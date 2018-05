Praha - Fotbalisté Sparty v posledním ligové kole jen remizovali bez branek na hřišti Bohemians 1905 a v konečné tabulce obsadili až páté místo. Pro letenský celek, který tak čeká druhé předkolo Evropské ligy, je to vyrovnání nejhoršího umístění v historii samostatné české nejvyšší soutěže

"Chtěli jsme skončit třetí, v některých chvílích i druzí, ale nevím, jestli je to zklamání," řekl trenér Sparty Pavel Hapal. "Převzal jsem mužstvo v nějakém stavu a myslím, že herně i výsledkově jsme se zvedli. Jen jsme nedotáhli do konce spoustu zápasů, ve kterých jsem vedli," přidal kouč, který březnu převzal tým po Italovi Stramaccionim.

Do první šance se ve čtvrté minutě dostala Sparta, ale Ben Chaim po narážečce Frýdka se Stanciuem střílel nad. Vzápětí na druhé straně zkusil štěstí z úhlu Bartek a ještě blíž měl k úvodnímu gólu Tetteh, který po Jindřiškově centru minul v pádu odkrytou branku.

Hned v úvodu druhého poločasu vstoupilo do zápasu video. Sudí Franěk nejprve po souboji Vatajelua s domácím brankářem Fryštákem a obráncem Hůlkou nařídil pokutový kop, ale po konzultaci s videorozhodčím se šel na situaci sám podívat k monitoru a posléze penaltu odvolal.

"V první okamžik to vypadalo, že mu brnknul do nohy, ale podle videa to tak nebylo. Bylo to samozřejmě fair play, penalta se kopat neměla, ale spíš je zarážející, že na nás je video a když je jinde potřeba, aby nebylo, tak není," postekl si Šural.

V Ďolíčku se poté hrál sice fotbal v tempu, ale bez vyložených příležitostí. Hostující Šural střílel z úhlu z voleje nad, střídající Kabajev trefil po brejku boční síť. Útočník Bohemians 1905 poté zahodil největší šanci zápasu, když šel v 73. minutě sám na Nitu, ale brankář Sparty ho vychytal.

Bohemians převzali otěže zápasu a v dobré pozici na hranici vápna se objevil Záviška, jeho střela ale postrádala přesnost i razanici a Nita si s ní bez potíží poradil. Spartu naopak neoživil ani příchod nejlepšího střelce ligové historie Lafaty, který nastoupil k poslednímu utkání v profesionální kariéře.

Sparta po remíze obsadila v tabulce až páté místo dva body za čtvrtou Olomoucí a tři body od třetího Jablonce. Letenský celek si tak vyrovnal nejhorší umístění v historii samostatné ligy, když pátý skončil rovněž v ročníku 2005/2006, kdy však alespoň vyhrál pohár.

"Cítím se příšerně, protože jsme to nezvládli. Sezonu jsme zakončili tak, jak jsme ji začali. Těžko jsme si vypracovali vlastní šance a kdyby to Florin nepochytal, tak to mohlo skončit ještě hůř," povzdechl si Šural.

Bohemians 1905 měli už před zápasem jistotu, že obsadí sedmé místo, ale podle kapitána Jindřiška by mohli v budoucnu pomýšlet i na evropské poháry. V právě skončené sezoně je od nich dělilo 15 bodů. "Když budeme hrát jako dneska, tak to není nereálné," prohlásil Jindřišek.

Hlasy po utkání:

Martin Hašek (trenér Bohemians 1905): "Úplně spokojení nejsme, protože jsme posedmé za sebou nevyhráli. Ale co se týče výkonu tak ano, protože soupeř nás přehrál jen v Ostravě. Dneska byl průběh podle očekávání. Chtěli jsme se prosadit aktivním presinkem a nasazením. To se nám většinu první půle dařilo. Po přestávce jsme čekali, že Sparta se bude tlačit dopředu, protože musela vyhrát. Z toho jsme měli brejky, ale šance, co jsme si vypracovali, jsme neproměnili. Z toho vyplývá jasný úkol pro letní přestupní období - získat do středu útoku hráče, kteří budou góloví."

Pavel Hapal (trenér Sparty): "Chtěli jsme být třetí, v některých chvílích i druzí, ale nevím, jestli je tohle neúspěch. Sám sebe hodnotit nechci, to nechám na jiných, ale převzal jsem mužstvo v nějakém stavu a myslím, že herně i výsledkově jsme se zvedli. Spoustu zápasů jsme odehráli dobře, ale nedotáhli jsme do konce spoustu utkání, ve kterých jsme vedli. Dneska to probíhalo jako obvykle. Měli jsme územní převahu, ale nebyli jsme schopní si vytvořit šanci. Pak to bylo dobývání a soupeř se tak dostával do šancí."

Bohemians Praha 1905 - Sparta Praha 0:0

Rozhodčí: Franěk - Mokrusch, Pochylý - Adam (video).

ŽK: Frýdek, Šural (oba Sparta). Diváci: 4970.

Sestavy:

Bohemians 1905: Fryšták - Dostál, Bederka, Šmíd, Hůlka - Vaníček, Jindřišek, Hašek ml., Bartek (85. Záviška) - Mašek, Tetteh (68. Kabajev). Trenér: Hašek st..

Sparta: Nita - Zahustel (46. Sáček), Hovorka, Costa, Frýdek - Ben Chaim (64. Mustedanagič), Kulhánek, Kanga, Stanciu, Vatajelu (81. Lafata) - Šural. Trenér: Hapal.