Praha - Fotbalová Sparta Praha už nepočítá s obráncem Michalem Kadlecem a záložníkem Riem Mavubou. Naopak blízko je příchod útočníka Benjamina Tetteha z Bohemians 1905. V rozhovoru pro klubový web to řekl sportovní ředitel Zdeněk Ščasný.

Třiatřicetiletý bývalý reprezentant Kadlec se vrátil do Sparty předloni a v této sezoně zasáhl jen do osmi ligových utkání. Naposledy hrál ve 22. kole. O rok starší francouzský středopolař Mavuba přišel na Letnou vloni v létě při mohutném posilování zahraničními hráči, v klubu se však příliš neprosadil. V lize si připsal jedenáct startů a od 20. kola nehrál.

"Oznámili jsme oběma hráčům, že nejsou v našich plánech na další sezonu. Ti dva se už do letní přípravy určitě nezapojí a budeme hledat řešení," uvedl Ščasný.

Sparta po nevydařené sezoně a pátém místě v ligové tabulce plánuje během letní přestávky angažovat tři až čtyři hráče. Prvním z nich s největší pravděpodobností bude dvacetiletý ghanský útočník Tetteh, jenž by měl přestoupit z Bohemians. V lize má na kontě tři branky.

"Co se týče Tetteha, není žádným tajemstvím říct, že jednáme. Finalizujeme to, jsme víceméně domluveni na všem. Je to před uzavřením," řekl Ščasný.

Na Letné se podle něj rozhodně nedají čekat tak velké změny jako před rokem po příchodu italského kouče Andrey Stramaccioniho, který byl poté v průběhu sezony odvolán a na jaře ho nahradil trenér Pavel Hapal.

"Nechceme udělat tolik změn, kolik se udělalo vloni v létě. Některé změny jsou ale nezbytné. Jsme před velkým úkolem trefit se do tří čtyř přestupů, které bychom chtěli udělat, aby těch změn nebylo moc," uvedl Ščasný.

"Chceme zvýšit konkurenci na postu pravého obránce, kde Ondra Zahustel hrál polovinu zápasu se sebezapřením kvůli zranění a ani jeho výkony nebyly optimální. Chtěli bychom přivést stopery, kteří chtějí hrát, chtějí odzadu míč, chtějí být konstruktivní. A chtěli bychom přivést jednoho hráče do zálohy, útočného," vyjmenoval Ščasný.

Pokračovat podle něj bude na Letné sedmatřicetiletý brankář David Bičík. Z hostování se do Sparty vrátí a přípravu by měli zahájit útočníci Matěj Pulkrab a Youssouf Dao, levý obránce či záložník Eldar Civič či ofenzivní záložník Vukadin Vukadinovič.

S pátým místem, které znamená vstup do kvalifikace Evropské ligy už ve 2. předkole, panuje na Letné velká nespokojenost. "Je to nejen pro nás, ale i pro fanoušky obrovské zklamání a samozřejmě velký problém. Budeme muset podstoupit dvě předkola kvalifikace plus play off, to je vždy loterie. Nicméně až po kvalifikaci budeme moci říct, jestli ta sezona byla úplný propadák, nebo ne. Dá se částečně zachránit tím, že se kvalifikujeme do Evropské ligy," uvedl Ščasný.