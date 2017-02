Karlovy Vary - Hokejisté pražské Sparty prohráli v předposledním kole extraligy v Karlových Varech 1:3 a v základní části soutěže obsadí třetí místo. Západočeši po prvním vítězství nad týmem z metropole v sezoně oddálili matematickou jistotu účasti v baráži. Před závěrečným dějstvím a šesti koly ve skupině o 11. až 14. místo ztrácejí 20 bodů na dvanáctou Olomouc.

Sparta už nastoupila s brankářem Pöpperlem, který si odpykal třízápasový disciplinární trest, a s jubilantem Kumstátem. Exkarlovarský útočník odehrál 900. extraligový zápas.

V úvodních minutách ale byli aktivnější překvapivě domácí. Skóre otevřel v šesté minutě po přečíslení Beránek střelou z první. Sparta sice po zbytek úvodních dvaceti minut Karlovy vary zatlačila, ale vyloženou příležitost si nevytvořila.

V podobném duchu se odehrávalo i prostřední dějství. Poté co ve 25. minutě spálil tutovku Smejkal, který z bezprostřední blízkosti nedokázal trefit zcela odkrytou branku, změnilo se skóre opět na druhé straně. Ve 31. minutě po skončení trestu Cingela vytvořili Karlovarští závar před sparťanskou brankou a Tomeček střelou zápěstím vymetl pavučinu nad levým Pöpperleho ramenem.

Pražané se sice i nadále snažili co nejrychleji dostat až před branku pozorného Závorky, ale zakončení řešili buď příliš individualisticky nebo přesnějšímu zakončení zabránili Západočeši obětavostí.

Sparta se přece jenom dočkala ve 48. minutě, kdy vyloučení Benáka potrestal střelou po ledě Pech. Energie se ale nezatáhla a nadále vyrážela do rychlých protiútoků. Vrátit dvoubrankové vedení mohl Flek, ale skulinku mezi betony sparťanského gólmana nenašel.

Hosté se o možnost vyrovnání připravili vlastní nedisciplinovaností. V 56. minutě obdržel Řepík čtyřminutový trest za krvavé zranění Beránka a následně za napadení obdržel další dvě minuty plus deset Buchtele. Západočechům se tak naskytla příležitost hrát dvě minuty přesilovku pět na tři a po minutě ji využil Benák.

Hlasy trenérů po utkání:

Mikuláš Antonik (Karlovy Vary): "Musím dnes kluky pochválit. My jsme se na Spartu pečlivě připravovali, protože je to výborný mančaft. Zápasy s nimi byly vždy na vysoké úrovni, byl tam vždy velký pohyb. Myslím si, že dnes jsme měli i více štěstí v koncovce a Sparta naopak spoustu příležitostí neproměnila. Jsem také rád, že se nám podařilo proměnit přesilovku, i když těch vyloučení ze strany Sparty bylo hodně. Kluci se snažili hrát dobře do defenzivy, ale nikoliv takové té pasivní, ale i celoplošně ve středním pásmu a obětavě ve vlastním pásmu. Sparta má spoustu šikovných hráčů, kteří se umí prosadit jeden na jednoho a je hrozně těžké proti nim hrát."

Jiří Veber (Sparta): "Musím říci, že toto bylo čtvrté utkání s Karlovými Vary a v každém zápase proti nám hrály výborný bruslivý hokej. Každý zápas jsme s nimi měli problémy. Dnes jsme se nemohli prosadit přes jejich urputnou obranou, ale tím vůbec nechci říci, že by domácí hráli jenom obranu, naopak hráli celoplošně, nenechali nám kousek volného ledu. My bychom ale měli být tak silný tým, abychom si s tím poradili a využili ty příležitosti, které se nám také naskytly. Potom, když jsme s tím měli v závěru něco udělat, tak jsme se bohužel nechali vylučovat a v tom to bylo těžké. Celý zápas ovlivnila zejména první třetina, kdy domácí chodili do nebezpečných brejků a následně jsme si nedokázali poradit s jejich odpovědnou obrannou hrou."

HC Energie Karlovy Vary - HC Sparta Praha 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 6. O. Beránek (Kindl, Flek), 31. V. Tomeček (Flek), 57. Benák (Gríger, D. Kindl) - 48. Pech (Gernát). Rozhodčí: R. Svoboda, Úlehla - Barvíř, Blümel. Vyloučení: 7:8, navíc Buchtele (Sparta) 10 min. Využití: 1:1. Diváci: 2717.

Sestavy:

Karlovy Vary: Závorka - Benák, Tomáš Dvořák, Baránek, Harant, Baldajev, M. Rohan, Sičák - Mikulík, Gríger, T. Rachůnek - Davídek, Skuhravý, Vachovec - V. Tomeček, Tuominen, Stloukal - Flek, D. Kindl, O. Beránek. Trenéři: Tlačil a Antonik.

Sparta: Pöpperle - Gernát, J. Mikuš, Švrček, Barinka, Eminger, Nedomlel - Řepík, P. Vrána, Hlaváč - Klimek, Smejkal, Buchtele - Forman, Pech, Kumstát - Ihnacak, Cingel, Uher. Trenéři: Kalous, Moták a Veber.