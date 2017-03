Praha - Kromě šlágru o první místo mezi Slavií a Plzní nabídne 19. kolo první fotbalové ligy další sledované duely. Sparta se v malém pražském derby s Duklou pokusí zlomit jarní krizi, Mladá Boleslav se v Hradci Králové bude snažit ukončit osmizápasové čekání na výhru. Poslední Příbram zas čeká v Liberci reparát za minulý debakl se Slavií 1:8.

Sparta se na jaře trápí, k čemuž přispělo vyřazení v Evropské lize s Rostovem i odchod klíčového hráče Bořka Dočkala. Naposledy prohrála v Jablonci 1:3, a tak má doma proti Dukle co napravovat. Zároveň si je ale vědoma toho, že tým z Julisky bude nepříjemným protivníkem.

"Dukla má dobrý vstup do jara, ještě nedostala gól. Velké nebezpečí vidím ve hře na straně, protože Dukla má výborná křídla Olayinku s Miloševičem. Navíc mají velkou podporu krajních obránců, kteří prošli Spartou, Podaného s Kušnírem," upozornil sparťanský asistent trenéra Stanislav Hejkal, který má na starosti rozbor soupeře.

Ani Dukla se nechce nechat ukolébat nepřesvědčivými výkony Sparty. "Situace ve Spartě je vzhledem k jejich výkonům těžko předvídatelná. Výsledek z Jablonce je obrovsky zavádějící. Pro nás to znamená maximální soustředění. Věřím ve velmi zajímavé utkaní," řekl trenér Dukly Jaroslav Hynek.

Speciální zápas to bude pro Néstora Albiacha, který v zimě přišel do Sparty právě z Julisky. "Jsem trochu nervózní. Třeba kapitán Marek Hanousek je můj velký kamarád. Určitě si mě bude na hřišti dost všímat a asi i pro něj to bude zvláštní. Uvidíme, zda to pro mě v sobotu bude příjemná zkušenost, nebo ne," dodal španělský útočník, který pomáhal Hejkalovi s přípravou.

Co napravovat má i Mladá Boleslav, která od října čeká na výhru už osm zápasů. "Chceme konečně vyhrát po dvou nerozhodných zápasech z úvodu jarní sezony, i když to bude mimořádně těžké proti týmu, pro který je každý bod důležitý k záchraně ligy," tuší mladoboleslavský kouč Martin Svědík těžkou bitvu s Hradcem Králové. Ten po třech prohrách v řadě klesl na poslední místo.

Důležitý zápas čeká Liberec, který je stále namočen v záchranářských bojích a proti poslední Příbrami si může výrazně polepšit. "Je to domácí utkání, které potřebujeme zvládnout a vyhrát. Už není kam couvnout. Musíme konečně dát v lize gól a zvládnout to," burcuje své svěřence trenér Jindřich Trpišovský.

Jenže Příbram v minulém kole prohrála doma 1:8 se Slavií a hráči jsou odhodláni to proti Liberci odčinit. "Proti Slavii jsme hráli jako děti. Je ale jen další porážka, tak to musíme brát. Je jedno, jestli to bylo 0:1 nebo 1:8. Prohráli jsme, tím to končí. Do dalšího utkání musíme jít s cílem urvat nějaké body. Nic jiného nám nezbývá," řekl zkušený záložník Jan Rezek.

Jihlava se pokusí v Teplicích navázat na minulou domácí výhru s Hradcem Králové a zaútočit na první venkovní výhru v sezoně. Slovácko zas po dvou jarních bezgólových remízách chce proti Brnu konečně skórovat. Dokonce 446 minut čekají na gól Bohemians Praha 1905, kteří se představí v Jablonci. Čtyři kola po sobě neskóroval ani Zlín, který se 360 minut trvající sérii pokusí ukončit v Karviné.

Statistické údaje před zápasy 19. kola první fotbalové ligy:

FK Teplice (6.) - Vysočina Jihlava (14.)

Výkop: sobota 4. března, 15:00.

Rozhodčí: Pechanec - Koval, Vlasjuk.

Bilance: 11 6-2-3 22:12.

Poslední zápas: 2:0.

Předpokládané sestavy:

Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Šušnjar, Krob - Ljevakovič, Kučera - Fillo, Hora, Urma - Vaněček.

Jihlava: Hanuš - Tlustý, Krejčí, Rosa, Štěpánek - Vaculík, Hronek, Batioja, Ikaunieks - Dvořák, Rabušic.

Absence: nikdo - Urblík (zranění).

Nejlepší střelci: Vaněček (6) - Ikaunieks (5).

Disciplinární ohrožení: Jeřábek, Vaněček (oba 3 ŽK) - Urblík, Urdinov (oba 3 ŽK).

Zajímavosti:

- Teplice v lize prohrály jen 3 z dosavadních 11 zápasů s Jihlavou (6 výher, 2 remízy)

- Jihlava však v Teplicích poslední dva ligové zápasy vyhrála

- Teplice doma vyhrály jen 2 z 8 ligových zápasů v sezoně (3 remízy, 3 prohry)

- Jihlava společně s poslední Příbramí v tomto ligovém ročníku venku ještě nevyhrála

- Jihlava z posledních 8 kol získala 12 bodů, prohrála v nich jen se Zlínem a Slavií

- jihlavští Rosa a Zoubele působili v Teplicích, trenér Vysočiny Bílek v severočeském celku ukončil hráčskou a začal trenérskou kariéru

- Vaněček s Kučerou (oba Teplice) v minulosti působili v Jihlavě

- Hanuš (Jihlava) si může připsat 100. ligový start

1. FC Slovácko (10.) - Zbrojovka Brno (11.)

Výkop: sobota 4. března, 15:00.

Rozhodčí: Franěk - Mokrusch, Urban.

Bilance: 27 8-6-13 26:36.

Poslední zápas: 0:1.

Předpokládané sestavy:

Slovácko: Heča - Reinberk, Hofmann, Břečka, Civič - Šumulikoski - Navrátil, Biolek, Havlík, Tetteh - Koné.

Brno: Melichárek - Šural, Pavlík, Kijanskas, Jablonský - Zavadil, Polák - Ashiru, Škoda, Lutonský - Řezníček.

Absence: Chvátal, Chyla (oba zranění), Daníček (4 ŽK) - nikdo.

Nejlepší střelci: Koné, Zajíc (oba 3) - Škoda (10).

Disciplinární ohrožení: Koné, Ťok (oba 3 ŽK) - Škoda (3 ŽK).

Zajímavosti:

- Slovácko doma vyhrálo 4 z 13 vzájemných ligových zápasů

- Slovácko 6 ligových zápasů za sebou doma nevyhrálo (2 porážky a 4 remízy)

- v této ligové sezoně Slovácko doma porazilo jen Bohemians

- Slovácko uhrálo na jaře dvě remízy 0:0 (doma s Jabloncem a na Bohemians)

- Brno v minulém kole výhrou nad Libercem ukončilo sérii 8 zápasů bez vítězství

- Brno je s 10 nerozhodnými výsledky "remízovým králem" ligy

- trenér Slovácka Levý má ještě jeden zápas disciplinární trest a nemůže na lavičku

- trenér Habanec a brankář Melichárek (oba Brno) působili ve Slovácku, jeho záložník Kalouda zase hrával v Brně

FK Jablonec (8.) - Bohemians Praha 1905 (12.)

Výkop: sobota 4. března, 15:00.

Rozhodčí: Machálek - Moláček, Hájek.

Bilance: 27 16-6-5 44:21.

Poslední zápas: 0:2.

Předpokládané sestavy:

Jablonec: Hrubý - Jankovič, Pernica, Beneš, Zelený - Pospíšil, V. Kubista - Diviš, Mehanovič, Mihálik - Doležal.

Bohemians: Fryšták - Dostál, Buchta, Krch, Švec, Havel - Hubínek, Jirásek - Mašek, Kabajev, Bartek.

Absence: Masopust (nejistý start) - Berkovec, Hašek (oba zranění), Krch (nejistý start).

Nejlepší střelci: Mihálik (5) - Mašek (3).

Disciplinární ohrožení: Doležal, Mehanovič (oba 3 ŽK) - Dostál, Mašek (oba 3 ŽK).

Zajímavosti:

- Bohemians vyhráli poslední 2 vzájemné ligové zápasy

- Bohemians bodovali ve 2 z posledních 3 ligových zápasů v Jablonci

- Jablonec prohrál jediný z posledních 10 domácích ligových duelů s Bohemians

- Jablonec dal v posledních 2 domácích zápasech pokaždé 3 góly

- Bohemians v lize 5x za sebou nevyhráli a v posledních 4 duelech nedali gól (3 prohry a 2 remízy)

- Bohemians čekají na ligový gól 446 minut (naposled skórovali v listopadovém utkání se Slavií)

- Bohemians z posledních 8 kol porazili pouze Liberec

- hráči Bohemians Jindřišek a Vrzal působili v Jablonci

FC Hradec Králové (15.) - FK Mladá Boleslav (5.)

Výkop: sobota 4. března, 16:00 (O2 TV Sport).

Rozhodčí: Ardeleanu - Paták, Pochylý.

Bilance: 9 2-5-2 9:9.

Poslední zápas: 0:2.

Předpokládané sestavy:

Hradec: Ottmar - Krátký, Chleboun, Plašil, Mudra - Martan, Schwarz, Jirsák, Trubač, Pázler - Šípek.

M. Boleslav: Šeda - Pauschek, Da Silva, Stronati, Fleišman - Takásc, Mareš - Vukadinovič, Magera, Přikryl - Chramosta.

Absence: Malinský, P. Černý (oba 4 ŽK), Holeš, Polom, Vlkanova (všichni zranění), Hůlka (dohoda klubů) - Kysela, Rada (oba rekonvalescence), Nečas (nejistý start).

Nejlepší střelci: Malinský, Schwarz (oba 4) - Chramosta (8).

Disciplinární ohrožení: Chleboun, Plašil, Schwarz (všichni 3 ŽK) - Fleišman (3 ŽK).

Zajímavosti:

- Mladá Boleslav s Hradcem v lize neprohrála 5x za sebou (2 výhry a 3 remízy)

- Hradec naposledy v lize porazil M. Boleslav v březnu 2012 (doma 2:0)

- Hradec prohrál poslední 3 ligové zápasy a v každém minimálně 2x inkasoval

- Hradec nebodoval v 8 z posledních 10 kol

- Hradec po návratu na domácí stadion prohrál všechny 4 ligové zápasy

- Hradec většinu podzimu v Mladé Boleslavi hrál své domácí zápasy

- M. Boleslav čeká na ligovou výhru 8 zápasů (naposledy 14. října zvítězila na hřišti Bohemians 1905)

- M. Boleslav v posledních 3 kolech remizovala

- Polom a Hůlka v Hradci hostují z M. Boleslavi, Hůlka kvůli dohodě klubů nemůže nastoupit

- Mareš (M. Boleslav) hrával za Hradec

Sparta Praha (3.) - Dukla Praha (9.)

Výkop: sobota 4. března, 18:00 (ČT sport).

Rozhodčí: Hrubeš - Vysloužil, Arnošt.

Bilance: 13 9-3-1 30:7.

Poslední zápas: 2:0.

Předpokládané sestavy:

Sparta: Koubek - Karavajev, Holek, M. Kadlec, Hybš - Sáček, Čermák - Konaté, Néstor, Juliš - Lafata.

Dukla: Rada - Kušnír, Šimůnek, Štetina, Podaný - Hanousek, Tetour, Bezpalec - Miloševič, Holenda, Olayinka.

Absence: Rosický, M. Frýdek, Zahustel, Hovorka (všichni zranění), Mareček, Holzer, Costa (všichni nejistý start) - Mustedanagič (dohoda klubů), Koval (zranění), Bilovský, Koreš (oba nejistý start).

Nejlepší střelci: Lafata (11) - Olayinka (4).

Disciplinární ohrožení: Čermák, M. Kadlec, Lafata, Costa (všichni 3 ŽK) - Kušnír (7 ŽK), Olayinka, Štetina, Tetour (všichni 3 ŽK).

Zajímavosti:

- Sparta v samostatné lize prohrála s Duklou v jediném ze 13 zápasů

- Sparta doma s Duklou v lize ještě neprohrála (5 výher a remíza)

- Sparta v této sezoně doma v lize jen 2x ztratila body (7 výher, remíza a prohra)

- Sparta na jaře vyhrála jediný ze 4 soutěžních zápasů

- Dukla venku vyhrála poslední 2 ligové zápasy bez inkasované branky

- Néstor přišel do Sparty v zimě z Dukly

- hráči Dukly Holenda, Kušnír, Podaný, Rada a Šimůnek hráli za Spartu, Mustedanagič na Julisce hostuje a podle dohody klubů nemůže nastoupit

- den před utkáním slaví narozeniny Konaté ze Sparty (27.) a Bilovský z Dukly (25.)

Slovan Liberec (13.) - 1. FK Příbram (16.)

Výkop: neděle 5. března, 15:00.

Rozhodčí: Proske - Kotík, Peřina.

Bilance: 37 18-12-7 54:29.

Poslední zápas: 1:0.

Předpokládané sestavy:

Liberec: Dúbravka - Mikula, Kúdela, Latka, Kerbr - Bosančič, Souček - Bartl, Ševčík, Vůch - Potočný.

Příbram: Hruška - Lupták, Chaluš, Jiránek, Divíšek - Bazal, T. Pilík, Tregler, Rezek, Kukec - Linhart.

Absence: Coufal (zranění) - nikdo.

Nejlepší střelci: Bartl (3) - T. Pilík (4).

Disciplinární ohrožení: Baroš, Breite, Coufal, Vůch (všichni 3 ŽK) - Chaluš (7 ŽK), Jiránek (3 ŽK).

Zajímavosti:

- Liberec vyhrál poslední 3 vzájemné duely v lize bez inkasované branky

- Příbram vyhrála v Liberci jediný z 18 ligových zápasů a 14x za sebou tam v nejvyšší soutěži nezvítězila

- Liberec čeká na výhru 8 kol a na jaře v lize ještě neskóroval

- Liberec ve středu zvítězil v dohrávce poháru 3:1 na hřišti Táborska

- Liberec doma v lize prohrál jediné z posledních 12 utkání, v posledních 3 remizoval

- Liberec má s 11 vstřelenými góly nejhorší útok ligy, Příbram má s 40 inkasovanými brankami nejhorší defenzivu

- Příbram dala Liberci v posledních 5 ligových zápasech jediný gól

- Příbram vyhrála jen 2 z posledních 26 ligových utkání

- Latka (Liberec) může odehrát 200. ligové utkání

- Linhart (Příbram) oslaví v den utkání 23. narozeniny

Slavia Praha (1.) - Viktoria Plzeň (2.)

Výkop: neděle 5. března, 16:00 (O2 TV Sport).

Rozhodčí: Příhoda - Nádvorník, Dobrovolný.

Bilance: 39 17-11-11 55:41.

Poslední zápas: 1:3.

Předpokládané sestavy:

Slavia: Pavlenka - Frydrych, Lüftner, Deli, Flo - Ngadeu - Sýkora, Hušbauer, Barák, Zmrhal - Škoda.

Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hejda, Hubník, Limberský - Hromada, Hrošovský - Petržela, Hořava, Kovařík - Krmenčík.

Absence: nikdo - Pilař, Baránek (oba zranění).

Nejlepší střelci: Škoda (11) - Krmenčík (6).

Disciplinární ohrožení: Bořil (3 ŽK) - Hořava, Hromada, Kopic, Kozáčik, Petržela (všichni 3 ŽK).

Zajímavosti:

- Slavia v posledních 2 domácích zápasech Plzeň porazila (naposledy loni v květnu 5:0)

- Slavia v 16 soutěžních zápasech od podzimního příchodu trenéra Šilhavého neprohrála (14 v lize, 2 v poháru)

- Slavia naposledy prohrála soutěžní utkání na konci srpna (1:3 v Plzni)

- Slavia v lize 5x za sebou vyhrála

- Slavia doma v lize 17x po sobě neprohrála

- Slavia má s 40 vstřelenými góly nejlepší ofenzivu soutěže, Plzeň s 9 inkasovanými brankami zase nejlepší obranu

- Plzeň je 13 ligových zápasů neporažena, naposledy prohrála v srpnu se Zlínem

- Plzeň dostala v posledních 7 ligových zápasech jediný gól, čisté konto drží 383 minut

- plzeňský gólman Kozáčik chytal za Slavii, kde hrával i Kovařík, slávista Tecl zase oblékal dres Viktorie

- trenér Slavie Šilhavý je rodákem z Plzně, kde působil jako hráč i trenér

MFK Karviná (7.) - Fastav Zlín (4.)

Výkop: neděle 5. března, 18:00 (ČT sport).

Rozhodčí: Julínek - Pelikán, Kříž.

Bilance: 1 0-0-1 0:3.

Poslední zápas: 0:3.

Předpokládané sestavy:

Karviná: Laštůvka - Holík, Košťál, Hošek, Eismann - Janečka, Šisler - Moravec, Budínský, Puchel - Wágner.

Zlín: Dostál - Pazdera, Jugas, Gajič, Kopečný - Vukadinovič, Živulič, Traoré, Holík, Štípek - Diop.

Absence: Kalabiška, Dressler (oba nejistý start) - Matejov, Hnaníček (oba 4 ŽK).

Nejlepší střelci: Budínský, Wágner (oba 4) - Diop (5).

Disciplinární ohrožení: nikdo - Beauguel, Kopečný, Živulič (všichni 3 ŽK).

Zajímavosti:

- první vzájemný zápas v nejvyšší soutěži v srpnu vyhrál Zlín 3:0

- Karviná poslední čtyři ligové zápasy neprohrála (výhra a 3 remízy)

- v poslední 3 kolech Karviná remizovala

- Zlín v posledních 4 ligových zápasech nedal branku a získal v nich dva body

- Zlín v této ligové sezoně venku utrpěl jedinou prohru (0:2 v Teplicích)

- Karviná v této ligové sezoně doma pouze v jednom z 9 utkání prohrála druhý poločas

- den po utkání oslaví narozeniny Wágner z Karviné (27.) a zlínský Pazdera (30.)

Tabulka před 19. kolem:

1. Slavia 18 12 5 1 40:13 41 2. Plzeň 17 12 4 1 27:9 40 3. Sparta 18 10 5 3 32:16 35 4. Zlín 18 9 6 3 27:18 33 5. Mladá Boleslav 18 8 6 4 30:20 30 6. Teplice 18 6 6 6 20:17 24 7. Karviná 18 6 5 7 23:27 23 8. Jablonec 17 5 6 6 26:26 21 9. Dukla 18 5 5 8 23:22 20 10. Slovácko 18 4 8 6 20:25 20 11. Brno 18 3 10 5 21:29 19 12. Bohemians 1905 17 5 4 8 15:23 19 13. Liberec 18 3 7 8 11:18 16 14. Jihlava 18 3 7 8 14:26 16 15. Hradec Králové 17 5 1 11 18:31 16 16. Příbram 18 2 3 13 13:40 9