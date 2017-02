Praha - Bez reálné naděje na postup i bez klíčového záložníka Bořka Dočkala půjdou fotbalisté Sparty do čtvrteční odvety druhého kola Evropské ligy s Rostovem. V prvním utkání v Rusku vzal letenskému celku šanci debakl 0:4, zatímco český reprezentant bude chybět kvůli jednání o přestupu do Číny. Pro hostující celek by tak odveta měla být pouhou formalitou.

Sparta sice situaci kolem Dočkala nekomentovala, jeho odchod do klubu Che-nan Ťien-jie je však na spadnutí. Před týdnem vedení Pražanů ještě nabídku vzhledem ke sportovním ambicím odmítlo, po debaklu z Rostova ale změnilo názor. Číňané navíc nabídku zvýšili a údajně jsou připraveni zaplatit až 230 milionů korun.

Pro sparťany by to bylo citelné oslabení nejen před odvetou, ale i pro zbytek sezony. Osmadvacetiletý Dočkal je totiž se šesti asistencemi nejlepším nahrávačem Evropské ligy a stejné statistice vládne i v součtu posledních tří ročníků české nejvyšší soutěže.

Navíc i kdyby z přestupu nakonec sešlo, bývalý hráč Slavie, Liberce, Konyasporu nebo Rosenborgu by se nestihl vrátit včas, aby se na duel s Rostovem stihl připravit. Chybět bude rovněž záložník Tiémoko Konaté, který byl v prvním zápase po druhé žluté kartě po pouhé půlhodině hry vyloučen.

Na Letné proto v zázračný obrat a postup příliš nevěří. "Je to pro nás těžké, neřešitelné. Ale to je prostě fotbalový život. Někdy porazíte Southampton, Beer Ševu, Inter Milán a někdy prohrajete v Rostově a remizujete v Brně. Musíme zvednou hlavy a jít dál," prohlásil po úvodním utkání brankář Tomáš Koubek.

Sparta, která dosavadním vystoupením na evropské scéně vydělala zhruba 150 milionů korun, proto bude hrát především o čest a udržení domácí neporazitelnosti v pohárech. V probíhající sezoně na Letné čtyřikrát vyhrála a jednou remizovala. Naopak Rostov ještě venku nezvítězil. V Praze se tím však příliš stresovat nemusí, protože do osmifinále ho posune i porážka 0:3.

Statistické údaje před odvetným utkáním 2. kola Evropské ligy Sparta Praha - FK Rostov:

Výkop: čtvrtek 23. února, 21:05 (ČT sport)

Rozhodčí: Göcek - Eyisoy, Yilmaz (všichni Tur.)

ČR - Rusko 24 7-8-9 28:31

1990/91: PMEZ: Sparta - Spartak 0:2, 0:2

1991/92: UEFA: Olomouc - Torpedo 2:0, 0:0

1995/96: PVP: Dynamo - Hradec Králové 1:0, 0:1 (pen. 3:1)

1999/00: LM: Spartak - Sparta 1:1, 2:5

2001/02: LM: Sparta - Spartak 2:0, 2:2

2006/07: LM: Liberec - Spartak 0:0, 1:2

2007/08: UEFA: Sparta - Spartak 0:0

2008/09: UEFA: Ostrava - Spartak 0:1, 1:1

2010/11: EL: CSKA - Sparta 3:0, 1:1

2013/14: LM: CSKA - Plzeň 3:2, 1:2

2015/16 LM: Sparta - CSKA 2:2, 2:3.

2015/16: Sparta - Krasnodar 1:0, 3:0,

2016/17: Sparta - Rostov 0:4.

První zápas:

FK Rostov - Sparta Praha 4:0 (3:0)

Branky: 15. Mevlja, 38. Poloz, 40. Noboa, 68. Azmún. Rozhodčí: Nijhuis - Van de Ven, Schaap (všichni Niz.). ŽK: Konaté, Dočkal (oba Sparta). ČK: 31. Konaté. Diváci: 6100.

FK Rostov: Medveděv - Mevlja, Navas, Granat - Kalačov, Noboa, Gatčan, Jerochin (82. Prepelita), Kudrjašov - Bucharov (67. Azmún), Poloz (74. Devič). Trenér: Daniljanc.

Sparta: Koubek - Karavajev, Mazuch, M. Kadlec, Costa - Néstor (77. Hybš), Vácha (80. Holek), Sáček, Dočkal (87. Lafata), Konaté - Juliš. Trenér: Požár.

Sparta v Evropě:

LM/PMEZ 142 53-30-59 186:196 PVP 30 15-5-10 68:32 EL/UEFA 105 45-31-29 151:117 Celkem 277 113-66-98 405:345

FK Rostov v Evropě:

LM/PMEZ 10 3-4-3 15:15 PVP - - - EL/UEFA 3 1-1-1 4:2 Celkem 13 4-5-4 19:17

Předpokládané sestavy:

Sparta: Koubek - Karavajev, Holek, Michal Kadlec, Costa - Néstor, Sáček, Vácha, Čermák, Juliš - Lafata

Rostov: Medveděv - Mevlja, Navas, Granat - Kalačov, Noboa, Gatčan, Jerochin, Kudrjašov - Bucharov, Poloz

Absence: Rosický, V. Kadlec, M. Frýdek, Zahustel (všichni zranění), Konaté (trest), Dočkal (jedná o přestupu) - nikdo

Zajímavosti:

Sparta loni ve stejné fázi EL vyřadila jiný ruský celek Krasnodar a nakonec došla až do čtvrtfinále

Sparta má v pohárech s ruskými kluby bilanci 4 výhry, 5 remíz, 5 proher

pro Spartu je prohra s Rostovem jedinou porážkou v novém roce (6 výher, 3 remízy)

Sparta doma v probíhající pohárové sezoně ještě neprohrála (4 výhry, 1 remíza)

Rostov se do jarní části pohárů dostal poprvé

Rostov v EL pokračuje po Lize mistrů, kde ve skupině mimo jiné dokázal doma porazit Bayern Mnichov 3:2

Rostov v probíhající sezoně venku ještě nevyhrál (2 remízy, 2 prohry)

pro Rostov je výhra 4:0 z prvního zápasu nejvyšším vítězstvím v pohárech

pro Spartu jde naopak o druhou nejvyšší porážku v soutěžích UEFA (maximem jsou tři prohry 0:5)

dva hráči v minulosti nastoupili za oba kluby - Jan Holenda (Sparta 2004-2010, Rostov 2012-2014) a Martin Horák (Sparta 2002, Rostov 2005 a 2007)