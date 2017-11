Praha - Fotbalisté Sparty se v předehrávce 14. kola první ligy protrápili k vítězství 1:0 nad Jihlavou a minimálně do soboty se bodově dotáhli na třetí Slavii. Jihlava prohrála čtvrtý z posledních pěti zápasů a může spadnout do sestupového pásma. O výhře letenského celku rozhodl hned v úvodu Václav Kadlec.

Sparta, která den před utkáním oslavila 124. výročí založení, nastoupila v základní sestavě i s uzdraveným Václavem Kadlecem. Poprvé od červencového zranění se mezi náhradníky také objevil turecký stoper Kaya, naopak ani na lavičce nebyl Rosický.

Sázka na Kadlece, který se vrátil po měsíční pauze, se domácím vyplatila. Český reprezentant si už ve 4. minutě naběhl na Štetinův dlouhý míč za obranu a sám před jihlavským brankářem se nemýlil. O pět minut později mohla Jihlava po zmatcích v obraně Sparty vyrovnat, ale Ikauniekse vychytal gólman Dúbravka.

"Václav podal dobrý výkon, bohužel při gólu se zranil, potřeboval pár stehů a pak už nehrál jako před tím. Ale je to bojovník, protože jiný hráč by s takovým zraněním odstoupil," řekl trenér Sparty Andrea Stramaccioni, který navíc jmenoval Kadlece kapitánem. "Patří mezi starší a zkušenější hráče. A když jsem se rozhodoval mezi ním a Šuralem, tak rozhodlo to, že je tady déle," prohlásil.

Poté už do konce prvního poločasu počítala šance pouze Sparta, přestože ani ona herně neoslňovala. Po půlhodině hry Costa poslal přihrávku před prázdnou branku, ale Kadlec ani Zahustel na míč nedosáhli. Chvíli nato ani nadvakrát neuspěl v dobré pozici nejlepší střelec domácích Šural.

"Po prvním poločase jsem byl naštvaný, protože jsme měli šance a nedali jsme je," uvedl Stramaccioni. "Moc dobře si pamatujeme, co se stalo ve Zlíně, tak víme, že tyhle zápasy je nutné rozhodnout. Tím, že jsme nedali druhý gól, to pak bylo takové upracované," dodal.

Po přestávce jako první zahrozila Jihlava, ale Tlustého vychytal Dúbravka. Na druhé straně Costa po zaváhání obrany hostů vybojoval míč pro Šurala, který však místo přihrávky do lepší pozice zimbabwskému obránci střílel a ani netrefil branku.

Ve zbývajících minutách oba týmy ukázaly, že v této sezoně nejsou v pohodě. Sparta nepochopitelně vyklidila pole, ale Jihlava toho nedokázala využít, když dvakrát selhal Ikaunieks.

"V přechodové fázi jsme měli náznaky šancí, ale chyběl klid a přesnost. A protože to stejné jde říct i o Spartě, tak to dopadlo, jak to dopadlo," uvedl kouč Jihlavy Ivan Kopecký. "Myslím, že jsme tady mohli něco uhrát, ale když chceme bodovat, tak musíme dát gól," dodal.

Domácí zahrozili až v úplném závěru. V 79. minutě se míč odrazil k Zahustelovi, ale ten pouze zblízka napálil Hanuše. Sedm minut před koncem neuspěl ani Lafata, který z malého vápna mířil nad. V 88. minutě opět neuspěl Zahustel a vzápětí měli hosté štěstí, protože po faulu Keresteše na Zahustela měla Sparta nejspíš kopat penaltu.

Sparta má díky vítězství na kontě 25 bodů stejně jako třetí Slavia. Červenobílí však hrají až v sobotu, stejně jako pátý Liberec, který na letenský celek ztrácí dva body. Jihlavu od sestupového pásma dělí dva body a může klesnout na poslední místo.

Hlasy po utkání:

Andrea Stramaccioni (trenér Sparty): "Bylo to velmi důležité vítězství. Po prvním poločase jsem byl naštvaný, protože jsme nedali velkou šanci. Mohli jsme vést 2:0. Pamatujeme si, co se stalo ve Zlíně, takže víme, že takové zápasy je nutné rozhodnout dřív. Když máme dvě, tři velké šance, jako měli Šural nebo Zahustel, tak je musíme proměnit. A nechci se vymlouvat, ale trávník není v dobrém stavu, takže tomu také moc nepomohl. Dnes jsem spokojen jen s vítězstvím, ale už nejsem spokojen s tím, že jsme nedali góly. Měli jsme vyhrát tři, čtyři nula. Tím, že se nám nepovedlo zvýšit, tak byl zápas takový upracovanější."

Ivan Kopecký (trenér Jihlavy): "Nezačali jsme dobře a dostali jsme rychlou branku. Pak jsme měli velkou šanci, ale Ikaunieksově střele chyběl větší důraz. Sparta držela lépe balon a kombinovala, zatímco my jsme byli organizovaní v obraně a čekali na brejky. V přechodové fázi jsme měli náznaky šancí, ale chyběl klid a přesnost. Podobné to bylo i ve druhém poločase, a protože to stejné jde říct i o Spartě, tak to dopadlo, jak to dopadlo. Myslím, že jsme tady mohli něco uhrát, ale když chceme bodovat, tak musíme dát gól."

Sparta Praha - Vysočina Jihlava 1:0 (1:0)

Branka: 4. V. Kadlec. Rozhodčí: Zelinka - Pelikán, Paták. ŽK: Costa, Dúbravka - Klíma. Diváci: 7165.

Sestavy:

Sparta: Dúbravka - Zahustel, Hovorka, Štetina, Costa - V. Kadlec (66. Néstor), Mareček, Frýdek (80. Lafata), Mavuba, Vatajelu (71. Biabiany) - Šural. Trenér: Stramaccioni.

Jihlava: Hanuš - Fulnek, Tlustý, Kryštůfek, Keresteš - Záviška (81. Klíma), Vaculík, Zoubele (68. Urblík), Popovič (60. Novotný) - Ikaunieks, Dvořák. Trenér: Kopecký.

Tabulka:

1. Plzeň 13 13 0 0 28:4 39 2. Olomouc 13 7 5 1 20:9 26 3. Slavia 13 7 4 2 19:5 25 4. Sparta 14 7 4 3 18:11 25 5. Liberec 13 7 2 4 21:15 23 6. Jablonec 13 5 5 3 19:15 20 7. Teplice 13 5 4 4 18:16 19 8. Bohemians Praha 1905 13 4 6 3 13:12 18 9. Mladá Boleslav 13 5 2 6 17:20 17 10. Zlín 13 4 4 5 15:19 16 11. Dukla 13 4 4 5 14:21 16 12. Jihlava 14 3 1 10 14:28 10 13. Slovácko 13 1 6 6 9:16 9 14. Ostrava 13 1 5 7 17:27 8 15. Karviná 13 2 2 9 12:22 8 16. Brno 13 2 2 9 8:22 8