Františkovy Lázně (Chebsko) - Fotbalisté Sparty v prvním utkání pod vedením italského trenéra Andrey Stramaccioniho porazili třetiligové Karlovy Vary vysoko 6:0. Třemi góly se na vítězství v přípravném utkání ve Františkových Lázních podílel útočník David Lafata, dvě branky přidal střídající Josef Šural.

"Byl to poslední den těžkého soustředění a zároveň to byl náš první přípravný zápas. Jsem velmi rád, že základní věci, na kterých jsme pracovali během soustředění, byli hráči schopni přenést na hřiště," uvedl na internetových stránkách Sparty Stramaccioni.

Sparta do zápasu nasadila zatím jen tři letní posily. V obraně nastoupil od začátku stoper Lukáš Štetina a v záloze pak Vukadin Vukadinovič. Po přestávce se do hry zapojil také Eldar Čivič. Kromě nich letenský celek přivedl ještě útočníka Marca Janka a záložníky Tala Ben Haima se Srdjanem Plavšičem.

Do zápasu nezasáhl ani Lukáš Vácha, který má problémy s kolenem. "Nemělo by to být nic vážného, spíš z velké zátěže," konstatoval Stramaccioni. "Janko a Plavšič ještě nejsou připraveni do zápasu. Věřím, že v těch dalších už je uvidíme," přidal. Další duel čeká Spartu v úterý na Strahově proti Táborsku.

Pražané, pro které šlo po týdenním kondičním soustředění o první přípravné utkání, nedali třetiligovému soupeři šanci. První poločas Sparta vyhrála díky Lafatovi 2:0 a krátce po přestávce přidala během osmi minut další tři branky. Skóre pak v 80. minutě uzavřel Matěj Pulkrab.

"Je to pouze příprava a tohle byl náš první přátelský zápas. Rád si během takových zápasů dělám poznámky, co bylo dobře a co špatně. Stále také hráče poznávám a soustředil jsem se na to, abych viděl, jestli hráči plní základní pokyny, které dostali," uvedl Stramaccioni. "Hráči nebyli svázaní žádnou náročnou taktikou, měli možnost ukázat se," dodal bývalý kouč Interu Milán nebo Panathinaikosu.

Přípravné fotbalové utkání ve Františkových Lázních:

Sparta Praha - Karlovy Vary 6:0 (2:0)

Branky: 25., 36. a 54. Lafata, 48. a 56. Šural, 80. Pulkrab.

Sestava Sparty: Bičík (70. Vorel) - Karavajev (61. Pulkrab), Štetina, M. Kadlec (46. Šural), Vatajelu (46. Čivič) - Zahustel, Mareček (61. Chvátal), Vukadinovič (61. Piško), V. Kadlec (46. Juliš), M. Frýdek - Lafata. Trenér: Stramaccioni.