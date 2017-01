Praha - Počtvrté a naposledy se v pátečním 42. kole hokejové extraligy utkají v základní části finalisté minulého ročníku Sparta a Liberec. Pražané budou usilovat nejen o skalp obhájce titulu a zároveň jasného lídra soutěže, ale také o to, aby jako první uzmuli v roli domácího celku alespoň bod. Ve všech třech předchozích soubojích mezi oběma celky zvítězili hosté. Na ledě pátého Litvínova se představí druhý Třinec.

Sparta v úterní dohrávce s Vítkovicemi dostala lekci z produktivity, když prohrála 0:2. "Pevně věřím, že jsme si nemohoucnost v koncovce vybrali a proti Liberci to bude jiné. Čeká nás utkání s prvním týmem tabulky, který jsme na jeho ledě dvakrát porazili, ale doma paradoxně prohráli. Naším úkolem je vyhrát a potěšit fanoušky, kterých na takový zápas přijde dozajista velké množství," řekl asistent Zdeněk Moták.

Liberec má po šňůře pěti utkání s plným ziskem nakročeno za obhajobou Prezidentského poháru pro vítěze základní části. Mezi Bílými Tygry a druhým Třincem zeje už jedenáctibodová propast. "Je příjemné být první, náskok máme slušný, ale je třeba být stále nohama na zemi. Ať je bodový náskok jakýkoliv, nesmíme ani na chvíli polevit. Musíme dál tvrdě pracovat. Na zisk poháru zatím vůbec nemyslíme, soustředíme se pouze na nejbližší zápas se Spartou," uvedl útočník Michal Bulíř.

Plzeň přes třetí porážku v řadě těsně drží desátou příčku. Nyní přivítá sedmý Chomutov, který může směle pomýšlet na první šestku. "Musíme něco udělat s těmi začátky. Měli jsme už poněkolikáté strašný vstup do zápasu. To se nám nesmí stávat, protože pak 40 minut honíme výsledek. Musíme do toho jít na maximum hned od úvodního vhazování, bohužel to se neděje. Potřebujeme hrát tři třetiny, ne pouze dvě," řekl útočník David Stach.

Piráti od prvního návratu mezi elitu v Plzni ještě neuspěli. "Naposledy jsem tam prohráli (1:2), když oni vystřelili desetkrát na bránu. Plzeň se zvedla, navíc se jí vrátili do sestavy zranění hráči, bude to těžký zápas. Ale my se na něj dobře takticky připravíme a uvidíme, co to přinese," prohlásil zkušený útočník Marek Tomica.

Litvínov po třech porážkách z posledních čtyř zápasů přišel o místo v prvním kvartetu. V prohraných utkáních během této série měl potíže s koncovkou a dal v nich dohromady jen dva góly.

Třinec se trápí a jediná tříbodová výhra za posledních sedm kol ho sesadila na druhé místo, kde se mu začíná blížit i Hradec Králové. Vedení klubu proto sáhlo k výměně a z Pardubic získalo za Jána Sýkoru jiného útočníka Klimentu.

"Myslím, že jsme zase pomaličku na cestě vzhůru. Po malých krůčcích se zlepšujeme a vidíme tam zase prvky, které bychom tam vidět chtěli. Zatím se nám bohužel ale nedaří takhle odehrát celé utkání, na tom se snažíme pracovat," řekl asistent třineckého trenéra René Mucha, jehož mužstvo venku prohrálo pět z posledních šesti zápasů.

Mladá Boleslav je mezi týmy, které bojují o desítku. "Pro nás je teď důležitý každý zápas, v každém bychom měli bodovat. Chceme urvat desítku, ne hrát play out," řekl útočník Dominik Pacovský před utkáním s Brnem.

Kometa si stále drží čtvrté místo v tabulce, v lednu ji ale potkal hluboký výsledkový propad. Ze sedmi zápasů vyšla pětkrát bodově naprázdno a připsala si pouze pět bodů za vítězství nad Libercem a v Hradci Králové. Středočechům však v sezoně dosud nepřenechala ani bod.

"Boleslav střídá dobrá období s horšími. Nyní dvakrát vyhrála. My jsme na ledě našeho příštího soupeře odehráli dobrý zápas. Víme, jaký způsob hry nám přinesl body. Rádi bychom na něj navázali," uvedl trenér Komety Kamil Pokorný. V sestavě se objeví dvě útočné posily. Po návratu z Finska Jan Hruška a kanadský útočník Mallet, který přestoupil z Pardubic. Na marodce jsou stále Martin Erat a Zaťovič.

Předposlední Pardubice se pod novým koučem Milošem Holaněm zvedly a potvrdit to mohou proti Olomouci. "Celý týden jsme dřeli, věřím, že natrénované prvky ukážeme v samotném utkání, že se v něm budeme rvát o vítězství. Chci, aby si hráči udělali z Tipsport areny tvrz, ze které se body vozit nebudou. Pak si nakloní i přízeň diváků. V tréninku jsme se zaměřili na obranu," uvedl Holaň, jemuž chybí Ovčačík.

Olomouc dále podává výkony jako na houpačce. Dvě cenné výhry z Litvínova a Brna pak znehodnotila dvěma porážkami na domácím ledě a na desáté místo zaručující play off pořád ztrácí. Hanáky dlouhodobě straší bídná koncovka, a to i ve vzájemných zápasech s Pardubicemi - v této sezoně jim ve třech utkáních dali jen pět branek.

Karlovy Vary prohrály s Hradcem Králové v bojích o extraligové body osmkrát za sebou a vždy v základní hrací době. V této sezoně mu podlehly třikrát s celkovým skóre 0:9. "Udělali jsme si podrobný rozbor a naším cílem je tuto řekněme smůlu prolomit a konečně jim dát také nějaký gól," prohlásil trenér Jan Tlačil. "Velice dobře víme, kde nás tlačí bota. Musíme být v naší ofenzivní hře účinnější," doplnil Tlačil. Počítat už může s uzdraveným Flekem, mimo hru zůstává Mullane.

Královéhradečtí hrají ve formě a už jsou třetí. Komplikací je snad jen zranění Džerinše, který si kvůli potížím s ramenem nezahraje dva až tři týdny.

Kolo zkompletuje až v úterý 21. února duel Vítkovic se Zlínem.

Statistické údaje před pátečními zápasy 42. kola Tipsport extraligy: HC Škoda Plzeň (10.) - Piráti Chomutov (7.). Začátek: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:6, 2:1, 1:2 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Dominik Kubalík 40 zápasů/34 bodů (23 branek + 11 asistencí) - Michal Vondrka 41/40 (19+21). Statistiky brankářů: Matěj Machovský 2,29 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 92,33 procenta a dvakrát udržel čisté konto, Lukáš Sochůrek 1,21 a 94,83, Alexandr Hylák 5,36 a 80,77 - Ján Laco 2,70, 89,65 a jednou udržel čisté konto, Tomáš Král 3,54 a 87,44, Jan Strmeň 3,58 a 87,10. Zajímavosti: Plzeň po sérii pěti výher třikrát za sebou prohrála a získala jen dva body.

Piráti vyhráli šest z posledních sedmi zápasů a získali v nich 18 bodů.

Plzeň v extralize zvítězila ve všech sedmi domácích vzájemných zápasech s Chomutovem.

Plzeňský útočník Jakub Koreis může sehrát 500. zápas v extralize a chomutovský forvard Michal Poletín 300. duel v nejvyšší soutěži.

Chomutovský útočník David Kaše oslaví v sobotu 20. narozeniny. HC Verva Litvínov (5.) - HC Oceláři Třinec (2.). Začátek: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:2, 3:2 v prodl., 3:4 v prodl.. Nejproduktivnější hráči: František Lukeš 41/35 (16+19) - Jakub Petružálek 41/28 (11+17). Statistiky brankářů: Jaroslav Janus 1,94, 93,14 a čtyřikrát udržel čisté konto, Michael Petrásek 2,75 a 91,79 - Šimon Hrubec 1,87, 93,44 a sedmkrát udržel čisté konto, Peter Hamerlík 2,71 a 90,34. Zajímavosti: Litvínov prohrál tři z posledních čtyř zápasů a získal v nich jen dva body.

Oceláři venku čtyřikrát za sebou prohráli a získali jediný bod.

Třinec po čtyřech porážkách v řadě v neděli zdolal doma Plzeň 3:2 v prodloužení, ale na plný bodový zisk čeká pět utkání.

Litvínovský obránce Tomáš Frolo dnes slaví 35. narozeniny. BK Mladá Boleslav (11.) - HC Kometa Brno (4.). Začátek: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:5, 2:4, 1:4. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Hyka 37/32 (13+19) - Marek Kvapil 38/35 (14+21). Statistiky brankářů: Brandon Maxwell 2,55, 92,06 a jednou udržel čisté konto, Jan Lukáš 2,77 a 91,42, Tomáš Halász 5,26 a 81,54 - Karel Vejmelka 2,41, 90,88 a třikrát udržel čisté konto, Marek Čiliak 2,69 a 88,83, Pavel Jekel 1,99 a 92,68. Zajímavosti: Mladá Boleslav třikrát za sebou doma nebodovala.

Kometa vyhrála pouze dva z posledních sedmi zápasů a získala v nich jen pět bodů.

Brňané vyhráli nad Bruslařským klubem čtyřikrát za sebou.

Slovenský obránce Jozef Kováčik z Brna může sehrát 300. zápas v české extralize. HC Dynamo Pardubice (13.) - HC Olomouc (12.). Začátek: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:2, 2:1, 4:2. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Rolinek 38/29 (13+16) - František Skladaný 36/23 (9+14). Statistiky brankářů: Martin Růžička 3,41 a 90,12, Jaroslav Hübl 3,44 a 88,89 - Branislav Konrád 2,34, 90,55 a třikrát udržel čisté konto, Martin Falter 4,36 a 83,33. Zajímavosti: Dynamo pod novým koučem Milošem Holaněm po domácí výhře nad Třincem 5:4 v prodloužení prohrálo na Spartě 2:3.

Pardubice čekají už osm zápasů na plný zisk a získaly během této série jen tři body.

Olomouc venku dvakrát za sebou naplno bodovala - vyhrála v Brně (3:1) a v Litvínově (3:0).

Olomoucký obránce Martin Vyrůbalík oslaví v neděli 36. narozeniny. HC Energie Karlovy Vary (14.) - Mountfield Hradec Králové (3.). Začátek: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 0:4, 0:2, 0:3. Nejproduktivnější hráči: Václav Skuhravý 41/18 (10+8) - Jaroslav Bednář 40/42 (10+32). Statistiky brankářů: David Honzík 3,02 a 89,56, Tomáš Závorka 2,91 a 89,08, Tadeáš Dvořák 3,00 a 85,00 - Patrik Rybár 2,09, 92,09 a dvakrát udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,56, 91,51 a dvakrát udržel čisté konto. Zajímavosti: Karlovy Vary prohrály čtyři z posledních pěti zápasů a získaly v nich jen čtyři body.

Mountfield bodoval v devíti z posledních deseti zápasů a z toho osmkrát vyhrál.

Hradec Králové vyhrál ve vzájemných zápasech sedmkrát za sebou. Energie naposledy uspěla 26. prosince 2014, kdy doma vyhrála 2:1. Na vstřelený gól proti Východočechům čekají Karlovy Vary 219 minut a 15 vteřin. HC Sparta Praha (6.) - Bílí Tygři Liberec (1.). Začátek: 18:30 (ČT sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:2, 1:4, 3:1. Nejproduktivnější hráči: Petr Vrána 38/38 (17+21) - Petr Jelínek 41/31 (14+17). Statistiky brankářů: Tomáš Pöpperle 2,24, 90,82 a třikrát udržel čisté konto, Jakub Škarek 1,47, 94,64 a jednou udržel čisté konto, Filip Novotný 2,19, 90,32 a jednou udržel čisté konto - Roman Will 1,54, 94,16 a sedmkrát udržel čisté konto, Ján Lašák 1,71, 92,89 a třikrát udržel čisté konto. Zajímavosti: Spartu čeká třetí ze série čtyř domácích duelů. V neděli hostila Pardubice (3:2), v úterý Vítkovice (0:2) a v neděli ještě nastoupí v O2 areně proti Třinci.

Sparta vyhrála pět z posledních sedmi zápasů.

Liberec pětkrát za sebou naplno bodoval.

Bílí Tygři venku prohráli dvakrát z posledních tří zápasů a byly to pro ně jediné dvě prohry z posledních 13 utkání.

V reprízách loňského finále zatím domácí celky nezískaly ani bod. Sparta vyhrála v Liberci 3:2 a 3:1, mistrovský Liberec zase uspěl v Praze po výsledku 4:1. Titul získali Bílí Tygři také venku, když vyhráli v dubnu na Spartě 2:1 v druhém prodloužení.

Liberecký útočník Michal Bulíř může v neděli proti Pardubicím sehrát 300. zápas v extralize. Další program: Neděle 29. ledna - 43. kolo: 15:30 PSG Zlín - BK Mladá Boleslav (4:5, 1:5, 3:2 v prodl.), Piráti Chomutov - HC Verva Litvínov (4:2, 2:4, 2:3 v prodl.), 16:00 Bílí Tygři Liberec - HC Dynamo Pardubice (5:4, 4:2, 3:2), 17:00 HC Olomouc - HC Energie Karlovy Vary (1:3, 3:0, 3:2 v prodl.), HC Kometa Brno - HC Škoda Plzeň (6:3, 8:5, 1:2 v prodl.), HC Sparta Praha - HC Oceláři Třinec (3:4 po sam. nájezdech, 2:3, 1:2), 17:20 Mountfield Hradec Králové - HC Vítkovice Ridera (2:3, 2:1, 6:3; ČT sport).