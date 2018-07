Novi Sad (Srbsko) - Fotbalistům Sparty hrozí vyřazení už ve 2. předkole Evropské ligy. V úvodním duelu Pražané prohráli 0:2 na půdě Spartaku Subotica a za týden v odvetě budou muset dát alespoň tři góly a neinkasovat, aby vybojovali postup.

Sparta hrála v Novém Sadu hodně nepřesně s častými ztrátami míče. Navíc v osmé minutě se po standardní situaci prosadil Nemanja Čalasan. A v 57. minutě přidal čtvrtý celek minulé sezony srbské ligy pojistku po narážečce a střele Ognjena Djuričina.

Pražané tak v pohárech z posledních šesti zápasů popáté prohráli, počtvrté z posledních pěti duelů neskórovali a hrozí jim, že napodobí neúspěch z roku 2013, kdy rovněž ve 2. předkole podlehli Häckenu.

Sparta udělala v základní sestavě tři změny oproti ligovému startu s Opavou, především zcela změnila stoperskou dvojici. Místo Štetiny a Costy dostali šanci Kaya a nová posila Radakovič, kterému soutěžní debut za Spartu příliš nevyšel a zejména v první půli se trápil s rozehrávkou a udělal i jednu velkou chybu, kterou však soupeř nepotrestal.

V osmé minutě se Subotica stejně prosadila. Centr z přímého kopu se štěstím propadl až na zadní tyč, kde se do míče opřel Čalasan a ranou pod břevno vstřelil svůj druhý gól za tři sezony ve Spartaku.

Inkasovaný gól Sparťany otřásl, a i když měli více ze hry, byla na nich patrná nervozita a často chybovali i při jednoduchých přihrávkách na krátko. Subotica jim navíc rozehrávku komplikovala vysokým napadáním. A když už se Pražané dostali k vápnu soupeře, byl v něm jen osamocený Tetteh, kterého navíc centry nenacházely.

Až po půlhodině hry tak Sparta poprvé ohrozila domácí branku, ale Plavšičova střela byla spíše propagační. Na druhé straně brankář Nita podskočil centr z rohového kopu a jen pohotovost Chipciua zažehnala nebezpečí.

Do druhé půle posílila Sparta útok o Šurala na úkor Plavšiče, kterému zápas proti jeho bývalému týmu příliš nevyšel. Jenže ani to nevedlo ke zlepšení výkonu hostů. Naopak v 58. minutě si Djuričin narazil se Šimurou, snadno se tak zbavil bránícího Stanciua a střelou po zemi o tyč zvýšil vedení Spartaku.

Sparta se dostala kritické situace a musela přidat. Kangova střela zpoza vápna skončila jen v boční síti. Nůžkami se neprosadil Šural, který následně mohl mířit do odkryté branky, ale Frýdek ho svou přihrávkou nenašel přesně. A sporný souboj Stanciua s jedním z domácích obránců u lajny polský sudí Raczkowski jako penaltu neposoudil.

Subotica ale hrozila z brejků, ovšem útok čtyř domácích hráčů na dva Sparťany zůstal nevyužit. Glavčiče pak skvěle vychytal Nita. Sparta toho ale nevyužila a na potřebný gól nedosáhla. Navíc zřejmě přišla o útočníka Tetteha, který musel kvůli problémům se svalem střídat.

Hlasy po utkání:

Pavel Hapal (trenér Sparty): "Utkání jsme začali katastrofálně a celý poločas jsme si nedokázali poradit. Nešly nám přihrávky, ztratili jsme ohromné množství míčů. Takhle to nejde, to je trestuhodné. Druhý poločas byl lepší, tlačili jsme se tam, ale soupeř přidal další gól. Po prvním gólu jsem cítil, že hrozí, že dostaneme další, protože soupeř chodil do brejkových situací. Nedokázali jsme dohrávat situace. První půle byla absolutně hrozná. Pak jsme se dostali do zápasu, ale už bylo pozdě. Koncentrace v prvním poločase byla opravdu špatná. Chyběly nám nápad, myšlenka. Byli jsme špatní na míči. Soupeř pracoval, běhal, bojoval a bohužel to stačilo. Někteří z našich klíčových hráčů absolutně neodvedli to, co by měli. Ale nechci mluvit jen o těch klíčových, vyhráváme a prohráváme společně. Je to společný neúspěch. Je jasné, že za to nesu zodpovědnost, jsem hlavní trenér. Dělám pro Spartu maximum a celý realizační tým a hráči taky. Věřím, že pořád ještě je šance, abychom tenhle dvojzápas zvládli."



Uroš Radakovič (obránce Sparty): "Omlouvám se fanouškům, kteří nás přijeli podpořit. To, co jsme předváděli na hřišti, byla tragédie. Takhle Sparta nemůže hrát. Všichni jsme ztráceli míče, to si nesmíme dovolit. Oni nám dali gól ze standardky, pak to trefili, my bohužel naše šance nedali. Pořád ale máme před sebou odvetu a musíme věřit. Dnes nám to nešlo, musíme být klidnější na míči a mít lepší koncentraci. Takhle neporazíme nikoho. Na Letné můžeme porazit kohokoliv, ale musíme pracovat lépe. Věřím, že to doma zvládneme."

Spartak Subotica - Sparta Praha 2:0 (1:0)

Branky: 8. Čalasan, 57. Djuričin. Rozhodčí: Raczkowski - Obukowicz, Siejka (všichni Pol.). ŽK: Jočič, Djuričin, Šimura - Frýdek, Šural.

Subotica: Perič - Tekijaški, Kerkez, Čalasan, Vukčevič (74. Miloševič) - Jočič - Djuričin (75. Afum), Šimura, Glavčič, Savkovič - Čečarič (85. Marčič). Trenér: Gačinovič.

Sparta: Nita - Chipciu, Radakovič, Kaya, Frýdek - Kulhánek - Ben Chaim (61. Vukadinovič), Stanciu, Kanga, Plavšič (46. Šural) - Tetteh (84. Ristič). Trenér: Hapal.