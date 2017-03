Praha - Fotbalisté Sparty v prvním zápase pod vedením nového trenéra Petra Rady uhráli bezbrankovou remízu se Zlínem. Letenský celek, který hrál od 75. minuty přesilovku po vyloučení Róberta Matějova, tak na druhou Plzeň ztrácí sedm a na první Slavii osm bodů. Oba jeho rivalové však mají o zápas méně.

Rada oproti poslednímu utkání v Mladé Boleslavi udělal dvě změny v sestavě. V základní jedenáctce nastoupili v záloze Vácha s Néstorem a mezi náhradníky se posadili Konaté se Sáčkem. Naopak ani na lavičce se neobjevil nejlepší střelec letenského celku Lafata.

Sparta sice vstoupila do zápasu s nasazením, ale jakmile Zlín získal půdu pod nohama, byl nebezpečnější. V sedmé minutě vystřelil po kombinaci těsně vedle Vukadinovič a v 36. minutě zachránil domácí celek po rohu a Jugasově ráně zblízka reflexivním zákrokem brankář Koubek.

Po přestávce se do šancí začala dostávat i Sparta. V 56. minutě se po rohu a Mazuchově hlavičce vyznamenal brankář hostů Dostál. Zlín podržel i o chvíli později, kdy vyrazil do horního rohu mířící Váchovu ránu.

Ani to však neumlčelo domácí fanoušky, kteří se po přestávce víc než hrou bavili urážlivými pokřiky na adresu vedení klubu. V 73. minutě byl navíc zápas krátce přerušen kvůli pyrotechnice v domácím kotli.

Krátce poté dostala Sparta šanci v podobě přesilovky, protože po druhé žluté kartě byl vyloučen Matějov. Početní výhodu mohl po následném přímém kopu využít Michal Kadlec, jenže hlavičkoval přímo do náruče brankáře Dostála.

Do dalších šancí se Sparta nedostala a sama mohla tři minuty před koncem inkasovat. Koubkovu špatnou rozehrávku zachytil Traoré, jeho oblouček směřující do prázdné branky ale včas zastavil Michal Kadlec a Zlín tak pošesté v posledních sedmi kolech nedokázal skórovat.

Třetí Sparta si tak udržela čtyřbodový náskok před čtvrtým Zlínem, který navíc na pražské Letné dokázal bodovat po sedmi porážkách v řadě. O bod více ztrácí na letenský celek pátá Mladá Boleslav, která má však k dobru sobotní zápas na hřišti Slovácka.

Petr Rada (trenér Sparty): "Představovali jsme si, že první poločas bude lepší. Prvních dvacet minut to ještě šlo, ale pak jsme odešli, soupeř měl dvě velké šance, které jsme přečkali. Pak jsme si řekli něco v kabině a po přestávce to bylo lepší. Ale šance jsme nevyužili. Je vidět, že to nejde tak jednoduše, protože v podobných situacích musíme zachovat více klidu. Na zápas jsme se připravovali čtyři dny a na hráčích to bylo vidět, ale musíme ctít kvalitu soupeře. Nicméně si myslím, že jsme zápas měli dotáhnout do vítězného konce."

Bohumil Páník (trenér Zlína): "Na Spartu jsme přijeli v době, kdy není v komfortním nastavení, takže jsme toho chtěli využít. V prvním poločase se nám to dařilo velice dobře a měli jsme asi tři velmi dobré situace na vstřelení gólu. Po přestávce jsme chtěli zlobit dál, ale řešili jsme některé věci složitě a z toho také vyplynula druhá žlutá karta. Pak už jsme jenom bránili, abychom neprohráli, protože to jsme si myslím nezasloužili. Vyloučení nám hodně pustilo žilou. Kdybychom hráli v plném počtu, tak jsem měl nachystané dva útočníky, přešli bychom na rozestavení 4-4-2 a ještě bychom Spartu potrápili."

21. kolo první fotbalové ligy:

Sparta Praha - Fastav Zlín 0:0

Rozhodčí: Příhoda - Moláček, Hájek. ŽK: Vácha, Mazuch, Michal Kadlec, Karavajev - Vukadinovič, Matějov, Dostál. ČK: 75. Matějov. Diváci: 7842.

Sparta: Koubek - Karavajev, Mazuch, Michal Kadlec, Hybš - Vácha, Mareček (76. Holek) - Néstor, Čermák (68. Holzer), Šural - V. Kadlec. Trenér: Rada.

Zlín: Dostál - Pazdera, Jugas (89. Beauguel), Gajič (56. Janíček), Matějov - Vukadinovič, Traore, Živulič, Kopečný - Holík - Fantiš (73. Diop). Trenér: Páník.

Tabulka:

1. Slavia 20 14 5 1 43:14 47 2. Plzeň 20 14 4 2 29:10 46 3. Sparta 21 11 6 4 33:17 39 4. Zlín 21 9 8 4 28:20 35 5. Mladá Boleslav 20 9 7 4 31:20 34 6. Karviná 20 8 5 7 28:29 29 7. Teplice 20 7 6 7 22:19 27 8. Jablonec 20 6 7 7 28:28 25 9. Dukla 20 6 5 9 24:23 23 10. Slovácko 20 4 10 6 21:26 22 11. Brno 20 3 12 5 21:29 21 12. Bohemians Praha 1905 20 5 6 9 15:24 21 13. Liberec 20 4 7 9 13:20 19 14. Hradec Králové 20 5 2 13 19:34 17 15. Jihlava 20 3 7 10 16:31 16 16. Příbram 20 3 3 14 15:42 12