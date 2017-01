Praha - Hokejisté pražské Sparty vyhráli v dohrávce 33. kola extraligy v přímém souboji o třetí místo na ledě Hradce Králové a unikli Mountfieldu na rozdíl čtyř bodů. Vítěznou branku vstřelil exhradecký Brian Ihnacak, který už na konci září pomohl k výhře Sparty na východě Čech (3:2) dvěma góly. Hradec potřetí za sebou nebodoval.

Sparta se v úvodu ubránila v úvodu při trestu Ihnacaka, jemuž dali domácí fanoušci opět pocítit nevoli s jeho předsezonním odchodem do Prahy. První nebezpečnou střelu vyslal ale až v šesté minutě domácí Červený. Hned vzápětí se Mountfield ujal vedení, když další pokus Červeného, skrytý mezi stínícími hráči, Novotný jen vyrazil a Šimánek z dorážky otevřel skóre.

Pražané vyrovnali v polovině úvodního dějství z první nebezpečné akce. Při Čápově vyloučení zamířil z pravého kruhu přesně do protějšího horního rohu Rybárovy branky Gernát.

Vzápětí zahrozil bekhendovým pokusem Klimek. Domácí pak odolali při trestech Jarůška a Deje a pokusili se dostat zpět do vedení. Jarůškovi ale zakončení po objetí branky nevyšlo a tísněný Picard se neprodral do šance.

Hned po pauze měli možnosti Dragoun s Červeným, pak se domácí znovu bránili v oslabení. Po něm se ale Mountfield ocitl v několika příležitostech. Novotný ale po přečíslení domácích vychytal navrátilce z trestné lavice Newtona, neuspěl ani Dej a proti Bednářovu úniku sparťanský gólman včas vystrčil hokejku.

Sparta zase odolala při Barinkově pobytu na trestné lavici. Už v oslabení mohl udeřit Řepík, ale jeho rána mířila na Rybárovu lapačku. Pak v další šanci neměl Řepík přesnou mušku a přestřelil i Mikuš. Novotného ohrozili Picard s Knotkem.

Vstup do třetí třetiny vyšel Spartě. Po 73 vteřinách se trefil z pravého kruhu o protější tyč Ihnacak. O pár vteřin později naopak Rybárovi tyč pomohla po Uhrově ráně. Hradec se snažil dobývat branku Pražanů, ale do šancí se nedostával.

V 50. minutě měl možnost vyrovnat při Mikušově trestu Jarůšek, ale Novotného neprostřelil. Neuspěl ani Dragoun při plném počtu hráčů. Na druhé straně mohl pojistit vedení Sparty Vrána, stav už ale nezměnila ani krátká power play domácích.

Pavel Hynek (Hradec Králové): "Byl to kvalitní zápas. Nebyl to otevřený hokej, ale spíš takový taktický boj. Nepadlo moc branek. Myslím si, že by tomu utkání slušela víc remíza a že jsme si za náš výkon bod zasloužili. Bohužel jsme špatně naložili se šancemi a rozdíl byl ve využité přesilové hře. My jsme měli tam v přesilovkách jeden gól dotlačit."

Jiří Veber (Sparta): "Vítězství za tři body si vážíme. Ve druhé třetině jsme dali soupeři několik možností ke skórování, on toho nevyužil. Bylo to pro fanouška z obou stan pěkné utkání se šťastným koncem pro nás. V závěru jsme si vedení pohlídali a za to jsem rád. To by měla zvládnout silná mužstva, jako chceme být my."

Dohrávka 33. kola hokejové extraligy:

Mountfield Hradec Králové - HC Sparta Praha 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 6. Šimánek (Červený) - 10. Gernát (Pech, Kumstát), 42. Ihnacak (Nedomlel, Kumstát). Rozhodčí: Hejduk, Pražák - Frodl, Zavřel. Vyloučení: 6:6. Využití: 0:1. Diváci: 5367.

Hradec Králové: Rybár - Pláněk, Vydarený, Gregorc, Čáp, Štajnoch, Newton, Plášil - Červený, Dragoun, Šimánek - Jaroslav Bednář, Kukumberg, Dej - Jarůšek, T. Knotek, Picard - Köhler, Nedvídek, R. Pavlík. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.

Sparta: F. Novotný - Piskáček, J. Mikuš, Gernát, Nedomlel, Barinka, Eminger - Řepík, P. Vrána, J. Hlinka - Deveaux, Klimek, Forman - Ihnacak, Pech, Kumstát - A. Kudrna, Uher, O. Procházka. Trenéři: Kalous, Moták a Veber.

Tabulka:

1. Liberec 44 27 2 5 10 117:83 90 2. Třinec 43 20 7 7 9 134:105 81 3. Sparta Praha 42 21 4 5 12 135:96 76 4. Hradec Králové 43 19 4 7 13 131:105 72 5. Litvínov 43 17 10 1 15 104:105 72 6. Brno 43 19 3 8 13 137:114 71 7. Chomutov 43 15 9 4 15 125:130 67 8. Vítkovice 42 16 7 2 17 97:100 64 9. Plzeň 43 15 4 6 18 105:116 59 10. Zlín 43 15 5 3 20 105:126 58 11. Mladá Boleslav 43 16 2 5 20 107:127 57 12. Olomouc 42 12 6 4 20 100:109 52 13. Pardubice 43 9 5 4 25 107:139 41 14. Karlovy Vary 43 10 1 8 24 88:137 40