Praha - Se staronovým koučem Františkem Výborným půjdou do pátečního šlágru 19. extraligového kola hokejisté pražské Sparty, kteří se představí na ledě obhájce titulu Brna. Kometa v součtu s jarním čtvrtfinále, v němž Pražany nečekaně snadno smetla, vyhrála už pět vzájemných duelů za sebou. V podobnýchech problém jako desátá Sparta je i Liberec. Vicemistr se propadl až na dno tabulky, cestu vzhůru může začít v souboji s druhým Třincem.

Kometa chce proti Spartě ukončit špatnou sérii, během níž v šesti zápasech porazila pouze Mladou Boleslav. "Kvalitně jsme se na zápas nachystali. Někteří hráči dostali volno k odpočinku, nehráli úterní utkání Ligy mistrů. Naším cílem je protrhnout špatnou koncovku, která nás trápila v posledních zápasech," řekl trenér Kamil Pokorný.

V atraktivním duelu se Spartou očekává vyrovnanou bitvu. "Soupeř je na tom podobně, jako my. Po třech prohrách se představí s novým trenérem. Nevíme, co se v herním systému změní. Pro nás je důležité, abychom se soustředili na náš výkon," dodal Pokorný. Po měsíční přestávce zaviněné zraněním se vrátí do sestavy Brna obránce Ondřej Němec.

Sparta vsadila na osvědčené jméno. Roztrhla trenérskou dvojici Jiří Kalous, Jaroslav Nedvěd, s Kalousem se rozloučila, k Nedvědovi dosadila čtyřiašedesátiletého Výborného, jenž se na střídačku Pražanů vrací po osmi letech a naposledy působil jako konzultant v Mladé Boleslavi. "Přiznám se, že už jsem nepočítal s tím, že by se to ještě někdy mohlo stát a že se ještě postavím na sparťanskou střídačku," nezastíral Výborný.

"Přicházím k týmu v situaci, kdy potřebuje pozvednout a zlepšit výkony i výsledky. Všichni víme, že Sparta nevyhrává tak často, jak by měla a jak bychom chtěli. Ani herní projev nebyl takový, jak si vedení, trenéři a hlavně fanoušci představovali. Každý hráč musí udělat něco navíc, než dělal doteď," prohlásil Výborný.

Podle dohody s předchozím koučem by neměl až do reprezentační pauzy hrát kapitán Jaroslav Hlinka.

Liberec mohl na chvilku zapomenout na extraligové starosti a vyčistit si hlavu v atraktivním souboji Ligy mistrů s Frölundou. Jenže opět nepřekročil hranici dvou vstřelených branek za zápas a prohrál 2:3. "Nedáváme góly, takže nemůžeme vyhrávat. Od začátku sezony je to pořád stejné. A je to problém. Asi to bude trošku i v hlavě, ale musíme jít zlepšení naproti," řekl útočník Petr Jelínek po nedělní porážce na ledě Mladé Boleslavi 1:3.

Třinec míří na sever Čech nadopován úterní výhrou v Lize mistrů v Malmö a s vědomím, že úspěch v Liberci ho za určitých okolností může znovu vrátit do čela tabulky. "Trošku se teď ta náročná série utkání odráží na počtu hráčů na marodce, ale těší mě, že přesto i v nekompletní sestavě mají naše výkony parametry. Věřím, že budeme pokračovat v tom, co nás zdobilo v úterý ve Švédsku, a v těžkém utkání v Liberci nevyjdeme naprázdno," řekl trenér Václav Varaďa. Zdravotní problémy trápí Irgla, Hrňu a Rotha a dlouhodobě mimo hru je Petružálek.

V souboji ze spodního kvarteta dvacetibodových týmů dojde na vzájemný duel mezi Jihlavou a Pardubicemi. Dukla z posledních čtyř zápasů získala sedm bodů, naprázdno vyšla pouze v Třinci. Po úterní úspěšné dohrávce a výhře po nájezdech ve Zlíně srovnala krok s dalšími celky ze dna tabulky Pardubicemi, Litvínovem a Libercem.

"Vzhledem k postavení obou týmů v tabulce nás čeká proti Pardubicím velmi důležité utkání a chtěli bychom ho zvládnout. Naším cílem je navázat na poslední dva zápasy proti Chomutovu a ve Zlíně. Naším problémem je stále koncovka. I když na druhé straně nemusíme vyhrávat 8:1, stačí ke spokojenosti výsledek 1:0," uvedl jihlavský asistent František Zeman.

"Utkání v Jihlavě považuji za zápas pravdy. Čeká nás houževnatý soupeř, který otočil několik domácích utkání - naposledy s Chomutovem z 0:3 na 4:3. Dukla je silná v domácím prostředí, právě na Horáckém zimním stadionu získala většinu svých bodů. Musíme se připravit na týmový a soudržný výkon soupeře. Čeká nás důsledná jihlavská obrana v obranném pásmu jeden na jednoho, musíme být produktivnější v přesilových hrách," vyjmenoval klíče k úspěchu kouč Miloš Holaň. Do hry se vrací střelec Petr Sýkora.

Litvínov přivítá Zlín a pokusí se potvrdit vzestupnou tendenci výkonů prodloužením bodové šňůry, jež narostla na šest utkání. Co víc - Severočeši pět z nich vyhráli.

Berani už šest zápasů čekají na tříbodové vítězství. "Nedělal bych z toho vědu. Důležité je, že sbíráme dva body, a cenný je při vyrovnaném soutěži i bod," uvedl zlínský trenér Robert Svoboda. Zlínu se ve vzájemných duelech dlouhodobě daří. "Litvínov se po slabším začátku zvedl. Hodně mu pomohl příchod Ihnacaka a Vandase," dodal Svoboda. Na marodce jsou stále zranění obránci Nosek a Horák.

Vítkovice doma s Chomutovem svedou duel o páté místo extraligové tabulky. "Utkání jsou vždy velice vyrovnaná, ať doma, nebo venku. Oni jsou před námi, takže je to další motivace navíc. Jak už jsem řekl, cítíme drobný dluh za derby z minulého týdne. Tím více budeme cítit v pátek větší motivaci a větší výzvu," řekl vítkovický trenér Jakub Petr.

Chomutov se šesti body z posledních tří utkání vymanil z nejhoršího, když předtím nasbíral šest porážek za sebou. Přes průběžnou pátou příčku mají Piráti ke klidu daleko, neboť vedení klubu v tomto týdnu přiznalo, že má skluz s vyplácením mezd hráčům.

Olomouc už jedenáctkrát po sobě nedokázala vyhrát nad Hradcem Králové. Nyní bude mít další šanci na první vítězství od 28. listopadu 2014. "Hlavně nesmíme zaspat start do zápasu jako proti Litvínovu, kdy nám soupeř utekl o tři góly. Každý soupeř je k poražení, stejně jako každá série jednou musí skončit," řekl trenér Olomouce Jan Tomajko.

Mountfield parádně odpověděl na dvě porážky, když v neděli zvítězil v Třinci 3:0. "Jak postupuje sezona, naše výkony jsou čím dál stabilnější. Samozřejmě je to podpořené tím, jak chytá Patrik Rybár, ale zároveň i tím, že jsme měli vítěznou sérii a dostali se v tabulce nahoru. Psychika hraje velkou roli a nám to určitě pomáhá," řekl klubovému webu obránce Dominik Graňák.

Vedoucí Plzeň bude svůj zápas 19. kola proti Mladé Boleslavi dohrávat až v úterý 5. prosince.

Statistické údaje před pátečním 19. kolem extraligy: -------- HC Verva Litvínov (12.) - Aukro Berani Zlín (8.). Začátek zápasu: 17:20 (ČT sport). Vzájemný zápas v této sezoně: 2:3. Nejproduktivnější hráči: František Lukeš 18 zápasů/12 bodů (4 branky + 8 asistencí) - Roberts Bukarts 18/14 (8+6). Statistiky brankářů: Michael Petrásek průměr 2,15 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 92,87 procenta a třikrát udržel čisté konto, Pavel Kantor 4,83 a 84,40 - Libor Kašík 2,28, 92,56 a jednou udržel čisté konto, Tomáš Štůrala 5,25 a 86,27. Zajímavosti: - Litvínov třikrát za sebou vyhrál a ztratil v této sérii jediný bod. Bodoval šestkrát v řadě a z toho pětkrát vyhrál. - Zlín čeká šest zápasů na plný bodový zisk. Během tohoto období ale vyšel naprázdno jen jednou, jinak třikrát prohrál v nastavení a dvakrát zvítězil v prodloužení či po samostatných nájezdech. - Berani vyhráli pět z posledních šesti vzájemných zápasů s Vervou. HC Dukla Jihlava (11.) - HC Dynamo Pardubice (13.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 5:7. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Čachotský 17/11 (4+7) - David Tomášek 18/12 (5+7). Statistiky brankářů: Jakub Škarek 2,62 a 89,87, Lars Volden 2,95 a 88,00 - Milan Klouček 2,09, 93,00 a dvakrát udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 3,70, 86,34 a jednou udržel čisté konto, Martin Růžička 4,97 a 83,78. Zajímavosti: - Dukla vyhrála tři z posledních čtyř zápasů a získala v nich sedm bodů. - Jihlava doma vyhrála šest z osmi zápasů a nasbírala 16 bodů. - Dynamo prohrálo dva z posledních tří zápasů. - Francouzský útočník Sacha Treille z Pardubic v pondělí oslaví 30. narozeniny. HC Vítkovice Ridera (6.) - Piráti Chomutov (5.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 2:1 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Ondřej Roman 18/15 (4+11) - Michal Vondrka 18/19 (9+10). Statistiky brankářů: Patrik Bartošák 2,45 a 91,56, Daniel Dolejš 1,85 a 91,80 - Ján Laco 2,54 a 90,50, Štěpán Lukeš 1,52 a 93,10. Zajímavosti: - Ostravané vyhráli tři z posledních čtyř zápasů a získali devět bodů. Ve všech třech případech uspěli venku a doma naposledy podlehli Třinci 1:2. - Piráti bodovali čtyřikrát za sebou - jednou naplno, jednou vyhráli v prodloužení a dvakrát prohráli po samostatných nájezdech. - Chomutov venku čtyřikrát v řadě prohrál a získal jen dva body. - Piráti bodovali s Vítkovicemi ve vzájemných zápasech pětkrát za sebou, z toho čtyřikrát vyhráli. - Vítkovický útočník Rostislav Olesz může sehrát v pátek 300. zápas v extralize, chomutovský útočník Vojtěch Tomeček byl mohl v neděli nastoupit k 200. duelu v nejvyšší soutěži. HC Olomouc (9.) - Mountfield Hradec Králové (4.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 1:3. Nejproduktivnější hráči: Jan Knotek 18/12 (5+7) - Petr Koukal 18/12 (5+7). Statistiky brankářů: Branislav Konrád 2,79, 88,89 a čtyřikrát udržel čisté konto, Martin Falter 0 a 100 - Patrik Rybár 0,99, 95,55 a čtyřikrát udržel čisté konto, Jakub Sedláček 2,39 a 90,06, Jaroslav Pavelka 0 a 100. Zajímavosti: - Olomouc po sérii tří zápasů bez ztráty dvakrát za sebou prohrála a získala jediný bod. - Mountfield v neděli v Třinci (3:0) opět zabral po dvou porážkách a vyhrál osmý z posledních deseti zápasů. - Hradec Králové sehraje třetí ze série čtyř duelů venku. Představil se v Plzni (0:1), Třinci (3:0) a v neděli se ještě vydá do Prahy, kde jej čeká Sparta. - Olomoucký obránce Tomáš Dujsík v pátek oslaví 25. narozeniny. - Hradec vyhrál nad Olomoucí jedenáctkrát za sebou. Hanáci se radovali naposledy 28. listopadu 2014 po výhře v Hradci 4:1. Bílí Tygři Liberec (14.) - HC Oceláři Třinec (2.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 2:5. Nejproduktivnější hráči: Michal Bulíř 17/9 (4+5) - Martin Růžička 19/21 (11+10). Statistiky brankářů: Roman Will 2,72, 89,68 a jednou udržel čisté konto, Aleš Stezka 4,29 a 86,79 - Šimon Hrubec 1,98, 92,10 a dvakrát udržel čisté konto, Jan Strmeň 2,55 a 90,24. Zajímavosti: - Bílí Tygři doma vyhráli třikrát za sebou a ztratili jediný bod. - Třinec prohrál dva z posledních tří zápasů, venku ale Oceláři zvítězili dvakrát za sebou. - Liberec v úterý v prvním zápase osmifinále Ligy mistrů podlehl doma Frölundě 2:3. Třinec se představil v Malmö a vyhrál 2:1. - Liberecký útočník Jaroslav Vlach si odpyká jednozápasový disciplinární trest za bitku po skončení nedělního duelu v Mladé Boleslavi s domácím Jakubem Orsavou. HC Kometa Brno (3.) - HC Sparta Praha (10.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 2:1. Nejproduktivnější hráči: Martin Erat 18/22 (6+16) - Lukáš Pech 17/10 (3+7). Statistiky brankářů: Marek Čiliak 2,52, 91,07 a jednou udržel čisté konto, Karel Vejmelka 0,80, 97,32 a dvakrát udržel čisté konto - David Honzík 2,99 a 90,70, Sami Aittokallio 2,83 a 90,59. Zajímavosti: - Kometa prohrála pět z posledních šesti zápasů a získala jen šest bodů. - Brňané se představili v úterý doma v prvním zápase osmifinále Ligy mistrů a zdolali Zug 4:3. - Sparta třikrát za sebou nebodovala a prohrála šest z posledních devíti duelů. Po poslední porážce nahradil trenéra Jiřího Kalouse František Výborný. - Kometa, která v březnu vyřadila Spartu ve čtvrtfinále 4:0 na zápasy, vyhrála ve vzájemných duelech pětkrát za sebou. - Sparťanský útočník Jiří Smejkal v neděli oslaví 21. narozeniny. - Sparťanský forvard Lukáš Klimek může sehrát 600. zápas v extralize. Další program: -------- Neděle 5. listopadu - 20. kolo: 15:00 HC Dynamo Pardubice - HC Škoda Plzeň (2:10), 15:30 Aukro Berani Zlín - HC Olomouc (4:3 v prodl.), Piráti Chomutov - Bílí Tygři Liberec (4:1), HC Verva Litvínov - HC Oceláři Třinec (1:5), 16:00 HC Dukla Jihlava - HC Kometa Brno (2:4), 18:00 HC Sparta Praha - Mountfield Hradec Králové (3:2), 18:20 BK Mladá Boleslav - HC Vítkovice Ridera (2:3 po sam. nájezdech; ČT sport).