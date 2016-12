Praha - Hokejisté Sparty prohráli ve 34. kole extraligy se Zlínem 0:3 a poprvé od začátku ročníku neskórovali. Pražané si připsali třetí porážku před svými diváky za sebou. S Berany ztratila Sparta body poprvé v sezoně, podlehli jim v součtu s play off minulého ročníku po pěti vítězných zápasech. Dvěma góly se na výhře hostů podílel útočník Pavel Kubiš, který hrál 600. zápas v nejvyšší soutěži. Třetí nulu v sezoně vychytal Libor Kašík.

Sparta odehrála první třetinu velmi vlažně a bez náznaku touhy odčinit pondělní porážku s Chomutovem. Pražany neprobudil ani rychlý úspěch Zlína, který slavil už po 99 vteřinách Vlach. Ve 12. minutě byl v dobré pozici mezi kruhy Gernát, jenže nezamířil přesně.

Před přestávkou přišly naopak ještě chvíle hostujícího celku. V polovině 17. minuty usedl na trestnou lavici Cingel, při následné přesilovce měl ideálně nabito Říčka, jehož Pöpperle ještě vychytal, ale pak se svým levým betonem prohrál souboj s několikrát dorážejícím Kubišem.

Ve druhém dějství Sparta přece jen přidala plyn, jenže hosty držel Kašík. Nejprve si na něm vylámal zuby Černoch, ve 25. minutě na sebe vzal Uher zakončení v přečíslení dvou na jednoho, ale Kašík byl pozorný. Stejně bravurně si vedl i po Hlinkově zakončení zblízka při přesilovce domácích před polovinou zápasu.

"Neproměňovali jsme šance. Neodráží se nám to tam a je pravda, že ani důraz není takový, jak by měl být. Zlín nám předvedl, jak se má hrát a co nám chybí. První gól tečí, druhý tam dotlačili důrazem. V důrazu musíme být lepší před oběma brankami," poznamenal domácí forvard Lukáš Klimek.

Na konci 37. minuty předvedl povedenou individuální akci Říčka, na druhé straně to podobně zkusil Kudrna, stav 0:2 se ale neměnil.

Sparta se sice nevzdávala a ze špatně rozehraného duelu se snažila ještě něco vydolovat i ve třetí třetině, jenže i nadále narážela na Kašíka. A když už byl strážce zlínského brankoviště překonaný, za jeho zády ho zachránila levá tyč.

Podobnou porci štěstí měl ale i Pöpperle poté, co na něho uháněl osamocený Okál. Devět minut před koncem základní hrací doby se do dalšího samostatného úniku dostal při oslabení Šťastný, ale nedokázal zkrotit poskakující kotouč. Při přesilovce v 57. minutě sáhli domácí ke hře bez gólmana, místo snížení však rozhodl do prázdné branky Kubiš.

"Porážka nás mrzí o to více, že jsme hráli druhý zápas doma, přišlo znovu dost fanoušků a nám se utkání podruhé nepodařilo, vyšli jsme naprázdno a naše fanoušky zklamali," řekl asistent domácího trenéra Jiří Veber. "Musíme však sportovně uznat, že Zlín si výhru zasloužil," doplnil Veber.

"Byl to hrozně těžký zápas, za mě asi nejtěžší od doby, co jsem na střídačce. Jsme spokojení s tím, jak dopadl, i když jsme měli samozřejmě obrovský kus štěstí. Fantastický výkon podal brankář Kašík, ale maximální výkon na hranici možností podali i ostatní," ocenil výkon svých svěřenců zlínský kouč Robert Svoboda.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Veber (Sparta): "Neměli jsme dobrý vstup do utkání a první třetinu to z naší strany nebylo, co jsme si představovali. Asi i po zásluze jsme prohrávali 0:2. Ve třetí třetině jsme měli optickou převahu, hodně střel, ale ne z míst, z nichž padají góly. V předbrankovém prostoru je třeba být důraznější. Musíme sportovně uznat, že Zlín si výhru zasloužil."

Robert Svoboda (Zlín): "Byl to hrozně těžký zápas, za mě asi nejtěžší od doby, co jsem na střídačce. Jsme spokojení s tím, jak dopadl, i když jsme měli samozřejmě obrovský kus štěstí. Fantastický výkon podal brankář Kašík, ale maximální výkon na hranici možností podali i ostatní."

HC Sparta Praha - PSG Zlín 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 2. R. Vlach (Blaťák), 18. Kubiš (Okál), 58. Kubiš (O. Veselý). Rozhodčí: Pešina, Lacina - D. Jelínek, Pešek. Vyloučení: 5:6. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 8343.

Sestavy:

Sparta Praha: Pöpperle - Piskáček, Mikuš, Eminger, Švrček, Gernát, Nedomlel, Barinka - Řepík, P. Vrána, J. Hlinka - A. Kudrna, Cingel, Uher - Černoch, Pech, Kumstát - Netík, Ihnacak, Klimek. Trenéři: Trenéři: Kalous, Moták a Veber.

Zlín: Kašík - Marušák, Kotvan, Řezníček, Žižka, Blaťák, O. Horák - Bukarts, P. Holík, Říčka - D. Šťastný, Popelka, Kubiš - Okál, Roman Vlach, O. Veselý - J. Ondráček, Karafiát, Gago. Trenéři: R. Svoboda, M. Hamrlík a R. Hrazdira.