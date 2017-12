Olomouc - Hokejisté Sparty vyhráli ve 35. kole extraligy na ledě Olomouce 5:2 a potřetí v řadě naplno bodovali. Domácí naopak přišli o sérii pěti výher a klesli v tabulce na šesté místo. Sparta je sedmá.

Hosté přijeli na Hanou bez zraněných Zbyňka Michálka, Kumstáta a Černocha, domácím stále chyběli v obraně otec a syn Galvasové, Ondrušek, Škůrek a v útoku Skladaný s Káňou.

První vyložené šance měla Olomouc, Strapáč i Herman však finského brankáře Aittokallia z dobrých pozic nepřekonali. I díky tomu se mohla Sparta dostat do vedení. V 13. minutě otevřel skóre z brejku Klimek.

Olomouc se snažila o vyrovnání, nebezpečně pálil Eberle, zblízka to zkoušel Laš, finský brankář ale Spartu držel. Hosté hrozili opět z brejků, Konrád však další příležitost Klimka zlikvidoval.

Druhou část začali lépe hosté. Konrád vychytal bekhend Pecha i velkou možnost Formana, který málem potrestal hrubku Dujsíka v rozehrávce. Ve 28. minutě už Sparta navýšila vedení. Vrána našel z rohu ve střelecké pozici Kudrnu, jeho pokus ještě Konrád vyrazil, ale na dorážku Říčky už byl krátký. A pro Hanáky mohlo být ještě hůře, Mikuš překonal Konráda, puk směřující do branky odvrátil na poslední chvíli Jaroměřský.

Ve třetí třetině si domácí konečně pomohli přesilovkou. Herman našel na modré čáře Houdka a jeho dělovka se zastavila až v síti. Pěknou ránu pak poslal na sparťanskou branku také Jergl, Aittokallio byl ale připravený.

Ve 46. minutě Sparta opět domácím odskočila, když brejk první formace zakončil Vrána. Hanáci však hned v dalším střídání opět snížili, Strapáč se prosadil před brankou a zasunul puk za záda Aittokallia. O chvíli později však skórovali opět hosté. Ve hře čtyři na čtyři se trefil bek Piskáček. O další drama se mohl postarat Strapáč, další gól ale nepřidal. Poslední slovo tak měl Jarůšek, jenž se prosadil po dalším rychlém protiútoku. Sparta tak porazila Olomouc počtvrté v řadě.

Hlasy trenérů po zápase:

Zdeněk Moták (Olomouc): "Dostali jsme lekci z efektivity zakončení. Po celý zápas jsme si vytvořili dostatek střeleckých příležitostí i brankové šance, které jsme neproměnili. Pustit Spartu tolikrát do přečíslení se nevyplatilo. Všechno dotáhli do zakončení, což byl rozhodující faktor. Pět chybějících obránců, to není obvyklé, ale musíme se s tím popasovat. Noví hráči mají možná trochu méně zkušeností, ale tak to prostě je."

Jaroslav Nedvěd (Sparta Praha): "Navázali jsme na poslední dva herně povedené zápasy. Všechno si sedlo, výborný výkon předvedl gólman i defenziva. Dařilo se nám i ve středním pásmu a pak proměňovat protiútoky. Byl to vynikající týmový výkon. Máme tam takový dieselový stroj, který se pomalu rozjížděl. Z kabiny teď cítím nadšení, které mužstvo potřebuje, aby se zápasy překlápěly k vítězství."

HC Olomouc - HC Sparta Praha 2:5 (0:1, 0:1, 2:3)

Branky a nahrávky: 42. Houdek (Herman, Holec), 47. Strapáč (Burian, R. Vlach) - 13. Klimek (Piskáček), 28. Říčka (Kudrna, P. Vrána), 46. P. Vrána (Říčka, Kudrna), 49. Piskáček (Pech, Forman), 55. Jarůšek (J. Hlinka). Rozhodčí: Pešina, Mrkva - Jindra, Zíka. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:0. Diváci: 5500 (vyprodáno).

Sestavy:

Olomouc: Konrád - Jaroměřský, Staněk, Rutar, Houdek, Dujsík, Čáp - Eberle, J. Knotek, Laš - Sundher, Roman Vlach, Burian - Strapáč, Mráz, Ostřížek - Holec, Herman, Jergl. Trenéři: Venera, Tomajko a Moták.

Sparta Praha: Aittokallio - Piskáček, Švrček, Kalina, J. Mikuš, Nedomlel, T. Pavelka, Jandus - Kudrna, P. Vrána, Říčka - Jarůšek, J. Hlinka, Reichenberg - Forman, Pech, Klimek - Uher, Pšenička, Rousek. Trenéři: F. Výborný, J. Nedvěd a Janeček.