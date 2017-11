Praha - Hokejisté Sparty budou ve středečním utkání 21. kola extraligy v Liberci pod nedávno dosazeným koučem Františkem Výborným usilovat o ukončení série pěti porážek, které utrpěli před reprezentační pauzou. Zatímco na konci sezony 2015/16 se oba celky potkaly ve finále, nadcházející zápas bude soubojem týmů hrajících o desítku.

Liberec půjde do utkání s novou posilou útočníkem Kvapilem, nejistý je start reprezentanta Šmída. "Měli jsme pár dní volna, někteří hráči se vraceli z reprezentačních akcí. Samozřejmě příchod Marka a avizovaný odchod někoho z týmu nechává všechny na špičkách," řekl kouč Filip Pešán.

Poslední výsledky Bílých Tygrů naznačují, že zlepšené výkony se začaly promítat do počtu nastřílených gólů. Po dvou extraligových vítězstvích posílila jejich sebevědomí zejména výhra v odvetě osmifinále Ligy mistrů a postup přes Frölundu, vítěze posledních dvou ročníků soutěže.

"Na ten obrat jsem čekal už několik zápasů předtím. Posledních sedm, možná osm zápasů jsme předváděli hokej, jaký chceme. Byla jen otázka, zda dáme o gól více, nebo o gól míň dostaneme. Myslím, že to, že jsme poslední zápasy ubojovali, by nás mohlo do dalších kol velmi posílit," řekl Pešán.

Pro Spartu byla pauza vyhrazená turnaji Karjala příležitostí, aby s týmem mohl více pracovat nově složený trenérský tým Výborný, Jaroslav Nedvěd. "Po dvou dnech pauzy jsme začali v ostřejším tempu, měli kondiční mikrocyklus a pracovali i na všem potřebném z herní stránky. Dělali jsme herní nácviky, rozehrávku, obranu středního pásma, přesilovky. Čas nám vyšel tak akorát, že jsme všechno vyladili," pochvaloval si Nedvěd.

Nyní čeká, co ukážou zápasy. "Měřítkem bude určitě hned zápas v Liberci a hlavně série tří domácích utkání poté. Potřebujeme bodově uspět v každém zápase," doplnil Nedvěd. Do sestavy se po třech týdnech vrací kapitán Jaroslav Hlinka, jenž dostal čas zapracovat na formě.

Vítkovice se doma s Jihlavou utkají takřka po 14 letech a pokusí se navázat na sérii tří výher, které nasbíraly před reprezentační přestávkou. "Dukla je velice nepříjemný soupeř, nevyzpytatelný a totálně zarputilý. Musíme se soustředit na naši hru a vnutit ji soupeři. V té zarputilosti a bojovnosti se musíme Jihlavě nejen vyrovnat, ale musíme ji v tom předčít," řekl vítkovický asistent Pavel Trnka. Ostravanům scházejí dlouhodobě zranění Dej, Urbanec a Kucsera.

Extraligového nováčka Jihlavu dělí jen bod od posledního Litvínova. Dukla se před reprezentační přestávkou výkonnostně zvedla, zlepšení se ale neodráží na bodovém zisku. "Stále se potýkáme se slabou koncovkou. Přitom jsme v posledních zápasech odvedli dobré výkony. Ve Zlíně jsme sahali po třech bodech, získali jsme pouze dva. Dobře jsme hráli navzdory prohře i proti Kometě. Máme se od čeho odrazit," věří asistent trenéra František Zeman. Dukle se na ledě soupeřů nedaří, což dokumentuje zisk pouhých čtyř bodů. Ke zlepšení by měl pomoci bek Stříteský, posila z Mladé Boleslavi.

Vedoucí Plzeň bude čekat, zda ji nesesadí Třinec po předehrávce v Olomouci. Středečním soupeřem Indiánů bude Chomutov. "Myslím, že máme dost silný tým na to, abychom letos udělali úspěch. Nesmíme však nic podcenit a makat dál. Oproti loňsku je to každopádně veliký rozdíl, když jsme první a nemusíme nahánět body, to teď musí ostatní týmy," připomněl útočník David Stach situaci z minulé sezony, kdy byla Plzeň průběžně poslední.

Chomutov venku pětkrát za sebou prohrál a po výborném rozjezdu ztratil devět z posledních 11 zápasů.

Kometa, která je za Plzní jen kvůli horšímu skóre, v posledních pěti zápasech získala 10 bodů a nevyšla ani jednou naprázdno. V reprezentační přestávce si navíc Brňané i s mladou sestavou vybojovali ve švýcarském Zugu postup do čtvrtfinále Ligy mistrů.

"Kromě toho jsme pracovali na kondici a také na střelbě. Věřím, že se v koncovce zvedneme," uvedl trenér Kamil Pokorný. Se zraněním se vrátil z reprezentace obránce Krejčík a do přípravy se zapojil s celoobličejovým krytem. Mistrovskou Kometu a dvanácté Pardubice dělí v tabulce 18 bodů. "To vůbec neznamená, že si můžeme dovolit soupeře podcenit. Liga je vyrovnaná a nikdo není outsiderem," řekl Pokorný.

Pardubice pracovaly na systému hry a přesilovkách. "Jde nám o detaily ve hře. Mistr je samozřejmě favoritem, podává vyrovnané a kvalitní výkony. Hráli jsme s Brnem doma, vedli jsme 3:0 a sami jsme si utkání prohráli. Pojedeme tam s cílem hrát se sebevědomím, ze zajištěné obrany, počkat si na přesilovky a dokázat, že je umíme proměnit," nastínil kouč Miloš Holaň. Do sestavy se vrací Čáslava a Petr Sýkora.

Hradec Králové po sérii sedmi utkání bez ztráty prohrál tři z pěti duelů před pauzou. Nyní narazí na Zlín. "Jde o velmi bojovného soupeře, který hraje urputný hokej. Hůř se sice hraje u nich, ale překvapit nás můžou i u nás. Připravíme se, jako by to byla Sparta, extraliga je vyrovnaná, ale snad body zůstanou v Hradci," řekl brankář Patrik Rybár.

Berani v posledních čtyřech zápasech na ledě soupeřů získali devět bodů a naprázdno nechtějí vyjít ani na východě Čech. "Čekám souboj výborných brankářů domácího Rybára a našeho Kašíka. Mountfield má silný tým s kvalitní defenzivou. Rozhodně se necítíme v roli outsidera. Důležité je, že se nám vyprazdňuje marodka. Za pozitivní považuji, že už začal bruslit obránce Nosek," řekl zlínský kouč Robert Svoboda.

V týmu Zlína už bude chybět jednadvacetiletý lotyšský útočník Rihards Bukarts, se kterým se vedení klubu dohodlo na ukončení smlouvy.

Poslední Litvínov trochu nečekaně ztratil oba domácí zápasy před přestávkou, předtím v šesti utkáních bodoval a pětkrát vyhrál. O nápravu se bude pokoušet proti deváté Mladé Boleslavi, na niž ztrácí šest bodů.

Statistické údaje před pátečním 21. kolem hokejové Tipsport extraligy:

HC Škoda Plzeň (1.) - Piráti Chomutov (7.).

Začátek zápasu: 17:20 (ČT sport).

Vzájemný zápas v této sezoně: 4:1.

Nejproduktivnější hráči: Tomáš Mertl 19 zápasů/24 bodů (14 branek + 10 asistencí) - Michal Vondrka 20/21 (10+11).

Statistiky brankářů: Miroslav Svoboda průměr 1,89 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 93,32 procenta a čtyřikrát udržel čisté konto, Alexandr Hylák 0, 100 a jednou udržel čisté konto, Lukáš Sochůrek 7,32 a 80,00 - Ján Laco 2,70 a 89,86, Štěpán Lukeš 1,93 a 92,52.

Zajímavosti:

- Plzeň třikrát za sebou naplno bodovala při skóre 7:0. Po porážce v Olomouci 0:5 vyhrála na Spartě (2:0), s Hradcem Králové (1:0) a v Pardubicích (4:0).

- Plzeňský brankář Miroslav Svoboda drží čisté konto už 181 minut a 34 vteřin. Může atakovat nejdelší neprůstřelnost této sezony, kterou natáhnul na 245 minut a 27 sekund Slovák Patrik Rybár z Hradce Králové. Ten se posunul na druhé místo historických tabulek extraligy za Vladimíra Hudáčka, který neinkasoval 262 minut a 51 sekund. Čtyři nuly v řadě by mohl udržet jako první gólman v historii české extraligy.

- Piráti čekají čtyři zápasy na plný bodový zisk. Jednou vyhráli v prodloužení, dvakrát podlehli v nastavení a jednou vyšli naprázdno.

- Plzeň vyhrála doma nad Chomutovem všech osm vzájemných zápasů v extralize a ztratila jediný bod.

HC Verva Litvínov (14.) - BK Mladá Boleslav (9.).

Začátek zápasu: 17:30.

Vzájemný zápas v této sezoně: 0:2.

Nejproduktivnější hráči: František Lukeš 18/12 (4+8) - Jakub Orsava 19/11 (6+5).

Statistiky brankářů: Michael Petrásek 2,25, 92,59 a třikrát udržel čisté konto, Pavel Kantor 4,83 a 84,40 - Brandon Maxwell 2,12, 92,77 a jednou udržel čisté konto, Jan Růžička 2,02 a 92,72.

Zajímavosti:

- Mladá Boleslav prohrála tři z posledních čtyř zápasů a získala jen tři body.

- Litvínov po sérii tří výher a šesti duelech s bodovým ziskem vyšel dvakrát za sebou naprázdno. Před pauzou prohrál doma se Zlínem 1:3 i s Třincem 2:3.

- Mladoboleslavský útočník Pavel Kousal dnes slaví 19. narozeniny.

- Litvínov ve vzájemných zápasech doma desetkrát za sebou bodoval a z toho osmkrát vyhrál.

HC Vítkovice Ridera (5.) - HC Dukla Jihlava (13.).

Začátek zápasu: 17:30.

Vzájemný zápas v této sezoně: 2:4.

Nejproduktivnější hráči: Ondřej Roman 20/16 (6+10) - Tomáš Čachotský 19/11 (4+7).

Statistiky brankářů: Patrik Bartošák 2,35 a 92,04, Daniel Dolejš 1,85 a 91,80 - Jakub Škarek 2,51 a 90,24, Lars Volden 2,95 a 88,00.

Zajímavosti:

- Ostravané třikrát za sebou naplno bodovali. Vyhráli pět z posledních šesti zápasů, v kterých ztratili jen tři body.

- Jihlava v posledním utkání venku vyhrála ve Zlíně 2:1 po samostatných nájezdech a byla to její první výhra na hřištích soupeřů po návratu do extraligy. Se čtyřmi body z devíti venkovních duelů zůstává nejhorším týmem soutěže.

- Dukla čeká pět zápasů na plný bodový zisk. Dvakrát vyhrála po nájezdech, jednou podlehla v rozstřelu a dvakrát vyšla naprázdno.

- Jihlava naposledy bodovala v Ostravě 9. ledna 1998 po remíze 3:3, od té doby ji Vítkovice doma porazily šestkrát v základní hrací době.

- Jihlavský útočník Filip Seman oslaví ve středu 32. narozeniny, obránci Jakubu Suchánkovi bude ve čtvrtek 33 let.

Bílí Tygři Liberec (11.) - HC Sparta Praha (10).

Začátek zápasu: 18:00.

Vzájemný zápas v této sezoně: 1:7.

Nejproduktivnější hráči: Martin Bakoš 19/12 (5+7) - Lukáš Pech 19/10 (3+7).

Statistiky brankářů: Roman Will 2,73, 89,61 a jednou udržel čisté konto, Jaroslav Janus 3,00 a 86,96, Aleš Stezka 4,29 a 86,79 - David Honzík 2,64 a 91,04, Sami Aittokallio 2,83 a 90,59.

Zajímavosti:

- Bílí Tygři vyhráli doma čtyřikrát za sebou a ztratili v této sérii jediný bod.

- Liberec před pauzou v extralize dvakrát za sebou vyhrál - zdolal doma Třinec 5:3 a uspěl i v Chomutově po výsledku 4:3 v prodloužení.

- Sparta prohrála pětkrát za sebou a získala v této sérii jen dva body.

- Pod koučem Františkem Výborným, který nahradil odvolaného Jiřího Kalouse, Pražané v obou zápasech získali po bodu. Prohráli v prodloužení na ledě Komety 2:3 i doma s Hradcem Králové 1:2.

- Bílí Tygři v reprezentační přestávce v úterý vyhráli v Göteborgu v odvetě osmifinále Ligy mistrů nad Frölundou 6:4 v prodloužení a přes domácí prohru 2:3 postoupili přes vítěze soutěže z posledních dvou let do čtvrtfinále, kde je čeká Curych.

- Pražané vyhráli v Liberci v minulé sezoně oba zápasy.

- Sparťanský útočník Lukáš Klimek dnes slaví 31. narozeniny, Petru Kumstátovi bude v neděli 36 let.

HC Kometa Brno (2.) - HC Dynamo Pardubice (12.).

Začátek zápasu: 18:00.

Vzájemný zápas v této sezoně: 5:4.

Nejproduktivnější hráči: Martin Erat 20/23 (6+17) - David Tomášek 20/14 (6+8).

Statistiky brankářů: Marek Čiliak 2,32, 91,53 a dvakrát udržel čisté konto, Karel Vejmelka 0,73, 97,32 a dvakrát udržel čisté konto - Milan Klouček 2,25, 92,48 a dvakrát udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 3,70, 86,34 a jednou udržel čisté konto, Martin Růžička 4,97 a 83,78.

Zajímavosti:

- Kometa bodovala pětkrát za sebou, dvakrát z toho naplno, jednou vyhrála v prodloužení a dvakrát podlehla v nastavení.

- Dynamo vyhrálo venku tři z posledních pěti zápasů a získalo sedm bodů.

- Brňané v reprezentační pauze v úterý vyhráli v odvetě osmifinále Ligy mistrů v Zugu 5:2 a v součtu s domácím vítězstvím 4:3 postoupili do čtvrtfinále, kde je čeká Jyväskylä.

- Útočník Komety Luboš Horký dnes slaví 20. narozeniny, Tomáši Vincourovi bude v neděli 27 let.

Mountfield Hradec Králové (4.) - Aukro Berani Zlín (8.).

Začátek zápasu: 18:00.

Vzájemný zápas v této sezoně: 1:2 po sam. nájezdech.

Nejproduktivnější hráči: Petr Koukal 18/12 (5+7) - Roberts Bukarts 18/14 (8+6).

Statistiky brankářů: Patrik Rybár 0,98, 95,83 a čtyřikrát udržel čisté konto, Jakub Sedláček 2,39 a 90,06, Jaroslav Pavelka 0 a 100 - Libor Kašík 2,25, 92,75 a jednou udržel čisté konto, Tomáš Štůrala 5,25 a 86,27.

Zajímavosti:

- Hradec sice vyhrál dvě z posledních tří utkání, ale třikrát z pěti duelů prohrál. Získal tak za tu dobu jen šest bodů.

- Zlín v posledním duelu před pauzou prohrál doma s Olomoucí 1:3 a vyšel bodově naprázdno poprvé po pěti zápasech.

- Berani vyhráli ve vzájemných zápasech třikrát za sebou a ztratili jediný bod.