Praha - Fotbalisté Sparty prohráli s Crvenou Zvezdou domácí odvetu 0:1 a po porážce 0:2 z Bělehradu pro ně skončila pohárové sezona už ve třetím předkole Evropské ligy. Pro letenský celek je to nejhorší výsledek na evropské scéně od ostudy se švédským Häckenem v roce 2013.

Sparta se z úvodního fiaska v Bělehradě příliš nepoučila a už ve čtvrté minutě mohla inkasovat po podobném zaváhání, jaké předvedla u prvního gólu v Srbsku. Po rychlé rozehrávce hostů se dostal za obranu Boakye, ale brankáře Dúbravku tentokrát neprostřelil.

Vzápětí po dlouhém nákopu pálil ghanský útočník těsně vedle. Dlouho ho to mrzet nemuselo, protože v 19. minutě utekl po pravé straně Srnič a centrem po zemi našel Boakyeho před prázdnou brankou. Ve 38. minutě mohlo být pro Spartu ještě hůř. Jovičič šel sám na Dúbravku, ale ani netrefil branku.

Nic to však nezměnilo na tom, že Crvena Zvezda s ohledem na dění na trávníku mohla pomalu přemýšlet o pátečním losu závěrečného předkola. Sparta šla do kabin za bouřlivého pískotu letenského stadionu a s vědomím, že postup by jí zařídil pouze zázrak v podobě čtyř gólů a žádné inkasované branky.

Domácí ožili po příchodu Rosického v 66. minutě a dokonce si vypracovali i několik velkých šancí. Ben Chaim však křížnou střelou trefil tyč a vzápětí mířil Lafata do břevna. Sparťanský kanonýr navíc v závěru spálil dvě další obrovské šance. Nejprve ho vychytal Borjan a poté mu v dorážce do prázdné branky zabránil pohotový skluz jednoho z obránců.

Zahozené šance už jen podtrhly skutečnost, že novou éru Sparty po příchodu italského trenéra Stramaccioniho a deseti nových hráčů provází velké rozpaky. Letenský celek ze tří dosavadních soutěžních utkání dvě prohrál a jednou remizoval.

V pohárech zaznamenal nejhorší výsledek od nečekaného vyřazení ve druhém předkole Evropské ligy s Häckenem v roce 2013. V následujících třech sezonách Sparta dokázala vždy postoupit minimálně do základní skupiny Evropské ligy. V minulém ročníku došla do druhého kola, před tím dokonce až do čtvrtfinále.

Odvetný zápas 3. předkola Evropské ligy:

--------

Sparta Praha - Crvena Zvezda Bělehrad 0:1 (0:1)

Branka: 19. Boakye. Rozhodčí: Chapron - Haquette, Viala (všichni Fr.). ŽK: Mandjeck - Borjan, Boakye. Diváci: 16.808. První zápas 0:2, postoupila Crvena Zvezda.

Sparta: Dúbravka - Karavajev, Štetina, Mareček, M. Kadlec - V. Kadlec (46. Ben Chaim), Mavuba (66. Rosický), Plavšič, Mandjeck, Frýdek - Janko (61. Lafata). Trenér: Stramaccioni.

Crvena Zvezda: Borjan - Stojkovič, Savič, Le Tallec, Rodič - Milič (90. Gobeljič), Jovičič, Kanga, Donald, Srnič (70. Radonjič) - Boakye (79. Pešič). Trenér: Milojevič.