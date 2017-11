Praha - Ve stínu nedělního šlágru vedoucí Plzně s druhou Slavií se o víkendu odehrají další zápasy 13. kola první fotbalové ligy. Pátá Sparta si v neděli chce ze Zlína odvést třetí vítězství v nejvyšší soutěži za sebou, třetí Olomouc se o den dříve v Praze utká s Bohemians 1905 a čtvrtý Liberec rovněž v sobotu hraje na stadionu poslední Jihlavy.

Sparťané se po jednoznačné výhře 3:0 v Jablonci protrápili k domácímu triumfu 3:2 nad Baníkem, předtím však na Letné s ostravským nováčkem vypadli v osmifinále MOL Cupu. Devátý Zlín ve čtvrtek ve skupině Evropské ligy prohrál v Kodani 0:3, navíc mu proti Spartě nepomůžou Daniel Holzer a Vukadin Vukadinovič, kteří hostují právě z letenského mužstva.

"V neděli budou na nás velmi dobře připraveni, i když ve čtvrtek hráli těžký zápas a budou cestovat," uvedl asistent trenéra Sparty Radoslav Kováč. "Spoléhat na to určitě nebudeme, ve Zlíně budeme chtít vyhrát, ne brát úplně ohled na to, jestli hráli, nebo nehráli," doplnil záložník Lukáš Mareček.

Zlínský kouč Bohumil Páník doufá, že jeho tým po prohře v Kodani dokáže rychle přepnout na ligu. "Do utkání se Spartou dáme všechny síly. Pokusíme se urvat zápas pro sebe a tím si zvýšit sebevědomí. Motivaci mají naši hráči v soubojích se Spartou vždy velkou, navzdory určité únavě v současném náročném programu chtějí uspět," konstatoval Páník.

Olomoucký nováček v nejvyšší soutěži drží sérii devíti zápasů bez porážky a v tabulce je pouze o skóre za Slavií. Hanáci navíc s Bohemians neprohráli v šesti ligových duelech po sobě. "Podle zápasů Bohemky, co jsem viděl, tak je to tým, který je hlavně v domácím prostředí hodně silný. Dobře organizovaný, kompaktní, agresivní. Je potřeba se s těmito vlastnostmi soupeře vyrovnat a potom si myslím, že jsme schopní se tam také odprezentovat i fotbalovostí," řekl trenér Sigmy Václav Jílek, který v tomto týdnu prodloužil smlouvu do června 2019.

Také Liberec prožívá povedené období. Svěřenci Jindřicha Trpišovského v posledních třech kolech porazili Duklu, Slavii i Jablonec a ve středu po prodloužení vyřadili v poháru Karvinou. "Chceme i páté utkání před další reprezentační pauzou zakončit úspěchem. Rádi bychom navázali na ligové výkony a potvrdili náš bodový zisk. V Jihlavě se nám ale dlouhodobě nedaří, myslím, že jsem tam ještě nikdy nevyhrál, ať už s Libercem nebo s Žižkovem," uvedl kouč Slovanu Trpišovský.

V sobotu jsou na programu ještě další tři utkání. Ostrava hostí Mladou Boleslav s cílem ukončit jedenáctizápasové čekání na ligovou výhru, Dukla bude hájit domácí neporazitelnost v sezoně proti Karviné a Teplice na svém hřišti vyzvou Slovácko, které nezvítězilo už devět kol. V neděli se předposlední Brno na hřišti Jablonce pokusí vybojovat první venkovní body v ročníku.

Hlasy před víkendovými zápasy 13. kola první ligy:

Vysočina Jihlava (16.) - Slovan Liberec (4.)

Ivan Kopecký (trenér Jihlavy): "Přes nesporné kvality soupeře přistupujeme k utkání s cílem zvítězit. Navzdory našemu současnému postavení v tabulce jsme pod stejným tlakem jako před jinými ligovými zápasy. Bohužel nás trápí rozsáhlá marodka. Největší předností soupeře je jeho kompaktnost, týmovost a pracovitost. Osobnosti se přizpůsobují hře celého týmu a pracují pro něj. Liberec těží z velmi dobrého výběru hráčů, kterým nechybí potřebná motivace."

Jindřich Trpišovský (trenér Liberce): "Chceme navázat na naši bilanci od minulé reprezentační pauzy, kdy se nám hodně daří. Vyhráli jsme tři ligové zápasy plus jeden pohárový. Chceme i páté utkání před další reprezentační pauzou zakončit úspěchem. Rádi bychom navázali na ligové výkony a potvrdili náš bodový zisk. V Jihlavě se nám ale dlouhodobě nedaří, myslím, že jsem tam ještě nikdy nevyhrál, ať už s Libercem nebo s Žižkovem. Bylo to tam vždy těžké utkání, Jihlava hraje doma daleko líp než venku. Takže nás nečeká nic jednoduchého, i když by to tak podle tabulky mohlo vypadat."

FK Teplice (8.) - 1. FC Slovácko (12.)

Michal Jeřábek (obránce Teplic): "Slovácko je vždycky nepříjemný soupeř a zápasy s ním vždycky hodně bolí. Navíc na tom nejsou úplně dobře, takže určitě přijedou pro nějaký bod, ale my musíme vyhrát, takže zápas musíme zvládnout. Když jsme s nimi hráli doma na jaře, tak jsme snad inkasovali hned v první minutě, to se nesmí opakovat. Dohánět je nepříjemné, protože hostující tým zaleze a musíte se do něj dostávat. Největší síla Slovácka je Zajíc, který dal asi pět gólů. Ale mají i rychlé šikovné hráče na krajích, takže si musíme dát pozor na náběhy za obranu, které hodně dělají."

Michal Kordula (trenér Slovácka): "Pokusíme se zopakovat náš výkon z posledního venkovního zápasu v Praze proti Dukle, kde jsme se prezentovali bojovností a snahou uspět. Rozhodně nemůžeme přistoupit k zápasu jako v minulém kole, kdy nám proti Slavii chybělo sebevědomí a zaslouženě jsme prohráli. Potřebujeme už po špatné výsledkové sérii konečně zvítězit."

Baník Ostrava (13.) - FK Mladá Boleslav (10.)

Radim Kučera (trenér Ostravy): "Boleslav teď zvládla poslední dva zápasy a odpoutala se od nás. Ale i my jsme v tom anglickém týdnu ukázali vzrůstající formu a věřím, že to kluci potvrdí v tomto zápase. Ačkoliv Boleslav působí směrem dopředu hodně silně, myslím, že i my jsme po této stránce ukázali nějakou svoji kvalitu, a věřím, že se znovu prosadíme."

Dušan Uhrin ml. (trenér M. Boleslavi): "Minulý týden jsme završili třemi výhrami. Je to pozitivní, ale teď budeme hrát na Baníku a zároveň jsme stále vzadu, takže nemáme co oslavovat. Stále máme málo bodů a musíme se maximálně koncentrovat proti každému soupeři se záměrem získat co nejvíce dalších, protože se chceme v tabulce posunout výš."

Dukla Praha (11.) - MFK Karviná (14.)

Jaroslav Hynek (trenér Dukly): "Chceme podpořit bod z Brna, bude to však velmi náročné. Karviná je hodně těžký soupeř, přesvědčily se o tom všechny týmy na špici tabulky včetně Plzně. Ofenziva Karviné je velmi přímočará a umí ji podpořit standardními situacemi, stejně jako Brno. Věřím, že se nám podaří eliminovat tuto jejich kvalitu a zlepšíme ofenzivu natolik, že vstřelíme vítězné branky, aby diváci odcházeli lépe obohaceni než po Slovácku a my dosáhli na důležité vítězství."

Jozef Weber (trenér Karviné): "Pro nás je to životně důležitý zápas. Musíme bodovat, nemá cenu si nic nalhávat. Soupeř lehký není, ale patří do skupiny týmů, které se pohybují poblíž nás. Musíme být maximálně koncentrovaní. Musíme se vyvarovat chyb a odpíchnout se od poctivosti. Věřím, že nám to přinese úspěch už v sobotu."

Bohemians Praha 1905 (7.) - Sigma Olomouc (3.)

Martin Hašek st. (trenér Bohemians): "Označení nováček je v případě Olomouce trochu zavádějící. V mých očích je Olomouc stabilizovaný, sportovně nadprůměrný tým. Hráči jsou už dlouho spolu. Všichni jsou schopni plnit pokyny pro daný způsob hry. Hru jim tvoří Houska, který ale také dává góly. Dále pak i šikovný Plšek, jenž byl i nejlepším střelcem druhé ligy v minulém ročníku. Třetím v pořadí je útočník Chorý, který sice nedává tolik branek, ale svojí postavou a pracovitostí je pro mužstvo důležitý. Sigmě dozrála generace ročníku 1993, který dokázal vyhrát i dorosteneckou ligu. Teď se jim vyplácí, že se na ně po sestupu rozhodli vsadit."

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Bohemka je tým, který je hlavně v domácím prostředí hodně silný. Dobře organizovaný, kompaktní, agresivní. Je potřeba se s těmito vlastnostmi soupeře vyrovnat a potom si myslím, že jsme schopní se tam také odprezentovat i fotbalovostí. Mužstvo soupeře je podobně vedené jako to naše, je složené také z mladých pracovitých hráčů. Neinkasuje hodně branek, na druhou stranu jich ani moc nedává."

FK Jablonec (6.) - Zbrojovka Brno (15.)

Zdeněk Klucký (trenér Jablonce): "Po dvou výsledkově nevydařených utkáních potřebujeme doma nutně vyhrát. Hrajeme proti Brnu, které nás jako jedno z mála dokázalo v minulé sezoně porazit doma i venku. Takže jim máme co vracet. Do zápasu jdeme s tím, že chceme získat tři body. Dostali jsme se nahoru v tabulce a chceme se udržet v kontaktu. Brno hraje dole v tabulce a každý bod je pro něj cenný. Ukázali jsme si naše chyby na videu a řekli jsme si k tomu něco. Některé chyby byly opravdu velké a nesmí se opakovat. Myslím si, že to kluci pochopili."

Roman Pivarník (trenér Brna): "Po remíze s Duklou kluci cítili, že odvedli maximum, jen neproměňovali šance. Jablonec je trochu nevyzpytatelný soupeř. Kádr má hodně kvalitní, dlouho pohromadě, což je plus. Úvod jim nevyšel, poté hráli výborně. Nyní prohráli dvakrát za sebou. Bilance dvou našich výher s Jabloncem z minulé sezony v kabině nijak nerezonuje. Nejsme ve stádiu, kdy bychom se něčím takovým měli uklidňovat. Musíme k utkání přistoupit pokorně a zdravě sebevědomě."

Fastav Zlín (9.) - Sparta Praha (5.)

Bohumil Páník (trenér Zlína): Po prohře v Kodani musíme rychle přepnout zpět na českou ligu. Do utkání se Spartou dáme všechny síly. Pokusíme se urvat zápas pro sebe a tím si zvýšit sebevědomí. Motivaci mají naši hráči v soubojích se Spartou vždy velkou, navzdory určité únavě v současném náročném programu chtějí uspět. Důležité bude, abychom se vyvarovali chyb v defenzivě, na které jsme doplatili v posledním domácím zápase s Boleslaví vysokou prohrou. A také rozhodne, jak naložíme v koncovce se šancemi."

Radoslav Kováč (asistent trenéra Sparty): "Budou na nás velmi dobře připravení, i když ve čtvrtek hráli velmi těžký zápas v poháru a vrátí se v pátek. Absence Vukadina Vukadinoviče a Daniela Holzera (oba hostují ze Sparty) bude pro soupeře určitě komplikace, protože oba hrají každý zápas. Ale trenér Páník je natolik zkušený, že si s tím určitě poradí."

Statistické údaje před zápasy 13. kola první ligy: -------- Vysočina Jihlava (16.) - Slovan Liberec (4.) Výkop: sobota 4. listopadu, 15:00. Rozhodčí: Marek - Pochylý, Dobrovolný. Bilance: 12 2-6-4 12:13. Poslední zápas: 1:0. Předpokládané sestavy: Jihlava: Hanuš - Kryštůfek, Tlustý, Krejčí, Nový - Vaculík - Fulnek, Dvořák, Urblík, Popovič - Ikaunieks. Liberec: Kolář - Coufal, Kúdela, Karafiát, Kerbr - Kulhánek - Ševčík, Bosančič, Potočný, Hybš - Graiciar. Absence: Nerad, Štěpánek, Mišůn (všichni zranění) - Breite (4 ŽK). Disciplinární ohrožení: Krejčí, Nový - Pulkrab (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Ikaunieks - Kerbr (oba 5). Zajímavosti: - Liberec vyhrál jediný z posledních 6 vzájemných ligových duelů - Jihlava doma v lize s Libercem 3x za sebou neprohrála - Jihlava má spolu s Ostravou s 26 inkasovanými brankami nejhorší obranu ligy - Jihlava prohrála poslední 4 kola - Jihlava získala všech 7 bodů doma - Liberec vyhrál poslední 3 kola - Liberec vyhrál 4 z posledních 5 venkovních ligových utkání - Liberec ve středu v domácím poháru porazil Karvinou 5:3 po prodloužení - Kúdela (Liberec) může odehrát 250. ligový zápas FK Teplice (8.) - 1. FC Slovácko (12.) Výkop: sobota 4. listopadu, 15:00. Rozhodčí: Zelinka - Hájek, Koval. Bilance: 30 10-14-6 39:37. Poslední zápas: 2:2. Předpokládané sestavy: Teplice: Diviš - Vondrášek, Jeřábek, Šušnjar, Krob - Fillo, Král, Soungole (Ljevakovič), Kučera, Rezek - Vaněček. Slovácko: Daněk - Juroška, Hofmann, Šimko, Reinberk - Šumulikoski - Navrátil, Daníček, Machalík, Havlík - Zajíc. Absence: Grigar, Hora (oba zranění), Ljevakovič (nejistý start) - Břečka, Rada (oba zranění), Heča (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Červenka, Krob, Rezek - Daníček, Divíšek, Hofmann (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Vaněček - Zajíc (oba 5). Zajímavosti: - poslední 2 vzájemné ligové zápasy skončily remízou - Teplice z posledních 8 ligových zápasů se Slováckem jen jednou prohrály (4 výhry, 3 remízy) - Teplice z 15 domácích ligových zápasů se Slováckem prohrály jediný - Teplice v 6 domácích zápasech ligové sezony ještě neprohrály (4 výhry, 2 remízy) - Slovácko 9 kol nevyhrálo a vstřelilo pouze 3 góly (všechny dal Zajíc) - Slovácko nevyhrálo ani jeden z 6 zápasů pod vedením trenéra Korduly (3 remízy, 3 prohry) - Slovácko z posledních 19 ligových zápasů jen jednou zvítězilo - Slovácko venku v lize 12x za sebou nevyhrálo Baník Ostrava (13.) - FK Mladá Boleslav (10.) Výkop: sobota 4. listopadu, 15:00. Rozhodčí: Berka - Pelikán, Horák. Bilance: 24 6-5-13 26:43. Poslední zápas: 0:3. Předpokládané sestavy: Ostrava: Šustr - Pazdera, Pokorný, Azackij, Morgan - Šindelář - Sus, Hrubý, De Azevedo, Stáňa - Baroš. M. Boleslav: Agajev - Pauschek, Chaluš, Takács, Fleišman - Hubínek, Rada - Přikryl, Mareš, Fabián - Mebrahtu. Absence: Granečný (trest za ČK) - Kysela (rekonvalescence), Jánoš, Da Silva (oba zranění), Komličenko (disc. trest), Stronati, Matějovský (oba 4 ŽK). Disciplinární ohrožení: Baroš, Pokorný, Granečný - Fleišman, Mareš (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Baroš (5) - Mebrahtu (6). Zajímavosti: - Ostrava doma s M. Boleslaví v lize 4x za sebou neprohrála - M. Boleslav prohrála jediný z posledních 5 ligových zápasů s Ostravou - při posledním vzájemném utkání dal za M. Boleslav 2 góly současný kapitán Ostravy Baroš - Ostrava 11 kol po sobě nezvítězila - Ostrava remizovala ve všech 5 domácích zápasech ligové sezony a na vlastním stadionu je nejhorším týmem ligy - Ostrava má spolu s Jihlavou nejhorší ligovou obranu (26 inkasovaných gólů) - M. Boleslav v posledních 3 kolech získala 7 bodů a poslední 2 ligové duely vyhrála - M. Boleslav vyhrála 2 z posledních 3 venkovních ligových utkání - Mebrahtu (M. Boleslav) dal v posledních 4 ligových zápasech 6 gólů - brankář Vejmola (M. Boleslav) má den před utkáním 23. narozeniny Dukla Praha (11.) - MFK Karviná (14.) Výkop: sobota 4. listopadu, 15:00. Rozhodčí: Pechanec - Moláček, Kubr. Bilance: 2 0-1-1 1:2. Poslední zápas: 0:0. Předpokládané sestavy: Dukla: Rada - Kušnír, Holek, Jiránek, Podaný - Miloševič, Tetour, Mustedanagič - Brandner, Holenda, Schranz. Karviná: Berkovec - Čolič, Košťál, Lischka, Vondra - Janečka, Šisler - Lingr, Budínský, Moravec - Panák. Absence: Hanousek - Hošek (oba zranění). Disciplinární ohrožení: Holenda, Mustedanagič, Podaný - Janečka (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Holenda (4) - Budínský (3). Zajímavosti: - Dukla ve 2 zápasech v samostatné lize Karvinou neporazila (remíza a porážka) - Dukla čeká na ligové vítězství 5 zápasů (3 remízy a 2 porážky) - Dukla za posledních 5 kol dala jediný gól - Dukla je v této ligové sezoně doma v 5 utkáních neporažena a dostala jediný gól, ale v posledních 2 zápasech na Julisce jen remizovala - Dukla v této sezoně získala doma 11 z celkových 13 bodů - Karviná prohrála poslední 3 ligové zápasy - Karviná v lize venku nezvítězila 10x po sobě - Karviná venku v lize neskórovala 4 zápasy a 412 minut - Karviná ve středu prohrála v domácím poháru 3:5 po prodloužení v Liberci Bohemians Praha 1905 (7.) - Sigma Olomouc (3.) Výkop: sobota 4. listopadu, 18:00 (ČT sport). Rozhodčí: Julínek - Blažej, Hrabovský. Bilance: 26 4-11-11 22:40. Poslední zápas: 2:2. Předpokládané sestavy: Bohemians: Fryšták - Dostál, Hůlka, Šmíd, Kocič - Jindřišek - Reiter, Martin Hašek ml., Mašek, Vaníček - Kabajev. Olomouc: M. Buchta - Sladký, Radakovič, Jemelka, Vepřek - Kalvach - Zahradníček, Houska, Plšek, Falta - Chorý. Absence: Švec (zranění), Tetteh, Luts (oba nejistý start) - nikdo. Disciplinární ohrožení: Dostál - Jemelka, Houska, Chorý (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Kabajev - Houska (oba 4). Zajímavosti: - Olomouc v lize s Bohemians 6x za sebou neprohrála, Pražané naposledy Sigmu porazili v nejvyšší soutěži v květnu 2011 - Bohemians vyhráli jen 4 z 26 ligových zápasů s Olomoucí - Bohemians z posledních 3 kol získali 7 bodů, což se jim povedlo poprvé od loňského května - Bohemians prohráli jediný z posledních 7 domácích ligových zápasů - Olomouc 9 kol za sebou neprohrála - Olomouc v posledních 5 kolech inkasovala dohromady jediný gól - Olomouc prohrála jediný z posledních 6 venkovních ligových zápasů - Kabajev (Bohemians) dal v posledních 3 ligových zápasech 4 góly FK Jablonec (6.) - Zbrojovka Brno (15.) Výkop: neděle 5. listopadu, 14:00. Rozhodčí: Orel - Wilczek, Kříž. Bilance: 44 21-6-17 58:46. Poslední zápas: 0:2. Předpokládané sestavy: Jablonec: Bárta - Jankovič, Pernica, Hübschman, Zelený - Kubista - Tecl, Považanec, Trávník, Jovovič - Doležal. Brno: Melichárek - Gomes, Pavlík, Kijanskas, Vraštil - Polák - Pilík, Kratochvíl, Škoda, Lutonský - Koné. Absence: Hrubý, Masopust, Hanousek - Šural, Jablonský, Juhar (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: Mihálik - Pavlík, Pilík (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Tecl (7) - Škoda (2). Zajímavosti: - Brno vyhrálo poslední 2 zápasy s Jabloncem, předtím zvítězilo v jediném z 12 vzájemných ligových utkání - Jablonec prohrál jediný z posledních 9 domácích ligových zápasů s Brnem - Jablonec prohrál poslední 2 kola a inkasoval v nich 7 branek - Brno pod vedením trenéra Pivarníka bodovalo ve 2 ze 3 zápasů - Brno vyhrálo jediné z posledních 7 kol (5 proher, remíza) - Brno v této ligové sezoně prohrálo všech 6 venkovních zápasů a z posledních 16 ligových utkání na soupeřově hřišti zvítězilo jen jednou v Příbrami - Brno má s 8 brankami nejhorší útok v lize - trenér Jablonce Klucký má v den zápasu 57. narozeniny Fastav Zlín (9.) - Sparta Praha (5.) Výkop: neděle 5. listopadu, 16:00 (ČT sport). Rozhodčí: Proske - Kotík, Pospíšil. Bilance: 24 6-5-13 20:37. Poslední zápas: 0:0. Předpokládané sestavy: Zlín: Dostál - Kopečný, Bačo, Gajič, Holzer - Ekpai, Janíček, Traoré, Jiráček, Vukadinovič - Diop. Sparta: Bičík - Zahustel, Hovorka, Štetina, Costa - Mandjeck, Sáček - Biabiany, Rosický, Vatajelu - Šural. Absence: Hronek (zranění), Beauguel, Podio, Štípek (všichni nejistý start) - V. Kadlec, Juliš (oba zranění), Čivič (rekonvalescence), Dúbravka, Ben Chaim (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Džafič, Ekpai - Mandjeck, Mareček (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Ekpai, Mehanovič (oba 3) - Lafata, Šural (oba 4). Zajímavosti: - Sparta v součtu s pohárem neporazila Zlín 3x za sebou (oba zápasy minulé ligové sezony skončily remízou) - Zlín vyhrál jediný z posledních 8 ligových zápasů se Spartou - Sparta z dosavadních 12 ligových zápasů ve Zlíně jen 3x vyhrála (4 remízy, 5 proher) - Zlín z posledních 6 kol porazil jen poslední Jihlavu (3 remízy, 2 prohry) - Zlín doma získal 13 z celkových 15 bodů, na vlastním hřišti prohrál v této sezoně jediný z 6 ligových zápasů (minule s M. Boleslaví 1:5) - Zlín dnes hraje zápas 4. kola skupiny Evropské ligy v Kodani - Sparta v minulých 2 kolech porazila Jablonec s Ostravou a poprvé v ligové sezoně vyhrála 2 zápasy za sebou - Sparta z posledních 5 ligových zápasů venku vyhrála jediný - Šural (Sparta) dal v posledních 3 soutěžních zápasech 5 branek - brankář Zlína Zlámal, který působil na Spartě, má v den utkání 32. narozeniny - Mareček (Sparta) může odehrát 150. ligový zápas Tabulka: 1. Plzeň 12 12 0 0 27:4 36 2. Slavia 12 7 4 1 19:4 25 3. Olomouc 12 7 4 1 19:8 25 4. Liberec 12 7 2 3 20:12 23 5. Sparta 12 6 3 3 15:9 21 6. Jablonec 12 4 5 3 18:15 17 7. Bohemians Praha 1905 12 4 5 3 12:11 17 8. Teplice 12 4 4 4 15:16 16 9. Zlín 12 4 3 5 13:17 15 10. Mladá Boleslav 12 4 2 6 16:20 14 11. Dukla 12 3 4 5 11:19 13 12. Slovácko 12 1 6 5 9:13 9 13. Ostrava 12 1 5 6 17:26 8 14. Karviná 12 2 2 8 10:19 8 15. Brno 12 2 2 8 8:21 8 16. Jihlava 12 2 1 9 11:26 7