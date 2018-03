Praha - Fotbalisté Sparty v 19. kole první ligy remizovali 1:1 s Brnem a promarnili možnost posunout se na čtvrté místo. Zbrojovka na Letné vedla díky brance Martina Juhara, o vyrovnání se postaral Ondřej Zahustel. Domácí poté hráli více než dvacet minut přesilovku po vyloučení Lukáše Kryštůfka, ale otočit skóre už nedokázali.

Trenér Sparty Andrea Stramaccioni udělal oproti minulému utkání tři změny v sestavě. V záloze nastoupil Mavuba, na stoperu dostal šanci Costa a vykartovaného Frýdka na levém kraji obrany nahradil Michal Kadlec, který se na jaře objevil v základu poprvé.

Úvod utkání patřil Brnu. Juhar nejprve z přímého kopu po zemi těsně minul a poté Acosta prošel středem domácí obrany, ale zakončil slabě a navíc přímo do brankáře. Sparta postupně převzala aktivitu, ale střely Václava Kadlece i Kangy branku minuly a v největší šanci prvního poločasu selhal osmnáctiletý Drchal, jenž Kangův centr poslal zblízka nad.

Trápení Sparty vyvrcholilo v 50. minutě, kdy se Zbrojovka ujala vedení. Michal Kadlec ztratil míč a rychlou akci Brna zakončil ranou z rohu velkého vápna bývalý hráč letenského celku Juhar, jehož střelu do horního rohu branky tečoval obránce Zahustel.

Bouřlivý pískot po inkasovaném gólu vyburcoval Spartu k aktivitě. Na hřiště v krátkém sledu přišli Lafata a Vatajelu, který nahradil chybujícího Michala Kadlece a v 61. minutě zařídil vyrovnání, když se po jeho centru trefil Zahustel. Vzápětí navíc hostujícímu gólmanovi Melichárkovi nadělala velké problémy Ben Chaimova střela.

V 69. minutě přiživil šance Sparty na obrat hostující Kryštůfek, když dostal za úmyslnou ruku červenou kartu. Přesilovku mohl využít v 74. minutě Ben Chaim, kterého našel za obranou Vatajelu, ale domácí záložník zblízka proti Melichárkovi neuspěl.

Deset minut před koncem se nevedlo ani Lafatovi, který hlavičkoval pouze do břevna, zatímco chvíli nato v těžké pozici mířil Václav Kadlec těsně mimo. Šanci strhnout vedení na svou stranu mělo v závěru nečekaně i Brno, ale Sedlák po sólu trefil jen Nitu.

Sparta po remíze zaznamenala teprve třetí domácí ztrátu v sezoně a na čtvrtý Liberec ztrácí bod. Naopak Brno bodovalo na Letné poprvé od roku 2008 a po osmi porážkách za sebou. Od pásma sestupu Zbrojovku dělí tři body.

Hlasy trenérů po utkání:

Andrea Stramaccioni (trenér Sparty): "Když Sparta ve dvou zápasech za sebou nevyhraje, tak to není dobře, protože musí vítězit. Nelíbil se mi první poločas, ve kterém jsme nehráli tak, jak obvykle hrajeme doma. Neměli jsme šance a nedostávali jsme se ani moc do vápna. Dostali jsme smolný gól po teči, ale po přestávce jsme hráli dobře a měli jsme asi sedm osm šancí. Na konci jsem na poslední zteč nechal na hřišti Kangu i Stanciua, ale nestačilo to. Na druhou stranu Lafata trefil břevno, kdyby potom Ben Chaim v další šanci viděl volného Lafatu, tak by to byl jistý gól a bavíme se o jiném zápase. Je to škoda, protože jsme promarnili šanci, protože Liberec remizoval."

Roman Pivarník (trenér Brna): "V naší situaci musíme sbírat body doma i venku, takže jsem rád, že výkon byl hodně aktivní. Dokázali jsme vykrýt prostory a chodit do rychlých protiútoků. Soupeř měl větší držení míče, ale mě zajímá držení míče v nebezpečných prostorech, takže klidně necháváme stopery, ať si na vlastní půlce přihrávají. Šli jsme do vedení, ale pak přišlo podle mě přísné vyloučení, protože ruce předcházel faul na našeho hráče. Ale i v oslabení jsme dokázali hrát aktivně. Na můj vkus jsme navíc útočili až v moc velkém počtu hráčů a šli jsme sami na bránu, ale nedokázali jsme to proměnit. Je to pro nás plusový bod, takže spokojenost."

Sparta Praha - Zbrojovka Brno 1:1 (0:0)

Branky: 61. Zahustel - 50. Juhar. Rozhodčí: Pechanec - Myška, Horák. ŽK: Sukup, Krejčí, Lutonský, Polák. ČK: 69. Kryštůfek (všichni Brno). Diváci: 7513.

Sestavy:

Sparta: Nita - Zahustel, Kaya, Costa, M. Kadlec (57. Vatajelu) - V. Kadlec, Mavuba (81. Plavšič), Stanciu, Kanga, Ben Chaim - Drchal (52. Lafata). Trenér: Stramaccioni.

Brno: Melichárek - Sukup, Pavlík, Kryštůfek, Lutonský - Acosta, Kratochvíl (81. Sedlák), Krejčí, Polák, Juhar (90. Vraštil) - Růsek (68. Bazeljuk). Trenér: Pivarník.