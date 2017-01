Ilustrační foto - Úvodní utkání osmifinále play off hokejové Ligy mistrů: HC Sparta Praha - HV 71 Jönköping, 1. listopadu v Praze. Zleva útočník Jönköpingu Kevin Stenlund a útočník Sparty Lukáš Pech.

Ilustrační foto - Úvodní utkání osmifinále play off hokejové Ligy mistrů: HC Sparta Praha - HV 71 Jönköping, 1. listopadu v Praze. Zleva útočník Jönköpingu Kevin Stenlund a útočník Sparty Lukáš Pech. ČTK/Šimánek Vít

Praha - Hokejisty Sparty v úterý čeká odveta semifinále Ligy mistrů proti švédskému celku Växjö Lakers. Pražané jsou po úvodním utkání na severu Evropy díky výhře 2:1 v lepší pozici, ale zároveň si dobře uvědomují, že postup je ještě daleko a mnoho práce před nimi.

Velikost zápasu potvrzuje fakt, že v libeňské O2 areně se očekává návštěva přes 10 tisíc diváků, tedy rekordní počet v Lize mistrů na českém území. Utkání začne úvodním buly v 18:30.

"Máme před sebou těžkou odvetu. Bude to velký zápas," těší se kouč Jiří Kalous. "Výhra v prvním utkání nic neznamená, i když ta výchozí pozice není špatná. Växjö v předešlých kolech play off také první zápasy nevyhrálo a pak dokázalo postoupit. Je to navíc jen o gól, vše je otevřené, čeká nás velká bitva," varoval Kalous.

Odmítl jakékoliv náznaky opatrné varianty, při níž stačí Spartě k postupu i remíza. "Musíme hrát jednoznačně na vítězství," řekl Kalous.

Už postup mezi nejlepší čtyři celky Evropy je velkým úspěchem Sparty, ale i českého hokeje. "V rámci klubové úrovně je to výborný výsledek a jsem za to upřímně rád, že se nám podařilo ve srovnání nejlepších evropských týmů postoupit až do semifinále," přitakal Kalous.

Jenže Sparta chce víc. "Přál bych si, aby ani semifinále pro nás nebylo konečnou stanicí. Záleží jen na nás, jak zvládneme domácí odvetu. Bude těžká, ale nikoliv nezvladatelná, což jsem říkal o celém dvojzápase už před prvním duelem," řekl Kalous.

Věří, že jeho tým je na silného soka dobře připravený. "Už v prvním zápase náš systém hry fungoval. Hráče jsme upozorňovali na to, že soupeř nebude na svém nátlakovém hokeji do odvety určitě nic měnit. Mají šikovné hráče ve všech pětkách. Musíme to zvládnout hlavně dobře systémově," podotkl Kalous.

Sparta by mohla těžit z podpory zaplněného hlediště. Klub očekává návštěvu přes 10 tisíc diváků. Přestože zápasy v soutěži v její počáteční fázi byly dlouho na okraji zájmu, už na čtvrtfinále s Bernem si našlo cestu do hlediště 6073 fanoušků.

"Těšíme se. Tohle jsou výborné a kvalitní zápasy, které nás posouvají dopředu. Že přijde hodně lidí, tím líp. Snad nám vytvoří bouřlivou atmosféru a poženou nás dopředu," přál si Kalous.

Ze druhé dvojice má do finále výrazně více nakročeno Frölunda. Úřadující švédský šampion a zároveň současný lídr domácí soutěže zvítězil na úvod semifinálové série před svými fanoušky nad švýcarským celkem Fribourg-Gottéron 5:1. Odveta je na programu od 20:15.