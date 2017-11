Praha - Hokejisté pražské Sparty ukončili ve 22. kole extraligy sérii šesti porážek, když udolali Olomouc 3:2 po samostatných nájezdech. Domácí před nejvyšší návštěvou sezony 9334 diváků promarnili vedení 2:0, v nájezdech je pak z prokletí marného boje o druhý bod ve třech předchozích utkáních vysvobodil Richard Jarůšek, nová posila z Hradce Králové. Kouč František Výborný ve čtvrtém utkání na lavičce Sparty poté, co nahradil Jiřího Kalouse, slavil první výhru.

Ve čtvrté minutě obdržel domácí kapitán Hlinka přihrávku před brankoviště, ale trefil jen brankáře Konráda. Sparta sevřela Olomouc v jejím pásmu a další příležitost si vypracoval obránce Dvořák, jenže slovenský gólman i tuto sparťanskou šanci zastavil. Blízko k otevření skóre měl brzy na druhé straně i olomoucký Vlach, který ale z dobré palebné pozice přestřelil.

Neproměněné šance Olomoučtí záhy litovali, neboť v sedmé minutě se sparťané usadili v útočném pásmu, důrazný Nedomlel vybojoval puk pro Hlinku, jenž před brankou našel volného Vránu a ten mohl s velkou úlevou oslavit první trefu v sezoně, díky níž dostal Spartu do vedení. Zároveň tak přerušil Konrádovu sérii 94 minut a 45 vteřin bez inkasované branky.

"Člověk čeká, kdy to prolomí. Něco takového se mi ještě nestalo. Ale v naší momentální situaci je úplně jedno, kdo ty góly dává. Hlavně, abychom urvali nějaké body pro tým. Mám z toho ale samozřejmě radost. Teď na to zkusit navázat," přál si Vrána, jenž na první extraligovou trefu v sezoně musel čekat až do 21. utkání základní části.

Mírnější převahu měli poté Hanáci, kteří několika střelami zaměstnali Honzíka, ten si ale bez problémů poradil. Náskok domácích mohl v 16. minutě navýšit Jarůšek. Ve středním pásmu našlápl, dostal se do samostatného úniku, Konráda ale nepřekonal.

Sparťané vstoupili aktivně i do druhé části, díky čemuž si v 26. minutě vypracovali dvoubrankové vedení. Reichenberg nabruslil do pásma, zpracoval si rukavicí vysoko letící puk a po obhození Lukáše Galvase prostřelil Konráda. Jenže Olomouc se brzy vrátila do hry, když v 29. minutě potrestal vyloučení zadáka Švrčka přesně s koncem jeho trestu důrazným zakončením zblízka Skladaný.

Vrátit Spartě dvoubrankový náskok mohl hned zkraje třetího dějství Hlinka, jenže minul. Ve 48. minutě ujeli Knotek a Laš v oslabení dva na jednoho, zakončujícího Laše ale vychytal Honzík. Formanovu dorážku po Hlinkově teči zastavil Konrád, jemuž vzápětí pomohla i horní tyč. Ještě stále ve stejné početní výhodě domácích Burian s Mrázem vyškolili defenzivu Pražanů a jen skvělý zákrok Honzíka odvrátil pohromu.

Olomoučtí byli při chuti a zatlačili Spartu. Bohužel pro ni právě Honzík si v 53. minutě srazil Houdkovo nahození zpoza pravé tyče do sítě a kouč Výborný dal na střídačce volný průchod svému vzteku. Vykolejení domácí byli nakonec rádi, že zápas vůbec dospěl do prodloužení.

V něm mohl rozhodnout Burian, který našlápl do sóla, ale Honzík ho vychytal. Stejně dobře si pak strážce sparťanského brankoviště vedl i při nájezdech, za Spartu se naopak trefili Jarůšek, Říčka i Kudrna. "V nájezdech jsme byli zručnější. Jsem rád, že si kluci mohli konečně zařvat po vítězném utkání," prohlásil kouč vítězů Jaroslav Nedvěd.

Jarůška po jeho debutu chválil. "Měl dobrý pohyb, důraz, co jsme od něho čekali, tak předvedl. A byl pro řadu s Petrem Vránou a Jardou Hlinkou oživením. Sám Ríša tady nebude vyhrávat zápasy, ale je to zase jeden kamínek do mozaiky, co nás může zase někam posunout," věří Nedvěd.

Jeho protějšek Jan Tomajko byl velmi spokojený s výkonem. "Škoda jen toho bodu, ale myslím, že jsme dnes odehráli dobré utkání. Prohrávali jsme 0:2, ale vyrovnali jsme a ve třetí třetině i v prodloužení jsme měli trošku víc ze hry. Bohužel zápas došel do nájezdů, v kterých jsme lepší nebyli, ale hráče musíme i tak za výkon pochválit," prohlásil Tomajko.

HC Sparta Praha - HC Olomouc 3:2 po sam. nájezdech (1:0, 1:1, 0:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 7. P. Vrána (J. Hlinka, Nedomlel), 26. Reichenberg (A. Kudrna, Z. Michálek), rozhodující sam. nájezd Jarůšek - 29. Skladaný (Herman), 53. Houdek (B. Mráz, Ostřížek). Rozhodčí: Hodek, Kika - Barvíř, Blümel. Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 9334.

Sestavy:

Sparta: Honzík - Z. Michálek, T. Pavelka, Kalina, Mikuš, Tomáš Dvořák, Švrček, Nedomlel - Forman, Pech, Kumstát - Jarůšek, P. Vrána, J. Hlinka - A. Kudrna, Reichenberg, Říčka - Uher, Saponari, Smejkal. Trenéři: F. Výborný a J. Nedvěd.

Olomouc: Konrád - Škůrek, Vyrůbalík, Houdek, Ondrušek, J. Galvas, L. Galvas - Eberle, J. Knotek, Laš - Skladaný, Herman, Burian - Ostřížek, B. Mráz, Staněk - Jergl, Roman Vlach, Macuh. Trenéři: Venera, Tomajko a Moták.