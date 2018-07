Praha - Fotbalisty Sparty v nedělním zápase druhého ligového kola v Jablonci povede staronový trenér Zdeněk Ščasný. Sportovní ředitel na lavičce Letenských dočasně nahradil Pavla Hapala, který byl odvolán den po prohře 0:2 na hřišti srbského Spartaku Subotica v předkole Evropské ligy. Další pražský tým Slavia chce v sobotu proti Karviné doma navázat na vítězství 3:0 z Olomouce.

Sparta ve čtvrtečním úvodním duelu druhého předkola EL v Novém Sadu nečekaně propadla a hrozí jí, že podruhé za sebou neprojde do základní skupiny. "Pokusím se mužstvo připravit tak, abychom v Jablonci podali trošku odlišný výkon, než jsme podali proti Subotici. Chceme ten zápas zvládnout výsledkově a připravit se co nejlíp na odvetu, protože si pořád si myslím, že je v našich silách postoupit," řekl Ščasný pro klubovou televizi.

Zatímco Sparta v prvním kole doma zdolala nováčka Opavu 2:0, Jablonec prohrál v Ostravě 0:1. Nedělní zápas bude mimořádný pro trenéra Severočechů Petra Radu, který tým soupeře vloni na jaře vedl. "Čekali jsme, že z Ostravy nějaký bod přivezeme, bohužel se to nepovedlo. Bylo to hlavně tím, že jsme neproměnili šance, které jsme měli. Nemáme se teď čeho bát. Hrajeme doma, chceme vyhrát," upozornil Rada.

Slávisté by rádi porazili Karvinou i v pátém souboji v nejvyšší soutěži. "Hrajeme první domácí zápas sezony v Edenu, takže se těším hodně. Úvod nám vyšel, tak doufám, že dokážeme jak výkon, tak dobrou náladu v týmu přenést i na to domácí utkání," konstatoval trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Předpokládá, že Opava bude v Edenu mít podobnou strategii jako v prvním kole v Liberci, kde při premiéře kouče Romana Nádvorníka prohrála 0:1 až gólem z 85. minuty. "Hráli tam hodně v bloku a bránili v šesti lidech. Sklouzlo to do takového dobývaní velkého vápna. Myslím, že nás čeká podobný průběh. Jde to, abychom tomu nepodlehli, měli dobrý pohyb a obranu roztrhali," uvedl Trpišovský.

Nováček z Opavy se po prohře na Spartě poprvé v sezoně přestaví doma, respektive v brněnském azylu, kde v sobotu přivítá Zlín. "Ševci" při debutu trenéra Michala Bílka otočili zápas s Mladou Boleslaví a zvítězili 3:2. "Fanoušci nám určitě přijedou pomoct, ale jako doma to nebude. Prostě nás čeká další zápas venku, ve kterém chceme uspět," prohlásil opavský trenér Roman Skuhravý, jehož svěřenci v první lize prohráli posledních osm zápasů.

Příbramský nováček podruhé za sebou hraje před svými diváky. Svěřenci Josefa Csaplára po úvodní remíze 1:1 s Teplicemi tentokrát u Litavky změří síly s pražskými Bohemians 1905. "Klokani" na úvod zdolali 2:1 Slovácko. Tým z Uherského Hradiště rovněž v sobotu přivítá ostravský Baník.

V neděli se vedle souboje Jablonce se Spartou odehraje ještě zápas Teplic s Duklou. Pražané při premiéře Pavla Drska v prvním kole dlouho vzdorovali Plzni, ale nakonec obhájcům titulu na Julisce podlehli 1:3. Druhé kolo zkompletuje pondělní dohrávka mezi Plzní a Libercem.

Hlasy před víkendovými zápasy 2. kola fotbalové ligy:

Roman Skuhravý (trenér Opavy): "To, že nemůžeme hrát v Opavě, samozřejmě jako určitou komplikaci vnímáme, ale nedá se s tím nic dělat. Dnes si v Brně na hřišti alespoň zatrénujeme a zkusíme si prostředí trochu osahat. Fanoušci nám určitě přijedou pomoct, ale jako doma to nebude. Prostě nás čeká další zápas venku, ve kterém chceme uspět."

Michal Bílek (trenér Zlína): "Nováček z Opavy nebude hrát sice v domácím prostředí, ale očekávám, že do Brna dorazí hodně opavských příznivců a soupeř bude bojovně naladěný. Přál bych si, aby přijelo do Brna také co nejvíce našich fanoušků a pomohli nám. Do psychické pohody nás naladil v minulém kole vítězný obrat s Mladou Boleslaví. Pokusíme se navázat na naši hru ze druhého poločasu, v němž jsme se prosadili i střelecky."

Josef Csaplár (trenér Příbrami): "V minulém kole jsme se pobavili hrou, ale už tolik jsme se nepotěšili výsledkem. Takže budeme chtít navázat na předvedený výkon, zejména z prvního poločasu, který patřil k nejlepším, co jsme tu odehráli, a k tomu přidat i výsledek a využít domácího prostředí."

Martin Hašek (trenér Bohemians): "Proti Slovácku jsme celou první půli odehráli až nad očekávání dobře jak způsobem hry, tak výsledkem. Druhý poločas už byl jiný příběh. Začali jsme bránit a čekali jsme na smilování, až rozhodčí pískne konec. Teď bude třeba podat vyrovnanější výkon."

Michal Kordula (trenér Slovácka): "Baník hodně posílil, tým má kvalitu. Uspět můžeme v případě, že budeme hrát od první minuty naplno a odvedeme kompaktní výkon v obraně, což nám v minulém kole na Bohemians v prvním poločase chybělo. Hráči neplnili taktické pokyny. V závěru jsme se zlepšili, ale hrát jen jeden poločas nestačí. Věřím, že v domácím prostředí naše zaváhání z minulého zápasu napravíme a budeme naplno bodovat."

Bohumil Páník (trenér Ostravy): "Slovácko je herní soupeř. Má tam hodně hráčů, kteří se neustále nabízejí a chtějí míč. Ve druhé půli utkání na Bohemians byli vynikající, drželi míč a měli gólové situace, které na rozdíl od soupeře nedali. Troufnu si říct, že to byla nezasloužená prohra. O to více teď budou chtít, ale my musíme pokračovat v agresivním týmovém výkonu z utkání proti Jablonci."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Hrajeme první domácí zápas sezony v Edenu, takže se těším hodně. Úvod nám vyšel, tak doufám, že dokážeme jak výkon, tak dobrou náladu v týmu přenést i na domácí utkání. Předpokládám, že Karviná bude hrát tak, jak hrála první kolo v Liberci. Hráli tam hodně v bloku a bránili v šesti lidech. Sklouzlo to do takového dobývaní velkého vápna. Myslím, že nás čeká podobný průběh. Jde to, abychom tomu nepodlehli, měli dobrý pohyb a tu obranu roztrhali. Soupeř se sám neporazí, musíme k tomu přistoupit stejně jako v Olomouci a potřebujeme tři body potvrdit."

Zdeněk Koukal (asistent trenéra Karviné): "V Liberci jsme podali špatný výkon, na Slavii nemáme co ztratit a kde jinde by se měli hráči ukázat než tady. My musíme jít do zápasu s čistou hlavou a nebát se dovolit si na hřišti více. Kluci na tréninku dokazují, že fotbal hrát umí, a musí to dokázat i v utkání. Slavia je těžký soupeř, ale chceme si ten zápas užít."

Alex Král (obránce Teplic): "Když navážeme na příbramský výkon z druhé půle, tak můžeme proti Dukle uspět. Byl bych rád, kdyby přišlo na první domácí zápas co nejvíce lidí. Myslím si, že v minulé sezoně jsme doma předváděli slušné výkony. Věřím, že to tak bude i tuto sezonu a fanoušci nás poženou."

Pavel Drsek (trenér Dukly): "Na zápas s Teplicemi se hodně těším, protože naši hráči jsou zkoncentrovaní celý týden a všichni chceme uspět. Bude to určitě těžký zápas, očekávám konsolidovaného soupeře a myslím, že to bude hra na brejky. Teplice mají výborné standardní situace, ale my chceme být daleko víc na míči, než jsme byli v zápase s Plzní, z toho budeme vycházet."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Musíme se na Spartu pořádně připravit. I když jsme teď v Ostravě prohráli, nemělo by nás to nijak nahlodat a zanechat v hráčích negativní pocit. Čekali jsme, že z Ostravy nějaký bod přivezeme, bohužel se to nepovedlo. Bylo to hlavně tím, že jsme neproměnili šance, které jsme měli. Nemáme se teď čeho bát. Hrajeme doma, chceme vyhrát."

Zdeněk Ščasný (sportovní ředitel a dočasný trenér Sparty): "Pokusím se udělat to, co bude v mých silách. Pokusím se mužstvo připravit tak, abychom v Jablonci podali trošku odlišný výkon, než jsme podali proti Subotici. Chceme ten zápas zvládnout výsledkově a připravit se co nejlíp na odvetu, protože si pořád si myslím, že je v našich silách postoupit."

Statistické údaje před víkendovými zápasy 2. kola: -------- SFC Opava (15.) - Fastav Zlín (4.) Výkop: sobota 28. července, 17:00 (v Brně). Rozhodčí: Julínek - Podaný, Dresler. Bilance: 6 3-1-2 7:7. Poslední zápas: 0:3. Předpokládané sestavy: Opava: Šrom - Simerský, Svozil, Hrabina - Kayamba, Zavadil, Kuzmanovič, Schaffartzik, Zapalač - Puškáč, Juřena. Zlín: Dostál - Hnaníček, Buchta, Gajič - Matejov, Traoré, Jiráček, Bartošák - Poznar, Beauguel, Džafič. Absence: Žídek (zranění) - Jakubov, Vyhnal, Železník (všichni zranění). Nejlepší střelci: nikdo - Gajič, Matejov, Beauguel (všichni 1). Zajímavosti: - utkání se bude hrát v Brně, na stadionu v Opavě probíhá rekonstrukce hrací plochy - Opava v první lize poslední 2 vzájemné zápasy prohrála - Opava a Zlín se v lize naposledy utkaly před 13 lety - v posledním vzájemném soutěžním duelu vyhrál vloni Zlín nad Opavou 1:0 ve finále domácího poháru - Opava coby nováček v prvním kole prohrála 0:2 na Spartě, Zlín po obratu z 0:2 zvítězil doma v soutěžní premiéře pod trenérem Bílkem nad M. Boleslaví 3:2 - Opava v lize 8x za sebou prohrála a už 12 utkání nejvyšší soutěže čeká na výhru - Zlín v posledních 2 ligových zápasech vstřelil vždy 3 branky - Zlín v minulé ligové sezoně vyhrál venku jen 2 z 15 zápasů 1. FK Příbram (8.-9.) - Bohemians Praha 1905 (5.) Výkop: sobota 28. července, 17:00. Rozhodčí: Královec - Nádvorník, Flimmel. Bilance: 22 7-3-12 22:26. Poslední zápas: 1:0. Předpokládané sestavy: Příbram: Kočí - Nový, Nitrianský, Tregler, Skácel - Kilián, Květ - Rezek, Matoušek, Fantiš - Slepička. Bohemians: Fryšták - Dostál, Bederka, Šmíd, Bartek - Reiter, F. Hašek, Jindřišek, Vaníček - Mašek, Juliš. Absence: Pecháček (nejistý start) - Martin Hašek ml., Vondra (oba zranění). Nejlepší střelci: Květ (1) - Jindřišek, Mašek (oba 1). Zajímavosti: - v posledních 3 vzájemných ligových utkáních padly celkem jen 2 góly - Příbram vyhrála jediný z posledních 6 vzájemných ligových soubojů - Příbram coby nováček ligy v prvním kole remizovala 1:1 s Teplicemi a Bohemians doma porazili Slovácko 2:1 - Příbram v lize 6x za sebou nezvítězila - Příbram doma neprohrála 11 soutěžních zápasů za sebou (naposledy vloni v září v druhé lize s Olympií) - Bohemians výhrou nad Slováckem ukončili ligovou sérii bez vítězství, která trvala 7 zápasů - Bohemians čekají na venkovní ligovou výhru 8 zápasů od listopadu - trenér Bohemians Martin Hašek st. končil aktivní kariéru v dresu Příbrami - odchovanec Příbrami Mašek dal 6 ze 17 ligových branek Bohemians v letošním roce - brankář Švenger (Příbram) může odchytat 50. duel v české lize 1. FC Slovácko (11.) - Baník Ostrava (6.-7.) Výkop: sobota 28. července, 17:00. Rozhodčí: Berka - Pospíšil, Pochylý. Bilance: 30 11-6-13 38:43. Poslední zápas: 2:1. Předpokládané sestavy: Slovácko: Daněk - Juroška, Hofmann, Krejčí, Reinberk - Janošek - Navrátil, Daníček, Sadílek, Petr - Kuchta. Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Šindelář, Stronati, Fleišman - Fillo, Jánoš, Jirásek, Granečný - Baroš, Diop. Absence: Zajíc (zranění) - Breda, Stáňa, Hrubý (všichni zranění), Procházka (nejistý start) Nejlepší střelci: Daníček (1) - nikdo. Zajímavosti: - Slovácko vyhrálo 4 z posledních 5 vzájemných ligových duelů a oba v minulé sezoně - Slovácko z posledních 7 domácích ligových duelů s Ostravou jen jednou prohrálo - Slovácko v prvním kole prohrálo 1:2 na půdě Bohemians, Ostrava porazila Jablonec 1:0 - Slovácko v lize 6x za sebou nevyhrálo a poslední 2 zápasy prohrálo - Slovácko prohrálo jediný z posledních 8 domácích ligových zápasů - Ostrava v lize 6 utkání po sobě neprohrála - Ostrava v lize 315 minut neinkasovala - Ostrava venku v lize 3 zápasy a 270 minut neskórovala - brankář Slovácka Daněk působil v Ostravě Slavia Praha (1.) - MFK Karviná (12.-13.) Výkop: sobota 28. července, 19:00 (O2 TV Sport). Rozhodčí: Ardeleanu - Mokrusch, Hrabovský. Bilance: 4 4-0-0 8:3. Poslední zápas: 3:2. Předpokládané sestavy: Slavia: Kolář - Coufal, Ngadeu, Deli, Bořil - Souček - Stoch, Hušbauer, Sýkora, Zmrhal - Tecl. Karviná: Berkovec - Čolič, Dreksa, Janečka, Tusjak - Panák - Moravec, Suchan, Budínský, Letič - Wágner. Absence: Van Buren, Jugas (oba zranění), Mešanovič, Alvir (oba rekonvalescence), Hromada, Pokorný (oba nejistý start) - nikdo. Nejlepší střelci: Tecl, Stoch, Coufal (všichni 1) - nikdo. Zajímavosti: - Karviná se Slavií od postupu do ligy prohrála všechny 4 zápasy - Slavia na úvod sezony vyhrála 3:0 v Olomouci, Karviná v soutěžní premiéře pod trenérem Nádvorníkem prohrála 0:1 v Liberci - Slavia v lize prohrála jediné z posledních 9 utkání a zvítězila ve 4 z posledních 5 - Slavia vyhrála jen 2 z posledních 5 domácích ligových utkání - Slavia poslední 2 ligové zápasy vyhrála shodně 3:0 - Karviná z posledních 13 ligových utkání pouze jednou zvítězila - Karviná prohrála 4 z posledních 5 venkovních ligových zápasů - Tusjak a brankář Berkovec (oba Karviná) působili ve Slavii FK Teplice (8.-9.) - Dukla Praha (14.) Výkop: neděle 29. července, 15:00. Rozhodčí: Nenadál - Hájek, Arnošt. Bilance: 14 6-3-5 17:21. Poslední zápas: 2:0. Předpokládané sestavy: Teplice: Diviš - Vondrášek, Hošek, Král, Krob - Ljevakovič, Kučera - Moulis, Hora, Žitný - Vaněček. Dukla: Rada - Miloševič, Ostojič, Chlumecký, Podaný - Hanousek, Tetour, Holík - Douděra, Holenda, Breda. Absence: Grigar, Vošahlík, Hyčka (všichni zranění) - nikdo. Nejlepší střelci: Žitný (1) - Douděra (1). Zajímavosti: - Teplice vyhrály 3 z posledních 4 vzájemných ligových duelů a v posledních 2 zvítězily o 2 góly - Dukla v Teplicích vyhrála jediné ze 7 utkání v samostatné lize (vloni v květnu 1:0) - Teplice na úvod ligy remizovaly 1:1 v Příbrami, Dukla při soutěžním debutu trenéra Drska zahájila sezonu domácí prohrou 1:3 s mistrovskou Plzní - Teplice prohrály 3 poslední domácí zápasy se skóre 2:9 - Teplice v lize 8x za sebou nevyhrály - Dukla v součtu s minulým ligovým ročníkem prohrála 4x za sebou - trenér Šmejkal (Teplice) v minulosti působil v Dukle jako hráč FK Jablonec (12.-13.) - Sparta Praha (3.) Výkop: neděle 29. července, 18:00 (O2 TV Sport). Rozhodčí: Příhoda - Moláček, Kříž. Bilance: 48 10-7-31 40:84. Poslední zápas: 0:2. Předpokládané sestavy: Jablonec: Hrubý - Holeš, Břečka, Lischka, Hanousek - Kubista - Masopust, Trávník, Považanec, Jovovič - Doležal. Sparta: Nita - Chipciu, Štetina, Radakovič, Frýdek - Kulhánek - Ben Chaim, Stanciu, Kanga, Plavšič - Tetteh. Absence: Hovorka (dohoda klubů) - Zahustel, Kadlec, Pulkrab, Wiesner (všichni zranění), Sáček (rekonvalescence). Nejlepší střelci: nikdo - Kanga (1). Zajímavosti: - Sparta prohrála jediné z posledních 14 ligových utkání s Jabloncem a 4 z posledních 5 vyhrála - Sparta z posledních 4 ligových zápasů v Jablonci jen jednou vyhrála - Jablonec v prvním kole prohrál 0:1 v Ostravě, Sparta porazila 2:0 nováčka z Opavy - Jablonec porážkou v Ostravě ukončil vítěznou sérii v lize, která se zastavila na 5 výhrách - Jablonec od loňské porážky 0:3 se Spartou doma v lize 9x za sebou neprohrál - Sparta prohrála jediný z posledních 16 ligových zápasů - Sparta vyhrála jediný z posledních 9 venkovních ligových duelů - Sparta dnes hraje úvodní zápas 2. předkola Evropské ligy v Novém Sadu proti Spartaku Subotica - trenér Jablonce Rada vloni na jaře vedl Spartu - Štetina slaví den před utkáním 27. narozeniny, kouči Hapalovi (oba Sparta) bude v pátek 49 let Viktoria Plzeň (2.) - Slovan Liberec (6.-7.) Výkop: pondělí 30. července, 18:00 (O2 TV Sport). Rozhodčí: Hrubeš - Blažej, Koval. Bilance: 42 14-12-16 50:49. Poslední zápas: 2:2. Předpokládané sestavy: Plzeň: Kozáčik - Řezník, Pernica, Hubník, Limberský - Hořava, Hrošovský - Petržela, Čermák, Kopic - Krmenčík. Liberec: Hladký - Mikula, Kačaraba, Karafiát, Kerbr - Breite - Malinský, Ševčík, Pešek, Potočný - Mashike Sukisa. Absence: Hejda, Kolář (oba zranění) - Hybš (zranění). Nejlepší střelci: Hořava, Krmenčík (oba 1) - Pázler (1). Zajímavosti: - Plzeň 10x za sebou v lize s Libercem neprohrála (z toho 7 výher) - Liberec naposledy v lize porazil Plzeň v květnu 2013 (2:1) - Plzeň v úvodním kole zvítězila na hřišti Dukly po obratu 3:1, Liberec při soutěžní premiéře trenéra Hornyáka zdolal 1:0 Karvinou - Plzeň v součtu s minulou sezonou v lize vyhrála 3x za sebou - Plzeň prohrála jediný z posledních 8 ligových zápasů - Plzeň ve středu v přípravě rozdrtila třetiligové Domažlice 10:1 - Liberec z posledních 4 ligových utkání venku získal jediný bod - Liberec vyhrál jediný z posledních 9 venkovních ligových zápasů Tabulka po 1. kole: 1. Slavia 1 1 0 0 3:0 3 2. Plzeň 1 1 0 0 3:1 3 3. Sparta 1 1 0 0 2:0 3 4. Zlín 1 1 0 0 3:2 3 5. Bohemians Praha 1905 1 1 0 0 2:1 3 6. Liberec 1 1 0 0 1:0 3 Ostrava 1 1 0 0 1:0 3 8. Příbram 1 0 1 0 1:1 1 Teplice 1 0 1 0 1:1 1 10. Mladá Boleslav 1 0 0 1 2:3 0 11. Slovácko 1 0 0 1 1:2 0 12. Jablonec 1 0 0 1 0:1 0 Karviná 1 0 0 1 0:1 0 14. Dukla 1 0 0 1 1:3 0 15. Opava 1 0 0 1 0:2 0 16. Olomouc 1 0 0 1 0:3 0