečku a jeho přihrávku na malé vápno s přehledem uklidil za Bičíka Holík, který si tak nadělil nejlepší dárek k sobotním 19. narozeninám.

Sparta poslední dobou venku nevyhrává. I přesto, že se v závěru spíše bránila, to mohl změnit z poslední akce utkání Zahustel, ale jeho tutovku v třetí minutě nastavení bravurně kryl Laštůvka.

Hlasy po utkání:

Jozef Weber (Karviná): "Bod jsme si za náš výkon zasloužili. Spartě jsme dokázali být vyrovnaným soupeřem ve všem i přesto, že nám v základní sestavě chyběli čtyři klíčoví hráči. Ale podali jsme fotbalový výkon a já jsem na mužstvo hrdý. Vyšlo nám i střídání. Holík odehrál dobré utkání a korunoval to gólem. Jsme hrozně rádi, že jsme po těsných prohrách se Slavií a Plzni na třetí pokus dokázali doma proti top týmu ligy zabodovat."

Petr Rada (Sparta): "Nevyhráli jsme, protože jsme zápas nezvládli v závěru. Po vedoucím gólu jsme utkání měli dobře rozehráno. První poločas to bylo vyrovnané. Druhou půli jsme chtěli hrát aktivněji a ofenzivněji. Podařilo se nám vstřelit gól z rohového kopu a vypadalo to, že to budeme kontrolovat. Ale zbytečnou ztrátou balonu nás Karviná potrestala a vyrovnala. Přesto jsme to utkání mohli ještě dovést do vítězství, ale Zahustel v nastavení stoprocentní šanci neproměnil."

MFK Karviná - Sparta Praha 1:1 (0:0)

Branky: 82. Holík - 71. M. Kadlec. Rozhodčí: Julínek - Dobrovolný, Pochylý. ŽK: Janečka - Lafata. Diváci: 4833 (vyprodáno).

Karviná: Laštůvka - Moravec, Jovanovič, Hošek, Kalabiška - Panák, Weber (74. Janečka) - Dressler (90. Lingr), Budínský, Puchel (64. Holík) - Wágner. Trenér: Weber.

Sparta: Bičík - Karavajev, Holek, M. Kadlec, Hybš - Sáček, Vácha - Konaté (86. V. Kadlec), Lafata, Vatajelu (80. Zahustel) - Šural. Trenér: Rada.