Praha - Fotbalisté Sparty zvládli v 29. kole první ligy důležitý souboj o poháry a Olomouc doma porazili 1:0. Letenští tak před posledním zápasem sezony ztrácí stejně jako Sigma bod na Jablonec, kterému patří třetí místo zaručující start v základní skupině Evropské ligy. Výhru Spartě zajistil Josef Šural, hosté hráli od 39. minuty bez vyloučeného kapitána Michala Vepřeka.

Sparta musela udělat těsně před začátkem zápasu změnu v základní sestavě, protože stopera Kayu nepustilo do hry zranění a šanci tak dostal Frýdek. Pouze mezi náhradníky začal utkání nejlepší střelec ligové historie Lafata, který minulý týden oznámil, že po sezoně ukončí profesionální kariéru.

Bývalý český reprezentant proto před výkopem za bouřlivého potlesku dostal od majitele klubu Křetínského dres s číslem 112, podle počtu gólů, které za Spartu nastřílel.

První poločas patřil domácím, kteří ale ani jednu ze slibných šancí nedokázali proměnit. Hned v úvodu se prodral do vápna Stanciu a jeho přihrávka nadělala brankáři Buchtovi velké problémy. Na druhé straně se v dobré pozici ocitl Zahradníček, ale v jediné šanci Olomouce v prvním poločase zamířil jen do gólmana Nity.

Vzápětí technickou střelou těsně minul domácí Stanciu a neuspěl ani Šural, který po rohu hlavičkoval zcela osamocen. V 39. minutě dostal po sérii zbytečných faulů druhou žlutou kartu olomoucký kapitán Vepřek a Sparta tlak ještě zvýšila. Šuralův pokus na brankové čáře zastavil jeden z obránců a Ben Chaim střelou z dálky jen o kousek minul.

Po přestávce Sparta pokračovala, jak skončila úvodní dějství, a v 46. minutě se dočkala gólové odměny. Ben Chaim našel před brankou volného Šurala a nejlepší střelec domácích si připsal devátý gól v sezoně. Vzápětí mohl Kanga potrestat Buchtovo vyběhnutí, ale ze 40 metrů netrefil opuštěnou branku.

Po hodině hry se k obrovské radosti fanoušků dostal na hřiště i Lafata, který nastoupil k poslednímu utkání na Letné v kariéře. V 69. minutě neměl kapitán Sparty daleko k 199. gólu v nejvyšší soutěži, ale odkop stopera se od něj odrazil těsně nad. Stejně skončila vzápětí i jeho dorážka po Kangově ráně do tyče a v 70. minutě Lafatovu hlavičku vyrazil Buchta.

Olomouc se i v deseti snažila o vyrovnání, ale ani jeden z nadějných brejků nedotáhla do pořádného zakončení. Naopak mohla ještě inkasovat po nepřímém kopu z hranice malého vápna nebo Šuralově sólu v závěrečných vteřinách.

Sparta se díky vítězství bodově dotáhla na Olomouc a v tabulce jí patří čtvrté místo o skóre před Sigmou. Oba celky pak dělí jediný bod od Jablonce, kterému patří třetí příčka zajišťující přímý postup do skupiny Evropské ligy. Letenští zakončí soutěž na hřišti Bohemians 1905, Hanáci přivítají Mladou Boleslav a Jablonec nastoupí proti Slovácku.

Hlasy po utkání:

Pavel Hapal (trenér Sparty): "Jediná kaňka na zápase je to, že jsme nevyhráli větším rozdílem. Situací jsme na to měli dost, dokonce i v předfinální fázi, kdy se to dalo vyřešit kvalitní přihrávkou až do prázdné branky. Ale odehráli jsme dobrý zápas proti těžkému soupeři, Olomouc má velice silný střed obrany a nedostává moc gólů. Šancí jsme ale i přesto měli moře na to, aby zápas skončil daleko větším rozdílem. Nebylo snadné se rozhodovat, jestli Lafiho (Lafatu) nechat na lavičce. Věděl jsem, že je to pro něj poslední domácí zápas, navíc proti Olomouci, kde jsem dlouhá léta hrával. Z tohoto pohledu to určitě bylo hodně specifické utkání, ale Lafi je podobný typ jako Pepa Šural a my chtěli být v útoku pohyblivější."

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Sparta vyhrála zaslouženě, ale musím poděkovat hráčům za výkon a práci, kterou tady odvedli. Hlavní cíl byl, abychom hráli aktivně a sebevědomě. Za druhý poločas bych ale hráčům menší kvalitu a sebevědomí vytknul, protože Sparta dneska byla porazitelná. Jsem přesvědčený, že kdybychom hráli v plném počtu, tak bychom tady určitě bod získali. K rozhodčímu se vyjadřovat nebudu, ale první žlutá byla naprosto zasloužená, další ale předcházel jasný faul na Vepřeka. Nemáme se za co stydět a odjíždíme s pocitem dobře vykonané práce. Ve třetí místo musíme věřit, fotbal je o překvapení. Výsledek ze Slavie je obrovské překvapení a vzhledem k jejich nedávné konfrontaci v poháru až zarážející. Ale musíme věřit, vyhrát a počkat, na co nám to bude stačit."