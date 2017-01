Praha - Hokejisté Sparty porazili ve 43. extraligovém kole Třinec 12:3. Oceláři před nejvyšší návštěvou sezony (14.020 diváků) už od první minuty vedli, ale Pražané ještě v první třetině otočili skóre na 4:1 a porazili Třinec poprvé v sezoně. Při obratu stihli vstřelit tři góly v rozmezí pouhých 65 sekund. K páté výhře Sparty v poslední šesti vystoupeních přispěl hattrickem kapitán Jaroslav Hlinka, další útočník Brian Ihnacak si připsal čtyři body za gól a tři nahrávky.

"Všichni dobře víme, že jsou utkání, kdy bušíte do brány a nemůžete vstřelit branku. Jako například při našem nedávném utkání doma s Vítkovicemi. A pak jsou utkání jako to dnešní. Jsem rád, že taková fantastická návštěva viděla takový výkon," pochvaloval si asistent domácího kouče Zdeněk Moták.

Hosté šli už po 57 sekundách do vedení zásluhou Hrabalovy trefy, ale přestože ubránili následné oslabení, do hry se čím dál více dostávali sparťané. V deváté minutě přišlo vyrovnání z hole Kumstáta, který odstartoval kanonádu. Jako kdyby Sparta chtěla vzdát složkám integrovaného záchranného systému, který byl zápas věnován, hold se vším všudy.

Na začátku 14. minuty poslal sparťany do vedení Pech. Uběhlo 45 sekund a Sparta vedla 3:1, když se mezi střelce zapsal po skvěle provedeném blafáku Kudrna, jenž si pohrál s Hrubcem. A když o 20 sekund později připravil Řepík v přečíslení dvou na jednoho první trefu pro Hlinku, bylo zřejmé, že Sparta se v rozletu bude zastavovat jen těžko. To už bylo příliš na Hrubce, jehož v třineckém brankovišti nahradil Hamerlík. Jenže ten následně schytal dvojnásobnou nálož.

V nástupu do druhého dějství sice snížil v početní výhodě Petružálek, ale ve 28. minutě plácl při dorážce do kotouče Cingel, jenž se nenechal odstavit, a domácí měli tříbrankový náskok zpět. Parádními individuálními akcemi se následně prosadili na obou stranách Kane a Hlinka. Když už se hosté asi viděli v šatně, přidali další trefy v rozmezí 11 vteřin Ihnacak a Řepík.

"Za stavu 5:3 Třinec ještě žil a mohl se na nás třeba i dotáhnout, ale myslím, že šestý gól a pak ty dva před koncem třetiny je definitivně položily. Pak už jsme si to ve třetí třetině ohlídali," řekl sparťanský útočník Andrej Kudrna.

Volání většiny hlediště po "desítce", které se ozvalo již s koncem druhé třetiny, zařídil ve 47. minutě s chladnou hlavou zakončující Klimek, pro něhož vypracoval šanci od puku neodstavitelný Forman. Potupa Ocelářů byla skutečně dokonána na začátku 53. minuty, kdy dovršil hattrick Hlinka, jemuž hosté na hraně brankovišti dopřáli klid na to, aby si puk přikopl bruslí.

Hosté těžké chvíle jen velmi těžce snášeli a hned po inkasovaném gólu se na ledě strhla potyčka, která však byla záhy zažehnána. Adamský, jehož zákrok na Hlinku vše vyprovokoval, obdržel trest navíc, takže hosté museli do čtyř. Jen na chvíli - Klimek zvýšil po 50 sekundách už na 11:3. Třinec byl zcela odevzdaný a Sparta zároveň i nadále nelítostná. Pokusem z úhlu završil divoký výsledek Kudrna.

Třinecký kouč Vladimír Kýhos už na střídačce pouze bezradně skláněl hlavu. "Chtěl bych se v první řadě omluvit všem třineckým fanouškům za to, co jsme tady předvedli. Stydím se za to, protože ten výkon nebyl hoden extraligových parametrů a já z toho sám vyvodím důsledky. Jaké budou, to vám teď neřeknu, ale určitě se je dozvíte," prohlásil Kýhos rozezleně.

Třinec tápe již od přelomu roku. Z devíti lednových utkání vyhrál jeden z hlavních favoritů na titul jen tři. "Těžko říct, co se s námi děje. Hokej hrát umíme, možná ale přišlo nějaké uspokojení. Mysleli jsme si, že se z nás snad všichni soupeři podělají a porazí se sami. Jenže tohle je cesta do pekla. Musíme sklopit uši a začít makat," prohlásil třinecký gólman Peter Hamerlík.

Hlasy trenérů po utkání:

HC Sparta Praha - HC Oceláři Třinec 12:3 (4:1, 4:2, 4:0)

Branky a nahrávky: 9. Kumstát (Ihnacak), 14. Pech (Ihnacak, Kumstát), 14. A. Kudrna (Uher, Cingel), 15. J. Hlinka (Řepík), 28. Cingel (A. Kudrna), 36. J. Hlinka (Řepík), 40. Ihnacak (Pech, Forman), 40. Řepík (P. Vrána, J. Mikuš), 47. Klimek (Forman, Deveaux), 53. J. Hlinka (P. Vrána), 53. Klimek (J. Mikuš, Ihnacak), 57. A. Kudrna (Gernát) - 1. Hrabal, 24. J. Petružálek (Roth), 32. Kane (Adamský). Rozhodčí: Pešina, Čech - Barvíř, Blümel. Vyloučení: 3:4. Využití: 2:1. Diváci: 14.020.

Sestavy:

Sparta: Pöpperle - Eminger, J. Mikuš, Švrček, Kalina, Gernát, Piskáček, Nedomlel - Řepík, P. Vrána, J. Hlinka - Deveaux, Klimek, Forman - Ihnacak, Pech, Kumstát - A. Kudrna, Cingel, Uher. Trenéři: Kalous, Moták a Veber.

Třinec: Hrubec (15. Hamerlík) - Roth, Galvas, Krajíček, Hrabal, Nosek, M. Doudera - Irgl, Kane, Adamský - Hrňa, Marosz, J. Petružálek - Dravecký, Cienciala, Rákos - Klimenta, Špirko, Jašek. Trenéři: Kýhos a Mucha.