Jablonec - Fotbalisté Sparty podlehli v utkání 18. ligového kola v Jablonci 1:3. Letenští v nejvyšší soutěži prohráli po šesti zápasech a na vedoucí tým tabulky Slavii ztrácí už šest a na druhou Plzeň pět bodů. O výhře Severočechů rozhodl dvěma góly v deváté a dvacáté minutě Bosňan Mirzad Mehanovič, v závěru ještě přidal pojistku střídající Ondřej Mihálik. V nastavení snížil z penalty David Lafata. Jablonec porazil Spartu v lize po jedenácti zápasech a posunul se na osmé místo.

Místo režiséra hry za Dočkala, který přestoupil do Číny, zaujal ve sparťanské záloze Néstor a oproti čtvrteční odvetě Evropské ligy s Rostovem se vrátil do sestavy hostů i bývalý jablonecký střelec Lafata.

Pražané začali aktivněji, ale skóre otevřel v deváté minutě Jablonec. Dlouhý nákop prodloužil Doležal, následně vyhrál hlavičkový souboj se sparťanskou obranou i Diviš a Mehanovič z voleje zpoza vápna zamířil povedeně přesně k tyči.

Bosenský ofenzivní hráč navíc za dalších jedenáct minut zvýšil na 2:0, když se prosadil opět z první po ukázkové kolmici šajtlí od Pospíšila. Mehanovič dal poprvé v české lize dva góly v jednom utkání. Spartě v té chvíli scházel na trávníku Costa, kterého kvůli zranění následně vystřídal Hybš.

Letenští drželi více než 60 procent času míč na svých kopačkách, ale z vytrvalé územní převahy v první půli nic nezískali. Lafata v dobré pozici přestřelil a v 35. minutě zastavila Néstorovu ránu tyč.

Po přestávce Jablonec soupeře na chvíli zatlačil, z chvilkového náporu ale nakonec vyplynul nebezpečný hostující brejk, který v 58. minutě zakončil nad branku Konaté. Pak opět převzali otěže sparťané. Jenže Čermákovu střelu zblokovala obrana a Sáčkovu ránu vyrazil Hrubý. V 73. minutě se po sérii narážeček pronikl do vápna Hybš, po kontaktu s domácím hráčem upadl, ale rozhodčí Královec penaltu neodpískal.

Krátce poté se v lize na hřiště poprvé od konce října dostal uzdravený hostující útočník Kadlec, ani on ale duel zdramatizovat nedokázal. Naopak tři minuty před koncem přidal třetí gól domácích Mihálik, který nejprve neproměnil brejk, ale pak se prosadil po závaru z následného rohu.

Ve čtvrté minutě nastavení ještě z penalty snížil Lafata, ale na výsledku to už nic změnit nemohlo. Sparta v lize ztratila body v pěti z posledních šesti venkovních utkání a vzdálila se jí vidina titulu.

Hlasy po utkání:

Zdeněk Klucký (trenér Jablonce): "I když poslední výsledky Sparty nejsou takové, jaké by si představovali, pořád je to kvalitní mužstvo, které má ve svém týmu osobnosti. Dnes jsme asi zvítězili v efektivitě. Určitě nám pomohly dva rychlé góly v první půli zásluhou Mehanoviče. Víme, že to v něm je. V trénincích to dokazuje, ale do zápasu to zatím nedokázal přenést. Ve druhé půli Sparta držela více balon, ale my jsme byli efektivnější. Naše střely spadly do brány. Oni stříleli, snažili se, ale my jsme poctivě bránili. S tím jsme počítali, že Sparta asi bude více na balonu než my. Někdy na můj vkus jsme až moc zalézali k pokutovému území, ale ubránili jsme to. Dali jsme tři góly, tak myslím, že to vítězství asi bylo zasloužené. I když Sparta herně vypadala kvalitněji než my."

Tomáš Požár (trenér Sparty): "Věděli jsme, že ta první dvě ligové utkání pro nás budou složitá, protože mezi tím hrajeme pohár. Chtěli jsme to tady zvládnout, tohle je komplikace. Co se týká titulu, týmy nám unikají před námi, to je fakt. My se budeme muset rychle zlepšit, abychom už body neztráceli. Dnes nám hned ulítl začátek, přesně to, co soupeř potřebuje. My na to potom neumíme reagovat. Hrajeme, hrajeme, držíme balon, ale nevyužíváme šířku, ve vápnech nejsme důrazní. Na držení míče se fotbal nehraje. Ty výkony se opakují. Nehrajeme dobře, nehrajeme účelně. Chybí nám efektivita, produktivita. Situace si vytváříme, ale nejsme v nich přesní, adresní a dostatečně důrazní. To jsou hlavní atributy, proč to dopadlo, jak to dopadlo. Anabáze z podzimu se prodlužuje, sbíráme zraněné hráče, zase se nám marodka rozšiřuje. Hráči, kteří se vracejí, nejsou doléčení. Ten tým svého potenciálu nedokáže využít, protože v podstatě není k dispozici."

FK Jablonec - Sparta Praha 3:1 (2:0)

Branky: 9. a 20. Mehanovič, 87. Mihálik - 90.+4 z pen. Lafata. Rozhodčí: Královec - Mokrusch, Dobrovolný. ŽK: V. Kadlec (Sparta). Diváci: 4062.

Jablonec: Hrubý - Jankovič, Pernica, Beneš, Zelený - V. Kubista, Pospíšil (71. Trávník) - Diviš, Mehanovič (86. Považanec), Hanousek - Doležal (66. Mihálik). Trenér: Klucký.

Sparta: Koubek - Karavajev, Holek, M. Kadlec, Costa (21. Hybš) - Sáček, Čermák - Konaté (74. V. Kadlec), Néstor, Juliš (58. Šural) - Lafata. Trenér: Požár.

Tabulka:

1. Slavia 18 12 5 1 40:13 41 2. Plzeň 17 12 4 1 27:9 40 3. Sparta 18 10 5 3 32:16 35 4. Zlín 18 9 6 3 27:18 33 5. Mladá Boleslav 17 8 5 4 29:19 29 6. Teplice 17 6 5 6 19:16 23 7. Karviná 18 6 5 7 23:27 23 8. Jablonec 17 5 6 6 26:26 21 9. Dukla 18 5 5 8 23:22 20 10. Slovácko 18 4 8 6 20:25 20 11. Brno 18 3 10 5 21:29 19 12. Bohemians Praha 1905 17 5 4 8 15:23 19 13. Liberec 18 3 7 8 11:18 16 14. Jihlava 18 3 7 8 14:26 16 15. Hradec Králové 17 5 1 11 18:31 16 16. Příbram 18 2 3 13 13:40 9